Heute kostenlos: Holt euch diese Kindle-E-Books von episch bis herzzerreißend

Heute kommen bei unserer Auswahl an kostenlosen E-Books vor allem Fantasy-Fans auf ihre Kosten. Stürzt euch in die fremden Welt und lasst alle alltäglichen Sorgen hinter euch.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:20 Uhr
Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:22 Uhr
Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:22 Uhr
Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:24 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Komplette Trilogie „Das Schicksal der Schatten“ ist aktuell kostenlos
Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:19 Uhr
Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:20 Uhr
Das Schicksal der Schatten: Chakra des Lichts
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:19 Uhr
Das Mädchen aus dem Nichts: Die Firewall Trilogie, Band 1
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:21 Uhr
Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:23 Uhr
Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:25 Uhr
Misfortune of Time: A Dark Irish Historical Fantasy (Druid's Brooch Series) (English Edition)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:33 Uhr
Berlin Bloodrise
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:35 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:36 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:23 Uhr
Vigilante 3: Das Vigilante-Gesetz (Eileen Hannigan)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:25 Uhr
Real: Mit Blut besiegelt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:25 Uhr
Angst: Kirstmann & Freytag (Fall 6)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:26 Uhr
Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:26 Uhr
Ratgeber
Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:39 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Nicht mein Märchen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:04 Uhr
Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:51 Uhr
Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:05 Uhr
Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:17 Uhr
Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:25 Uhr
Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:44 Uhr
Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:56 Uhr
Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:29 Uhr
Der Drachen-CEO vom Main
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:25 Uhr
Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:00 Uhr
Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman
(100% Menschengeschrieben, ohne KI): Entführt. Beschützt. Beansprucht.
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:52 Uhr
Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:57 Uhr
Und dann klopft es an Deine Tür...
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:10 Uhr
Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:37 Uhr
Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:35 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.