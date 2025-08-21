Heute bei Lidl: Günstige Lampe für helles Licht und maximalen Komfort

Lidl hat ab Donnerstag, dem 21. August 2025, eine große Unterbauleuchte im Angebot. Platzsparend unter den Oberschränken eurer Küche befestigt, spendet die LED-Lampe helles Licht über der Arbeitsplatte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft LED-Unterbauleuchte für nur 9,99 Euro

Lidl verkauft ab dem 21.08.2025 eine LED-Unterbauleuchte mit kraftvollen 800 Lumen von Livarno home zum günstigen Preis von 9,99 Euro (im Lidl-Prospekt anschauen). Ihr bekommt die Leuchte aber auch im Lidl-Onlineshop. Schnell sein lohnt sich: Das Angebot ist nur bis zum 24.08.2025 gültig!

LED-Unterbauleuchte mit 3 wählbaren Weißtönen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 02:56 Uhr

Wer nicht warten möchte oder das Angebot verpasst, schlägt bei Amazon zu. Hier findet ihr eine ebenso preiswerte LED-Unterbauleuchte mit neutralweißem Licht – ideal zum Ausleuchten der Küchenarbeitsplatte. Das Modell von Briloner ist in drei Größen erhältlich und überzeugt mit erstklassiger Qualität designed in Germany (bei Amazon ansehen).

BRILONER - LED Leiste mit Ein/Aus-Schalter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 04:02 Uhr

Anzeige

Warum lohnt sich der Kauf der LED-Unterbauleuchte bei Lidl?

Die Unterbauleuchte eignet sich für alle, die eine zusätzliche Beleuchtung für die Arbeitsplatte benötigen.

Da das Modell sehr leicht ist, könnt ihr es mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Wer es professionell angehen möchte, verwendet das mitgelieferte Montageset mit Schrauben.

Die Unterbauleuchte ermöglicht dank Verbindungskabel eine individuelle Erweiterung – perfekt, um die ganze Fläche auszuleuchten.

Wer auf die Verkabelung verzichten möchte, sollte sich nach einer Unterbauleuchte mit Akku und Bewegungsmelder umschauen.

Die Deckenlampe in der Küche wirft oft nicht genug Licht auf die Arbeitsfläche. Eine Unterbauleuchte verschafft Abhilfe. Mit ein paar Schrauben oder doppelseitigem Klebeband unter den Hängeschränken montiert, leuchtet sie die Arbeitsplatte aus, ohne Platz wegzunehmen.

LED-Unterbauleuchte mit Farbtonwahl bei Lidl (© Screenshot GIGA)

Die LED-Unterbauleuchte von Livarno home hat ein robustes Kunststoffgehäuse. Sie ist 54,7 cm lang, 2,4 cm hoch und 6,1 cm breit. Damit passt sie perfekt unter die Hängeschränke oder das Küchenregal. Dank des mitgelieferten Verbindungskabels könnt ihr die LED-Unterbauleuchte mit bis zu 10 weiteren LED-Unterbauleuchten der gleichen Bauart erweitern.

Anzeige

Per Knopfdruck passt ihr die Lichtfarbe an. Neurales und kaltweißes Licht leuchten die Arbeitsfläche optimal aus, damit ihr euch beim Zubereiten der Speisen nicht verletzt. Nach dem Kochen macht ihr es euch bei indirektem, warmweißem Licht am Küchentisch gemütlich.

Die Leuchte wiegt 445 Gramm und hat ein 1,80 Meter langes Kabel. Sie erzeugt eine Lichtmenge von etwa 800 Lumen. Das entspricht einer Glühbirne mit 60 Watt. Allerdings verbraucht die LED-Lampe mit maximal 6 Watt deutlich weniger Energie.

Lidl-Kunden sind von der Unterbauleuchte begeistert

Käufer bewerteten die LED-Leuchte im Lidl-Onlineshop mit 4,7 von 5 Sternen. Sie lobten das angenehme Licht, den geringen Stromverbrauch und die Möglichkeit, aus drei Lichtfarben zu wählen. Allerdings stellten einige Kunden fest, dass die mitgelieferten Schrauben zu lang sind. Sie setzten stattdessen auf die einfache Montage mit Power-Strips oder doppelseitigen Klebeband.

LED-Unterbauleuchte mit 3 wählbaren Weißtönen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 02:56 Uhr

Anzeige

Alternativen zur Unterbauleuchte von Lidl

Die LED-Leiste von Briloner ähnelt dem Modell von Livarno home (bei Amazon ansehen). Sie ist jedoch mit einer Länge von 31,3 cm wesentlich kürzer (weitere Größen sind verfügbar!). Erhältlich ist die Leuchte zum Schnäppchenpreis von 8,95 Euro. Käufer loben die schmale Bauform, das kaltweiße Licht mit bis zu 400 Lumen sowie den geringen Stromverbrauch (4 Watt).

Keine Lust auf Kabelsalat?

Wer auf die Kabel verzichten möchte, greift stattdessen zu einer LED-Unterbauleuchte mit Akku und Bewegungsmelder (auf Amazon ansehen). Die dimmbare Leuchte ist mit einer Länge von 20 cm zwar deutlich kürzer, kommt jedoch im preisgünstigen Doppelpack für unschlagbare 9,99 Euro direkt zu euch nach Hause.

Amazon-Kunden lobten die einfache Montage mit Magneten, das flache Design und die verschiedenen Modi zum Einstellen des Bewegungsmelders. Der Akku hält je nach Nutzungsintensität mehrere Wochen. Kleiner Tipp: Mit den kabellosen Lampen beleuchtet ihr mit wenig Aufwand auch das Innere der Küchenschränke, die Sockelleisten oder die Abstellkammer.

LED-Unterbauleuchte mit Akku und Bewegungsmelder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 22:22 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.