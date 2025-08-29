Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Heute kostenlos: Holt euch diese Kindle-E-Books von episch bis herzzerreißend

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Heute kommen bei unserer Auswahl an kostenlosen E-Books vor allem Fantasy-Fans auf ihre Kosten. Stürzt euch in die fremden Welt und lasst alle alltäglichen Sorgen hinter euch.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I
Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:20 Uhr
Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)
Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:22 Uhr
Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken
Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:22 Uhr
Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)
Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:24 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Komplette Trilogie „Das Schicksal der Schatten" ist aktuell kostenlos

Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts
Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:19 Uhr
Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts
Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:20 Uhr
Das Schicksal der Schatten: Chakra des Lichts
Das Schicksal der Schatten: Chakra des Lichts
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:19 Uhr
Das Mädchen aus dem Nichts: Die Firewall Trilogie, Band 1
Das Mädchen aus dem Nichts: Die Firewall Trilogie, Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:21 Uhr
Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)
Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:23 Uhr
Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy
Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:25 Uhr
Misfortune of Time: A Dark Irish Historical Fantasy (Druid's Brooch Series) (English Edition)
Misfortune of Time: A Dark Irish Historical Fantasy (Druid's Brooch Series) (English Edition)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:33 Uhr
Berlin Bloodrise
Berlin Bloodrise
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:35 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Miau (Killerkatzen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:36 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)
Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:23 Uhr
Vigilante 3: Das Vigilante-Gesetz (Eileen Hannigan)
Vigilante 3: Das Vigilante-Gesetz (Eileen Hannigan)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:25 Uhr
Real: Mit Blut besiegelt
Real: Mit Blut besiegelt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:25 Uhr
Angst: Kirstmann & Freytag (Fall 6)
Angst: Kirstmann & Freytag (Fall 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:26 Uhr
Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not
Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:26 Uhr
Ratgeber

Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat
Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:39 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Nicht mein Märchen
Nicht mein Märchen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:04 Uhr
Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari)
Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:51 Uhr
Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance)
Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:05 Uhr
Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1)
Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:17 Uhr
Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt
Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:25 Uhr
Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2)
Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:44 Uhr
Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1)
Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:56 Uhr
Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1)
Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:29 Uhr
Der Drachen-CEO vom Main
Der Drachen-CEO vom Main
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:25 Uhr
Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption)
Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:00 Uhr
Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman
Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman
(100% Menschengeschrieben, ohne KI): Entführt. Beschützt. Beansprucht.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:52 Uhr
Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins)
Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 10:57 Uhr
Und dann klopft es an Deine Tür...
Und dann klopft es an Deine Tür...
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:10 Uhr
Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1)
Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:37 Uhr
Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus
Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:35 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen" könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

