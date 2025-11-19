Heute 18 E-Books gratis bei Amazon – kostenloser Lesestoff im Angebot

Krimis, Verschwörungen, Lovestorys, Zeitreisen, Geiseln und Mord in der Großstadt: Die nachfolgenden E-Books sind bei Amazon kostenlos. Kauft sie, ohne dafür bezahlen zu müssen und bereitet euch auf die winterliche Schmöker-Zeit vor.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Bad Boys von Delta Xi: Back-to-School-Bundle (Tabiverse-Sammelbände) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:48 Uhr

Halten seiner Geisel (Die gebrochenen SEALs 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:49 Uhr

VERBOTEN: Eine fesselnde Mafia Romanze: Die Salva-Töchter Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:51 Uhr

Helden von Summer Springs – Die Sammlung: Drei kurze, romantische Spannungsgeschichten aus Kleinstäd Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:58 Uhr

(K)ein Bad Boy zu Weihnachten (Boston Heights 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:59 Uhr

Diamanten im Staub (Diamanten sind für die Ewigkeit 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:22 Uhr

Flammen im Herzen der Rache Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:01 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Einsatzort Vergangenheit: Romantischer Zeitreiseroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:53 Uhr

Held Von Metalhaven (Metall und Blut 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:55 Uhr

Die kleine Teestube der vergessenen Kräuter: Ein Cozy Fantasy Roman: Ein herzerwärmender Wohlfühlrom Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:57 Uhr

DER PFAD DER SIEBEN STÜRME, Ein archäologischer Verschwörungsthriller: Manche Geheimnisse überdauern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:02 Uhr

ARGUS: Die dunkelsten Schatten der Menschlichkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:09 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Espresso für die Toten: Claras bisher größte Herausforderung: Romantik, Rache und eine tödliche Kaff Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:52 Uhr

Stiller Santa, tödliche Festfreude: Ein Cozy-Krimi rund um einen Weihnachtsmarkt, vergifteten Kakao, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:54 Uhr

Die Leiche vor der Kirche: Ein fesselnder Großstadtkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:56 Uhr

Die Bäckerei am Strand: Ein Cupcake zum Sterben (Ein Cozy-Krimi aus der Bäckerei am Strand – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:23 Uhr

PULS DES STERBENDEN: Ein sterbender Fremder flüstert ein Geheimnis, das jeden Patienten in Gefahr br Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:07 Uhr

Für die Kids

Die Räubernestbande: Fantasy-Kinderbuch für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:05 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Hoping for Hunter (Ryder Ranch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:28 Uhr

Florida Falcons - Play me hard (Die Florida-Falcons-Football-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:24 Uhr

Herz mit Schlagseite: Manchmal beginnt alles mit einem K. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 04:11 Uhr

Nadea - Aurora Mission : Band 1 der Drachenbund-Fantasy-Saga mit Enemies-to-Lovers Romanze und Acade Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 04:29 Uhr

Die Vakuum-Atmer: Erzählung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:16 Uhr

Anahera: Die Befreiung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:47 Uhr

Der Alpha König als Ersatzpartner: Erzwungene Nähe, zweite Chance für die Liebe zwischen Milliardär, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 05:16 Uhr

Das Licht der Insel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 07:17 Uhr

Die erste Hexe: Dark-Academia – Aufstieg einer Waise, Magieschule, Verrat ohne Romanze : 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 05:40 Uhr

Menira Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:10 Uhr

Konstantins Dilemma: Sein zweiter unfreiwilliger Fall (Konstantins unfreiwillige Fälle 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 05:31 Uhr

Damit die Gezeiten nicht drehen (Detektivin Liz Moorland 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 04:51 Uhr

Frankfurt Noir – Blutlinie / Der Turm: Ein fesselnder Frankfurt-Noir-Thriller über Macht, Verrat und Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:22 Uhr

Das Petrus-Paradox, Ein Vatikan-Thriller: "Was wäre, wenn das Zölibat auf einer tausendjährigen Lüge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:07 Uhr

Hadeskinder: Ein Korfu-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 07:31 Uhr

Der Pfad im System: Ein Psychothriller über digitale Kontrolle, stille Beobachtung und den Verlust d Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 05:17 Uhr

Wir Lächeln, um nicht zu schreien.: Du glaubst zu entkommen – bis du erkennst, dass du nie wach wars Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 04:40 Uhr

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

