Heute richtig sparen: Lidl verkauft ein Gerät, das perfekt für kleine Wohnungen ist

Allergiker: Durch die beiden verbauten Filter soll die Ausblasluft sauber sein, gibt der Hersteller an. Für Allergiker ist das Lidl-Gerät unter Umständen nicht geeignet, da hier ein EPA-Filter verbaut ist – und kein HEPA-13-Filter (High Efficiency Particulate Air), der noch kleinere Staubpartikel abfangen kann.

Asthmatiker: Gleiches gilt für alle, die an Asthma leiden. Zwar muss hier kein Staubbeutel gewechselt werden, aber das Ausleeren des Behälters kann unter Umständen zu einer staubigen Sache werden. Hier kann es sich lohnen, mehr Geld in die Hand zu nehmen und in einen Zyklonstaubsauger mit Aqua-Technologie zu investieren.