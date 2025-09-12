Heute neu bei Amazon: Rabattgutscheine für Kaffeevollautomaten, ergonomische Kissen und mehr

Amazon hat zahlreiche Rabattgutscheine, die ihr direkt beim Einkauf aktivieren könnt. Einfach beim gewünschten Produkt den Coupon-Haken setzen und der Preisnachlass wird an der Kasse abgezogen. Heute gibt es unter anderem Coupons für elektrische Rasierer, ergonomische Kissen und Kaffeevollautomaten – ein täglicher Blick in unsere Übersicht lohnt sich.
Wir haben die besten Amazon-Angebote mit Rabattgutschein für euch herausgesucht. Heute (12. September) unter anderem mit elektrischen Rasierern, Kaffeevollautomaten oder ergonomischen Kissen. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt der Rabattgutscheine. Falls ihr lieber selbst stöbern wollt, folgt dem Link unten. Schaut außerdem bei den älteren Rabattgutscheinen (weiter unten) vorbei, die teilweise noch gültig sind.
Rabattgutscheine vom 12. September 2025
Keine Lust mehr mit Rasierschaum herumzuhantieren? Dann ist dieser Elektro-Rasierer von Philips die Lösung.
Das exzellent bewertete Nackenstützkissen von Liebscher & Bracht unterstützt beim erholsamen Schlaf.
Für leckeren Kaffee muss man nicht ins Café. Der Grundig-Kaffeevollautomat zaubert auf Knopfdruck Kaffeespezialitäten.
Ältere Rabattgutscheine
Die älteren Rabattgutscheine bei Amazon sind teilweise noch gültig – ein Blick lohnt sich also!
Bei dieser Heißluftfritteuse von Chefman mit 3,8 Liter Fassungsvermögen könnt ihr mit dem Rabattgutschein 8 Euro sparen.
Der USB-C-Hub von Anker bietet 7 Anschlüsse. Darunter HDMI, USB-A und Kartenleser. Mit dem Rabattgutschein spart ihr 5 Euro gegenüber dem Normalpreis.
Platz für 7 Karten bietet das schicke Slim Wallet von Travando. Dank RFID-Schutz ist man auch digitalen Datendiebstahl gefeit. Der Rabattgutschein senkt den Preis um 10 Euro.
Muss es immer das teure Apple-Original sein? Der Stylus bietet USB C und arbeitet ideal mit dem iPad zusammen. Dank Rabattgutschein werden fast 2 Euro vom ohnehin schon günstigen Preis abgezogen.
So funktionieren die Rabattgutscheine bei Amazon
Die Coupons bei Amazon sind ganz einfach zu nutzen:
- Produktseite aufrufen
- Checkbox bei „Couponpreis“ anklicken
- Rabatt wird im Warenkorb automatisch abgezogen
Rabattgutscheine bei Amazon
Tipps, um noch mehr bei Amazon zu sparen
Um bei Amazon noch mehr zu sparen, lohnt es sich, ein paar Tricks zu kennen. Viele Gutscheine sind exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar, daher zahlt sich eine Prime-Mitgliedschaft oft zusätzlich aus. Tipp: Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen (Amazon Prime testen).
Wer gebrauchte oder geöffnete Ware nicht scheut, kann außerdem im Amazon-Warehouse vorbeischauen. Und um sicherzugehen, dass es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt, solltet ihr vor dem Kauf nicht den Preisvergleich vergessen.
