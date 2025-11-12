Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Heute kostenlos: Stellt euch 16 E-Books gratis in eure Kindle-Bibliothek

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Im Nebel gefangen, Rezepte, Alpen-Mord, gestickter Fluch, Pflanzen und ein Roadtrip durch die USA. 16 sehr unterschiedliche Bücher warten darauf, von euch geschnappt zu werden.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Ratgeber
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1)
Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 08:55 Uhr
Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2)
Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 08:57 Uhr
Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1)
Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:21 Uhr
Der Glücksbringer: Verboten glücklich
Der Glücksbringer: Verboten glücklich
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:05 Uhr
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:06 Uhr
Bed and breakfast
Bed and breakfast
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:07 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht)
Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:01 Uhr
Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei
Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:03 Uhr
Fog - Das Grauen haust im Nebel
Fog - Das Grauen haust im Nebel
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:15 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9
Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 08:56 Uhr
Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir,
Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir,
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 08:59 Uhr
Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei
Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 08:59 Uhr
Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe
Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:02 Uhr
Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1)
Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:15 Uhr
Essen, Trinken und Ratgeber

Saisonaler Pflanzkalender für Selbstversorger: Monat-für-Monat-Guide + Die 7 größten Gartenfehler ve
Saisonaler Pflanzkalender für Selbstversorger: Monat-für-Monat-Guide + Die 7 größten Gartenfehler ve
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 08:54 Uhr
Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr
Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 09:03 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Cruel Rule (Ein New-Adult-Bully-Romance voller Leidenschaft, Intrigen und erster Liebe.): Royal Oaks
Cruel Rule (Ein New-Adult-Bully-Romance voller Leidenschaft, Intrigen und erster Liebe.): Royal Oaks
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 05:32 Uhr
Ihre verbotenen Feuerwehrleute: Eine zeitgenössische Reverse-Harem-Romanze
Ihre verbotenen Feuerwehrleute: Eine zeitgenössische Reverse-Harem-Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:11 Uhr
Milliardär-Bodyguard Anziehung: Militärromanze, Romantische Spannung (Milliardär-Bodyguards 1)
Milliardär-Bodyguard Anziehung: Militärromanze, Romantische Spannung (Milliardär-Bodyguards 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 07:17 Uhr
Nanny für den Mafia Boss: Zweite Chance Alleinerziehender Vater Mafia Roman (Mafia Familienimperium
Nanny für den Mafia Boss: Zweite Chance Alleinerziehender Vater Mafia Roman (Mafia Familienimperium
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:27 Uhr
Sommer im Cosy Cottage Café (Das Cosy Cottage Café 1)
Sommer im Cosy Cottage Café (Das Cosy Cottage Café 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:30 Uhr
Die HERO Force und Die gebrochenen SEALs: Zwei komplette Serien
Die HERO Force und Die gebrochenen SEALs: Zwei komplette Serien
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 05:42 Uhr
Flammenherz - Die Tochter der Drachenkrone
Flammenherz - Die Tochter der Drachenkrone
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 07:41 Uhr
Das Schloss des Highlanders: Schottisch Historischer Liebesroman (Hochländer Hitze 1)
Das Schloss des Highlanders: Schottisch Historischer Liebesroman (Hochländer Hitze 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 05:29 Uhr
Die Rosmarin-Regeln der Toten : Ein gemütlicher Hexenkrimi über Geheimnisse, Tee – und Tote, die wei
Die Rosmarin-Regeln der Toten : Ein gemütlicher Hexenkrimi über Geheimnisse, Tee – und Tote, die wei
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 05:40 Uhr
Geschworen (Vampir-Legenden – Band 1)
Geschworen (Vampir-Legenden – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:26 Uhr
My dear fellow Darkness: Die Schattenakademie
My dear fellow Darkness: Die Schattenakademie
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:17 Uhr
Schattenbrecher , Zwischen Licht und Finsternis: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band
Schattenbrecher , Zwischen Licht und Finsternis: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:47 Uhr
Vino, Mord und Bella Italia! Folge 1: Das vergiftete Fest (Anna und der Commissario - Eine Toskana-K
Vino, Mord und Bella Italia! Folge 1: Das vergiftete Fest (Anna und der Commissario - Eine Toskana-K
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:43 Uhr
Die Uhr, die zu spät ging: Ein Fernvale-Wohlfühlkrimi mit tickendem Zeitplan und einer geheimen Seit
Die Uhr, die zu spät ging: Ein Fernvale-Wohlfühlkrimi mit tickendem Zeitplan und einer geheimen Seit
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 07:39 Uhr
Mord nach Ladenschluss: Ein gemütlicher Buchladenkrimi mit einer Katze, die Hinweise stiehlt, einem
Mord nach Ladenschluss: Ein gemütlicher Buchladenkrimi mit einer Katze, die Hinweise stiehlt, einem
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 07:17 Uhr
Das Anti-Stress Kochbuch: Schnelle, beruhigende & alltagstaugliche Rezepte für mehr Ruhe, Wohlbefind
Das Anti-Stress Kochbuch: Schnelle, beruhigende & alltagstaugliche Rezepte für mehr Ruhe, Wohlbefind
0,00 € Zu Amazon
Preis vom 12.11.2025 06:03 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

