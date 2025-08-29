Heute kostenlos: Holt euch diese Kindle-E-Books von episch bis herzzerreißend

Heute kommen bei unserer Auswahl an kostenlosen E-Books vor allem Fantasy-Fans auf ihre Kosten. Stürzt euch in die fremden Welt und lasst alle alltäglichen Sorgen hinter euch.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I

Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)

Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken

Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Komplette Trilogie „Das Schicksal der Schatten“ ist aktuell kostenlos

Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts

Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts

Das Schicksal der Schatten: Chakra des Lichts

Das Mädchen aus dem Nichts: Die Firewall Trilogie, Band 1

Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)

Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy

Misfortune of Time: A Dark Irish Historical Fantasy (Druid's Brooch Series) (English Edition)

Berlin Bloodrise

Miau (Killerkatzen 1)

Krimis, Romane und Thriller

Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)

Vigilante 3: Das Vigilante-Gesetz (Eileen Hannigan)

Real: Mit Blut besiegelt

Angst: Kirstmann & Freytag (Fall 6)

Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not

Ratgeber

Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Nicht mein Märchen

Dark Light (Bad Hero Romance, Shibari)

Rough Hands (Daddy Kink, curvy Romance)

Wie bringt man einem Highlander die Liebe bei: Historischer Liebesroman (Handbuch einer Lady 1)

Zu heiß zum Anfassen: Eine Romanze zwischen Feinden aus einer Kleinstadt

Rabenschatten: Ein paranormaler MM-Liebesroman (Die Chroniken von Crescent Hollow 2)

Chasing Sunrise: Morgendämmerung (Chasing Sunrise 1)

Opfer des Drachen: Ein dunkler Alien Liebesroman (Tribute der Drachen 1)

Der Drachen-CEO vom Main

Pray for better hallucinations (eine düstere, spicy Alice im Wunderland-Adaption)

Der Erbe: Ein paranormaler, romantischer Vampir-Mafia Roman (100% Menschengeschrieben, ohne KI): Entführt. Beschützt. Beansprucht.

Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins)

Und dann klopft es an Deine Tür...

Fern von hier (Ein Mary-Cage-FBI-Thriller – Band 1)

Das Petrus-Geheimnis: Die verlorenen Dokumente des Heiligen Petrus

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

