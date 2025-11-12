Heute kostenlos: Stellt euch 16 E-Books gratis in eure Kindle-Bibliothek

Im Nebel gefangen, Rezepte, Alpen-Mord, gestickter Fluch, Pflanzen und ein Roadtrip durch die USA. 16 sehr unterschiedliche Bücher warten darauf, von euch geschnappt zu werden.
Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1)
Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2)
Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1)
Der Glücksbringer: Verboten glücklich
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
Bed and breakfast
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht)
Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei
Fog - Das Grauen haust im Nebel
Krimis, Romane und Thriller
Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9
Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir,
Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei
Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe
Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1)
Essen, Trinken und Ratgeber
Saisonaler Pflanzkalender für Selbstversorger: Monat-für-Monat-Guide + Die 7 größten Gartenfehler ve
Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Cruel Rule (Ein New-Adult-Bully-Romance voller Leidenschaft, Intrigen und erster Liebe.): Royal Oaks
Ihre verbotenen Feuerwehrleute: Eine zeitgenössische Reverse-Harem-Romanze
Milliardär-Bodyguard Anziehung: Militärromanze, Romantische Spannung (Milliardär-Bodyguards 1)
Nanny für den Mafia Boss: Zweite Chance Alleinerziehender Vater Mafia Roman (Mafia Familienimperium
Sommer im Cosy Cottage Café (Das Cosy Cottage Café 1)
Die HERO Force und Die gebrochenen SEALs: Zwei komplette Serien
Flammenherz - Die Tochter der Drachenkrone
Das Schloss des Highlanders: Schottisch Historischer Liebesroman (Hochländer Hitze 1)
Die Rosmarin-Regeln der Toten : Ein gemütlicher Hexenkrimi über Geheimnisse, Tee – und Tote, die wei
Geschworen (Vampir-Legenden – Band 1)
My dear fellow Darkness: Die Schattenakademie
Schattenbrecher , Zwischen Licht und Finsternis: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band
Vino, Mord und Bella Italia! Folge 1: Das vergiftete Fest (Anna und der Commissario - Eine Toskana-K
Die Uhr, die zu spät ging: Ein Fernvale-Wohlfühlkrimi mit tickendem Zeitplan und einer geheimen Seit
Mord nach Ladenschluss: Ein gemütlicher Buchladenkrimi mit einer Katze, die Hinweise stiehlt, einem
Das Anti-Stress Kochbuch: Schnelle, beruhigende & alltagstaugliche Rezepte für mehr Ruhe, Wohlbefind
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
