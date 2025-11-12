Heute kostenlos: Stellt euch 16 E-Books gratis in eure Kindle-Bibliothek

Im Nebel gefangen, Rezepte, Alpen-Mord, gestickter Fluch, Pflanzen und ein Roadtrip durch die USA. 16 sehr unterschiedliche Bücher warten darauf, von euch geschnappt zu werden.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 08:55 Uhr

Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 08:57 Uhr

Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:21 Uhr

Der Glücksbringer: Verboten glücklich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:05 Uhr

LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie... Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:06 Uhr

Bed and breakfast Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:07 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:01 Uhr

Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:03 Uhr

Fog - Das Grauen haust im Nebel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:15 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 08:56 Uhr

Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 08:59 Uhr

Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 08:59 Uhr

Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:02 Uhr

Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:15 Uhr

Essen, Trinken und Ratgeber

Saisonaler Pflanzkalender für Selbstversorger: Monat-für-Monat-Guide + Die 7 größten Gartenfehler ve Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 08:54 Uhr

Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 09:03 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Cruel Rule (Ein New-Adult-Bully-Romance voller Leidenschaft, Intrigen und erster Liebe.): Royal Oaks Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 05:32 Uhr

Ihre verbotenen Feuerwehrleute: Eine zeitgenössische Reverse-Harem-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:11 Uhr

Milliardär-Bodyguard Anziehung: Militärromanze, Romantische Spannung (Milliardär-Bodyguards 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 07:17 Uhr

Nanny für den Mafia Boss: Zweite Chance Alleinerziehender Vater Mafia Roman (Mafia Familienimperium Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:27 Uhr

Sommer im Cosy Cottage Café (Das Cosy Cottage Café 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:30 Uhr

Die HERO Force und Die gebrochenen SEALs: Zwei komplette Serien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 05:42 Uhr

Flammenherz - Die Tochter der Drachenkrone Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 07:41 Uhr

Das Schloss des Highlanders: Schottisch Historischer Liebesroman (Hochländer Hitze 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 05:29 Uhr

Die Rosmarin-Regeln der Toten : Ein gemütlicher Hexenkrimi über Geheimnisse, Tee – und Tote, die wei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 05:40 Uhr

Geschworen (Vampir-Legenden – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:26 Uhr

My dear fellow Darkness: Die Schattenakademie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:17 Uhr

Schattenbrecher , Zwischen Licht und Finsternis: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:47 Uhr

Vino, Mord und Bella Italia! Folge 1: Das vergiftete Fest (Anna und der Commissario - Eine Toskana-K Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:43 Uhr

Die Uhr, die zu spät ging: Ein Fernvale-Wohlfühlkrimi mit tickendem Zeitplan und einer geheimen Seit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 07:39 Uhr

Mord nach Ladenschluss: Ein gemütlicher Buchladenkrimi mit einer Katze, die Hinweise stiehlt, einem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 07:17 Uhr

Das Anti-Stress Kochbuch: Schnelle, beruhigende & alltagstaugliche Rezepte für mehr Ruhe, Wohlbefind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 06:03 Uhr

