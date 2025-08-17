Hermes-Pakete live verfolgen? Das ist aktuell möglich

Viele Paketdienste bieten inzwischen ein Live-Tracking an, bei dem man die Position des Zustellfahrzeugs in Echtzeit auf einer Karte sieht. Wie sieht es bei Hermes aus?

Hermes: Live-Tracking nicht möglich

Hermes setzt derzeit auf eine klassische Sendungsverfolgung ohne GPS-Live-Daten. Das heißt, sobald eine Sendung bestimmte Stationen passiert, wird der Sendungsstatus aktualisiert. Anders als zum Beispiel bei DHL kann man aber kurz vor der Lieferung nicht sehen, wo genau sich das Fahrzeug mit dem eigenen Paket befindet und zu welcher Uhrzeit der Hermes-Bote klingeln wird.

Typische Meldungen sind etwa „Die Sendung wurde Hermes elektronisch angekündigt“, „im Verteilzentrum eingetroffen“ oder „in Zustellung“. Letzteres bedeutet, dass das Paket noch am selben Tag ankommt. Es gibt jedoch keine genaue Uhrzeitangabe und keine Standortinformation, die man per App nachverfolgen kann.

Die Hermes-Sendungsverfolgung liefert Status-Updates, sobald ein neuer Schritt im Lieferprozess passiert.

Für eine exakte, live visualisierte Positionierung ist derzeit keine Lösung verfügbar.

Lediglich der Service „Hermes Einrichtungsservice“ bietet eine Live-Position einer Sendung. Die Angaben stehen am Tag der Lieferung auf der myhes.de-Seite zur Verfügung. Myhes ist das Hermes-Angebot für die Auslieferung von großen Waren wie Möbeln oder Elektrogroßgeräten.

Wann kommt mein Paket?

Über die Hermes-App könnt ihr Benachrichtigungen einschalten. So werdet ihr automatisch informiert, wenn sich der Status ändert. Hermes bietet dort aktuell aber kein GPS-Tracking wie DPD oder Amazon Logistics. Statt einer minutengenauen Karte erhaltet ihr Status-Updates in mehreren Schritten. Das reicht in den meisten Fällen aus, um den Lieferzeitpunkt grob einzuplanen.

Einige Drittanbieter wie Parcello versuchen, auf Basis vergangener Zustellungen eine ungefähre Ankunftszeit vorherzusagen. Das ersetzt jedoch kein offizielles Live-Tracking und kann ungenau sein. An anderer Stelle erfahrt ihr, ob Hermes auch samstags und sonntags liefert.