Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Heute kostenlos: 19 Gratis-E-Books warten bei Amazon auf euch

Heute kostenlos: 19 Gratis-E-Books warten bei Amazon auf euch

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Was gibt’s heute kostenlos für den Kindle? E-Books über Vampirliebe, Sturm, die Provence, Mafia, Apokalypse und stille Zeugen. Ich habe 19 Bücher gefunden, die sich in eurer Bibliothek sicher gut machen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Vanille, Punsch und Winterzauber (WINTERknistern 5)
Vanille, Punsch und Winterzauber (WINTERknistern 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:24 Uhr
Wenn es nur Liebe wäre (Nur-Liebe-Reihe 3)
Wenn es nur Liebe wäre (Nur-Liebe-Reihe 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:25 Uhr
Stürmische Herzen (die Kincaids von Pine Harbour 1)
Stürmische Herzen (die Kincaids von Pine Harbour 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:50 Uhr
Weißt du, dass Liebe verrückt ist? (Hoffnung für die Liebe 5)
Weißt du, dass Liebe verrückt ist? (Hoffnung für die Liebe 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:51 Uhr
Sag niemals Ex: Ein lustiger Liebesroman aus der Provence (Domaine des Manons – Die nächste Generati
Sag niemals Ex: Ein lustiger Liebesroman aus der Provence (Domaine des Manons – Die nächste Generati
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:54 Uhr
Off-Duty Cupid: Deutsch Version: Eine heiße Kleinstadt-Militärromanze (Romanze auf der Ranch-Buchrei
Off-Duty Cupid: Deutsch Version: Eine heiße Kleinstadt-Militärromanze (Romanze auf der Ranch-Buchrei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:59 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Zusammenbruch: Postapokalyptisches EMP-Survival-Serie (Dunkle Straße 1)
Zusammenbruch: Postapokalyptisches EMP-Survival-Serie (Dunkle Straße 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:54 Uhr
Sein Geheimer Omega: Ein M/M Mpreg Gestaltwandler-Romance (Milliardärs Fated Mates)
Sein Geheimer Omega: Ein M/M Mpreg Gestaltwandler-Romance (Milliardärs Fated Mates)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:02 Uhr
Mindmachines (Mensch++ 1)
Mindmachines (Mensch++ 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:29 Uhr
Smolder: Underground Encounters: Vampir Liebesroman (Underground Encounters Paranormal Nachtclub 1)
Smolder: Underground Encounters: Vampir Liebesroman (Underground Encounters Paranormal Nachtclub 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:04 Uhr
Vowsworn: Phase Eins (Band Eins der Vowsworn-Serie)
Vowsworn: Phase Eins (Band Eins der Vowsworn-Serie)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:05 Uhr
Veritas - Das Spiel beginnt: Ein düsterer Fantasy-Krimi voller Magie, Geheimnisse und verbotener Gef
Veritas - Das Spiel beginnt: Ein düsterer Fantasy-Krimi voller Magie, Geheimnisse und verbotener Gef
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:07 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Mord in der Fischbeker Heide (Mörderisches Hamburg 10)
Mord in der Fischbeker Heide (Mörderisches Hamburg 10)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:25 Uhr
Nahtod: Erinnerung an meinen Mörder
Nahtod: Erinnerung an meinen Mörder
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:23 Uhr
Der Spielemann: Nordseekrimi | Ein mörderisches Spiel, raffiniert und unberechenbar (Teufel und Graf
Der Spielemann: Nordseekrimi | Ein mörderisches Spiel, raffiniert und unberechenbar (Teufel und Graf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:50 Uhr
Bluthochzeit: Eine dunkle Mafia-Romanze (Gangsters at War 1)
Bluthochzeit: Eine dunkle Mafia-Romanze (Gangsters at War 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:52 Uhr
Nach dem Sturm: Kriminalroman
Nach dem Sturm: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:58 Uhr
SPURENSUCHE: Psychothriller
SPURENSUCHE: Psychothriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:01 Uhr
Stille Zeugen – Psychothriller: Zwei Kinder. Ein Massaker. Keine Spur von Leben.
Stille Zeugen – Psychothriller: Zwei Kinder. Ein Massaker. Keine Spur von Leben.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:06 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Weihnachten im gemüntlichen Katzencafé
Weihnachten im gemüntlichen Katzencafé
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 20:28 Uhr
Liebe auf den ersten Cowboy: Eine Kleinstadt-Cowboy-Romanze (Die Lassiter-Ranch 1)
Liebe auf den ersten Cowboy: Eine Kleinstadt-Cowboy-Romanze (Die Lassiter-Ranch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 04:10 Uhr
Der Wille des Sklaven (Gefesselt 1)
Der Wille des Sklaven (Gefesselt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:24 Uhr
Die letzte Frequenz
Die letzte Frequenz
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 21:04 Uhr
Maya Lindon: Und die Macht der Magie
Maya Lindon: Und die Macht der Magie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 19:41 Uhr
Arkanische Grenzen: Epische Fantasy – Schwertmagie, Hofintrigen, Aufstieg aus dem Exil Book
Arkanische Grenzen: Epische Fantasy – Schwertmagie, Hofintrigen, Aufstieg aus dem Exil Book
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 00:50 Uhr
Wiedergeboren in Ketten: Eine zu Unrecht inhaftierte Seele kehrt zurück
Wiedergeboren in Ketten: Eine zu Unrecht inhaftierte Seele kehrt zurück
2,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 08:06 Uhr
Eiswüste: Lex Falkners Abenteuer
Eiswüste: Lex Falkners Abenteuer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 23:20 Uhr
Untergang der Städte - Die weiße Dame
Untergang der Städte - Die weiße Dame
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 00:48 Uhr
Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1)
Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 19:54 Uhr
Das Geheimnis von Talmi'il
Das Geheimnis von Talmi'il
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 01:12 Uhr
Das Letzte Siegel
Das Letzte Siegel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 20:17 Uhr
Die Kapitulation: Ein Thriller über Verrat, Geheimnisse und den brutalen Preis der Freiheit
Die Kapitulation: Ein Thriller über Verrat, Geheimnisse und den brutalen Preis der Freiheit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 20:46 Uhr
Die Nachbarin: Du weißt nie, wer zusieht
Die Nachbarin: Du weißt nie, wer zusieht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:18 Uhr
Mord bei den Austerntagen: Ein kulinarischer Küsten-Cozy an der deutschen Nordsee
Mord bei den Austerntagen: Ein kulinarischer Küsten-Cozy an der deutschen Nordsee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:13 Uhr
Wo ist mein Sohn – Nichts verschwindet spurlos
Wo ist mein Sohn – Nichts verschwindet spurlos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 01:16 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
Anzeige