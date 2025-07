Heute ist Schluss: Aldi zieht nach einem Jahr den Stecker

Was modern klingt, muss nicht immer erfolgreich sein – diese schmerzhafte Erfahrung macht jetzt ausgerechnet Aldi Süd.

Aldi möchte nicht nur ein Discounter vor Ort sein, sondern mit modernen Ideen mehr Menschen anlocken. Dass das nicht immer von Erfolg gekrönt ist, zeigt ein aktueller Fall. Ein in der Testphase befindlicher Service wird nach einem Jahr eingestellt.

Aldi Süd stellt „Click & Collect“-Service ein

Aldi Süd zieht die Reißleine bei seinem digitalen Vorzeigeprojekt: Der Discounter-Riese beendet zum 4. Juli 2025 seinen „Click & Collect“-Service mit gekühlten Abholstationen. Das einjährige Pilotprojekt in mehreren nordrhein-westfälischen Städten konnte die Erwartungen offenbar nicht erfüllen.

Die Idee klang vielversprechend: Kundinnen und Kunden bestellen ihre Einkäufe bequem über die App oder die Website und holen sie später mittels QR-Code an einer gekühlten Abholstation auf dem Filialparkplatz ab. Besonders Frische- und Tiefkühlwaren sollten so unkompliziert den Weg in die Kühlschränke der Verbraucher finden.

Doch hinter den Kulissen entpuppte sich der Service als logistische Herausforderung. Die aufwendige Kommissionierung der Waren und die komplexe Kühlkettenlogistik fraßen offenbar die erhofften Effizienzgewinne auf. Aldi Süd bestätigte gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“, dass man sich künftig wieder verstärkt auf das klassische Filialgeschäft konzentrieren wolle.

Nicht der erste Rückschlag für Aldi

Der Rückzug aus dem „Click & Collect“-Geschäft reiht sich in eine Serie ähnlicher Entscheidungen ein. Bereits im August 2024 stampfte Aldi sein britisches Abholservice-Angebot ein. Auch andere Online-Experimente wie Heimlieferungen oder die Zusammenarbeit mit Lieferdiensten wurden mittlerweile beendet. Einzig der regionale Lieferservice „Mein Aldi“ bleibt vorerst bestehen.

In Deutschland wird bald auch der Onlineshop eingestellt. Nur noch bis zum 30. September 2025 könnt ihr dort bestellen. Damit endet ein weiterer Versuch, sich gegen die moderne Konkurrenz zu behaupten.

