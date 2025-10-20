Heute kostenlos: 19 Gratis-E-Books warten bei Amazon auf euch

Was gibt’s heute kostenlos für den Kindle? E-Books über Vampirliebe, Sturm, die Provence, Mafia, Apokalypse und stille Zeugen. Ich habe 19 Bücher gefunden, die sich in eurer Bibliothek sicher gut machen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Vanille, Punsch und Winterzauber (WINTERknistern 5)

Wenn es nur Liebe wäre (Nur-Liebe-Reihe 3)

Stürmische Herzen (die Kincaids von Pine Harbour 1)

Weißt du, dass Liebe verrückt ist? (Hoffnung für die Liebe 5)

Sag niemals Ex: Ein lustiger Liebesroman aus der Provence (Domaine des Manons – Die nächste Generati

Off-Duty Cupid: Deutsch Version: Eine heiße Kleinstadt-Militärromanze (Romanze auf der Ranch-Buchrei

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Zusammenbruch: Postapokalyptisches EMP-Survival-Serie (Dunkle Straße 1)

Sein Geheimer Omega: Ein M/M Mpreg Gestaltwandler-Romance (Milliardärs Fated Mates)

Mindmachines (Mensch++ 1)

Smolder: Underground Encounters: Vampir Liebesroman (Underground Encounters Paranormal Nachtclub 1)

Vowsworn: Phase Eins (Band Eins der Vowsworn-Serie)

Veritas - Das Spiel beginnt: Ein düsterer Fantasy-Krimi voller Magie, Geheimnisse und verbotener Gef

Krimis, Romane und Thriller

Mord in der Fischbeker Heide (Mörderisches Hamburg 10)

Nahtod: Erinnerung an meinen Mörder

Der Spielemann: Nordseekrimi | Ein mörderisches Spiel, raffiniert und unberechenbar (Teufel und Graf

Bluthochzeit: Eine dunkle Mafia-Romanze (Gangsters at War 1)

Nach dem Sturm: Kriminalroman

SPURENSUCHE: Psychothriller

Stille Zeugen – Psychothriller: Zwei Kinder. Ein Massaker. Keine Spur von Leben.

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Weihnachten im gemüntlichen Katzencafé

Liebe auf den ersten Cowboy: Eine Kleinstadt-Cowboy-Romanze (Die Lassiter-Ranch 1)

Der Wille des Sklaven (Gefesselt 1)

Die letzte Frequenz

Maya Lindon: Und die Macht der Magie

Arkanische Grenzen: Epische Fantasy – Schwertmagie, Hofintrigen, Aufstieg aus dem Exil Book

Wiedergeboren in Ketten: Eine zu Unrecht inhaftierte Seele kehrt zurück

Eiswüste: Lex Falkners Abenteuer

Untergang der Städte - Die weiße Dame

Die unwissende Magierin (Magie der Natur 1)

Das Geheimnis von Talmi'il

Das Letzte Siegel

Die Kapitulation: Ein Thriller über Verrat, Geheimnisse und den brutalen Preis der Freiheit

Die Nachbarin: Du weißt nie, wer zusieht

Mord bei den Austerntagen: Ein kulinarischer Küsten-Cozy an der deutschen Nordsee

Wo ist mein Sohn – Nichts verschwindet spurlos