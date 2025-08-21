Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Heute bei Amazon: Kostenlose E-Books für euch – Schuld, Liebe, Zukunft, Tod und Sauerbraten

Heute bei Amazon: Kostenlose E-Books für euch – Schuld, Liebe, Zukunft, Tod und Sauerbraten

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Für den Kindle gibt’s heute wieder Gratis-Bücher, die euch zum Beispiel die deutsche Küche nahebringen oder mit Templer-Geheimnissen fesseln. 14 E-Books könnt ihr kostenlos downloaden und behalten.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

So wie sich Liebe anfühlt (Riverton Romance – Band 1)
So wie sich Liebe anfühlt (Riverton Romance – Band 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:10 Uhr
Ungünstige Bedingungen (Zurückeroberte Herzen 1)
Ungünstige Bedingungen (Zurückeroberte Herzen 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:11 Uhr
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:14 Uhr
Festwochenkribbeln und Funkenliebe (Cosy & spicy Allgäu Romance): New Adult Romance - Forbidden Love
Festwochenkribbeln und Funkenliebe (Cosy & spicy Allgäu Romance): New Adult Romance - Forbidden Love
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:15 Uhr
Solange Du mich nicht siehst (Munich Love 1)
Solange Du mich nicht siehst (Munich Love 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:15 Uhr
DER KÖNIG SEINES FEINDES: Eine sizilianische Mafia-MM-Romanze (schwule Romanze)
DER KÖNIG SEINES FEINDES: Eine sizilianische Mafia-MM-Romanze (schwule Romanze)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:16 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

2044 Kalte Gischt (#1) : Dystopischer Fantasy-Thriller (2044 - 20 Tage (Dystopie ∞ Fantasy) spannend
2044 Kalte Gischt (#1) : Dystopischer Fantasy-Thriller (2044 - 20 Tage (Dystopie ∞ Fantasy) spannend
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:09 Uhr
Die Stimmen aus dem Hainwald
Die Stimmen aus dem Hainwald
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:14 Uhr
Arising: Jenseits des Sturms - Space Opera (Band 1) (Arising-Saga)
Arising: Jenseits des Sturms - Space Opera (Band 1) (Arising-Saga)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:20 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Der Templerschwur, Das Testament des letzten Großmeisters: "Ein Schwur, der vor 700 Jahren gesproche
Der Templerschwur, Das Testament des letzten Großmeisters: "Ein Schwur, der vor 700 Jahren gesproche
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:12 Uhr
Auf dem Weg Gottes
Auf dem Weg Gottes
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:13 Uhr
Das Echo der Schuld
Das Echo der Schuld
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:18 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

KLASSISCHE DEUTSCHE REZEPTE: Traditionelle Gerichte leicht gemacht
KLASSISCHE DEUTSCHE REZEPTE: Traditionelle Gerichte leicht gemacht
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:16 Uhr
DAS KOCHBUCH FÜR DIABETIKER: Low Carb Frühstück für jeden Tag: Das Diabetes Kochbuch: Kreative Frühs
DAS KOCHBUCH FÜR DIABETIKER: Low Carb Frühstück für jeden Tag: Das Diabetes Kochbuch: Kreative Frühs
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 09:17 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Der skandalöse Liebesbrief des Marquis : Ein historischer Liebesroman (Der Herzog von Strathmore 1)
Der skandalöse Liebesbrief des Marquis : Ein historischer Liebesroman (Der Herzog von Strathmore 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 04:59 Uhr
A Pine Creek Homecoming: Ein Wiedersehen in Pine Creek (The Cowboys of Pine Creek 1)
A Pine Creek Homecoming: Ein Wiedersehen in Pine Creek (The Cowboys of Pine Creek 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 05:12 Uhr
IHR MÄDCHEN JETZT: Eine Reverse-Harem-Romanze zwischen einem Studenten und einem Professor mit Alter
IHR MÄDCHEN JETZT: Eine Reverse-Harem-Romanze zwischen einem Studenten und einem Professor mit Alter
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 06:31 Uhr
Under the Gum Tree: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance (Australien-Reihe 4)
Under the Gum Tree: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance (Australien-Reihe 4)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 07:09 Uhr
The Sunstead Academy: Wenn Herzen in Flammen stehen
The Sunstead Academy: Wenn Herzen in Flammen stehen
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 07:01 Uhr
1001001: Netzkind
1001001: Netzkind
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 05:50 Uhr
Der abtrünnige Drachen (Drachenträume 5)
Der abtrünnige Drachen (Drachenträume 5)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 06:03 Uhr
Das Artefakt: Science-Fiction | Tief unter der Erde wartet die Waffe eines Gottes darauf, gefunden w
Das Artefakt: Science-Fiction | Tief unter der Erde wartet die Waffe eines Gottes darauf, gefunden w
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 05:51 Uhr
Das Pharao Genom, Sie waren keine Menschen: Was, wenn die Pharaonen eine andere Spezies waren?"
Das Pharao Genom, Sie waren keine Menschen: Was, wenn die Pharaonen eine andere Spezies waren?"
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 05:04 Uhr
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 06:09 Uhr
Sloane Monroe-Serienset, Bücher 5-8
Sloane Monroe-Serienset, Bücher 5-8
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 05:00 Uhr
Ein harter Knochen (Die Hunde-Crew ermittelt – Band 1)
Ein harter Knochen (Die Hunde-Crew ermittelt – Band 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 05:42 Uhr
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
0,00 €
Preis vom 21.08.2025 08:33 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

