Heute 18 E-Books gratis bei Amazon – kostenloser Lesestoff im Angebot

Krimis, Verschwörungen, Lovestorys, Zeitreisen, Geiseln und Mord in der Großstadt: Die nachfolgenden E-Books sind bei Amazon kostenlos. Kauft sie, ohne dafür bezahlen zu müssen und bereitet euch auf die winterliche Schmöker-Zeit vor.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Bad Boys von Delta Xi: Back-to-School-Bundle (Tabiverse-Sammelbände)
Halten seiner Geisel (Die gebrochenen SEALs 3)
VERBOTEN: Eine fesselnde Mafia Romanze: Die Salva-Töchter Band 1
Helden von Summer Springs – Die Sammlung: Drei kurze, romantische Spannungsgeschichten aus Kleinstäd
(K)ein Bad Boy zu Weihnachten (Boston Heights 1)
Diamanten im Staub (Diamanten sind für die Ewigkeit 1)
Flammen im Herzen der Rache
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Einsatzort Vergangenheit: Romantischer Zeitreiseroman
Held Von Metalhaven (Metall und Blut 1)
Die kleine Teestube der vergessenen Kräuter: Ein Cozy Fantasy Roman: Ein herzerwärmender Wohlfühlrom
DER PFAD DER SIEBEN STÜRME, Ein archäologischer Verschwörungsthriller: Manche Geheimnisse überdauern
ARGUS: Die dunkelsten Schatten der Menschlichkeit
Krimis, Romane und Thriller
Espresso für die Toten: Claras bisher größte Herausforderung: Romantik, Rache und eine tödliche Kaff
Stiller Santa, tödliche Festfreude: Ein Cozy-Krimi rund um einen Weihnachtsmarkt, vergifteten Kakao,
Die Leiche vor der Kirche: Ein fesselnder Großstadtkrimi
Die Bäckerei am Strand: Ein Cupcake zum Sterben
(Ein Cozy-Krimi aus der Bäckerei am Strand – Band 1)
PULS DES STERBENDEN: Ein sterbender Fremder flüstert ein Geheimnis, das jeden Patienten in Gefahr br
Für die Kids
Die Räubernestbande: Fantasy-Kinderbuch für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Hoping for Hunter (Ryder Ranch 1)
Florida Falcons - Play me hard (Die Florida-Falcons-Football-Reihe 1)
Herz mit Schlagseite: Manchmal beginnt alles mit einem K.
Nadea - Aurora Mission : Band 1 der Drachenbund-Fantasy-Saga mit Enemies-to-Lovers Romanze und Acade
Die Vakuum-Atmer: Erzählung
Anahera: Die Befreiung
Der Alpha König als Ersatzpartner: Erzwungene Nähe, zweite Chance für die Liebe zwischen Milliardär,
Das Licht der Insel
Die erste Hexe: Dark-Academia – Aufstieg einer Waise, Magieschule, Verrat ohne Romanze : 1
Menira
Konstantins Dilemma: Sein zweiter unfreiwilliger Fall (Konstantins unfreiwillige Fälle 2)
Damit die Gezeiten nicht drehen (Detektivin Liz Moorland 3)
Frankfurt Noir – Blutlinie / Der Turm: Ein fesselnder Frankfurt-Noir-Thriller über Macht, Verrat und
Das Petrus-Paradox, Ein Vatikan-Thriller: "Was wäre, wenn das Zölibat auf einer tausendjährigen Lüge
Hadeskinder: Ein Korfu-Krimi
Der Pfad im System: Ein Psychothriller über digitale Kontrolle, stille Beobachtung und den Verlust d
Wir Lächeln, um nicht zu schreien.: Du glaubst zu entkommen – bis du erkennst, dass du nie wach wars
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
