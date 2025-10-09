Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Heute sind diese 17 E-Books bei Amazon kostenlos: Drachen, Zukunft, Herzreparatur, Watt und Bergtour

Heute sind diese 17 E-Books bei Amazon kostenlos: Drachen, Zukunft, Herzreparatur, Watt und Bergtour

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Deckt euch schon jetzt für ein Lesewochenende ein! Ich habe eine schöne Mischung kostenlose Bücher für euch gefunden. Ihr bekommt dunkle Romantik, achtsame Morde, Ostfriesland, Serienkiller, Drachen und Liebes-Urlaub kostenlos.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Love Holidays: Roman | Vier Frauen, eine Insel und jede Menge Herzklopfen (Vier Frauen und die Liebe
Love Holidays: Roman | Vier Frauen, eine Insel und jede Menge Herzklopfen (Vier Frauen und die Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:16 Uhr
Rücksichtslose Loyalität: Eine MM-Mafia-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden
Rücksichtslose Loyalität: Eine MM-Mafia-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:18 Uhr
Kleinstadtherz: Zwischen Stethoskop und Schraubenschlüssel zum Glück
Kleinstadtherz: Zwischen Stethoskop und Schraubenschlüssel zum Glück
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:19 Uhr
Wintermärchen: Verflucht und zugenäht
Wintermärchen: Verflucht und zugenäht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:22 Uhr
Als der Mechaniker mein Herz reparierte: Moderne Romance über Vertrauen und Nähe
Als der Mechaniker mein Herz reparierte: Moderne Romance über Vertrauen und Nähe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:23 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

KÖNIGREICH DER VERBOTENEN WÜNSCHE: Eine dunkle Romantik über verbotene Macht, gefährliche Liebe und
KÖNIGREICH DER VERBOTENEN WÜNSCHE: Eine dunkle Romantik über verbotene Macht, gefährliche Liebe und
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:21 Uhr
Kairos: Die Kinder der Zukunft (Die Kairos-Saga 1)
Kairos: Die Kinder der Zukunft (Die Kairos-Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:27 Uhr
Erding: Militärische Urban Fantasy mit tödlichen Prüfungen, dunkler Magie und Verrat (Der Krieg um d
Erding: Militärische Urban Fantasy mit tödlichen Prüfungen, dunkler Magie und Verrat (Der Krieg um d
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:28 Uhr
Ferryl Shayde - Der Anfang
Ferryl Shayde - Der Anfang
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:29 Uhr
Parilar (Die Codices von Tyrsenor 1)
Parilar (Die Codices von Tyrsenor 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:30 Uhr
Funkennacht: Die Drachenfunken-Saga
Funkennacht: Die Drachenfunken-Saga
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:30 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Abbild (Amber Fearns London-Thriller 1)
Abbild (Amber Fearns London-Thriller 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:17 Uhr
Todesgebet (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)
Todesgebet (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:19 Uhr
Die Wattwächterin: Ostfrieslandkrimi
Die Wattwächterin: Ostfrieslandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:20 Uhr
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:51 Uhr
Mord am Leuchtturm von Polgwynn Cove: Ein Cornwall-Krimi
Mord am Leuchtturm von Polgwynn Cove: Ein Cornwall-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:32 Uhr
Mords Bergtour im Karwendel: Achtsam ermitteln zwischen Almen und Abgrund (Erna Ermittelt - Ein Orig
Mords Bergtour im Karwendel: Achtsam ermitteln zwischen Almen und Abgrund (Erna Ermittelt - Ein Orig
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:32 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Liebe auf Schottisch, Wenn Whisky, Regen und Herzklopfen den Weg weisen: Manchmal findet man die gro
Liebe auf Schottisch, Wenn Whisky, Regen und Herzklopfen den Weg weisen: Manchmal findet man die gro
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:02 Uhr
Liebe braucht (k)einen Plan B: Opposites Attract: Eine Rockstar Romance
Liebe braucht (k)einen Plan B: Opposites Attract: Eine Rockstar Romance
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:15 Uhr
Mein Babysitter Bodyguard: Love on Lies
Mein Babysitter Bodyguard: Love on Lies
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:51 Uhr
Liebe ohne Hüllen, Manchmal muss man alles fallen lassen, um die große Liebe zu finden
Eine romantische Sommerkomödie 18+
Liebe ohne Hüllen, Manchmal muss man alles fallen lassen, um die große Liebe zu finden
Eine romantische Sommerkomödie 18+
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 04:58 Uhr
Das Erbe des Wüstenmagnaten
Das Erbe des Wüstenmagnaten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:35 Uhr
Verlobung made in Manhattan: Eine romantische Komödie voller Herzklopfen und Chaos
Verlobung made in Manhattan: Eine romantische Komödie voller Herzklopfen und Chaos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:16 Uhr
Daughters of Moonsight Avenue - Iluminada: Hexen-Romantasy
Daughters of Moonsight Avenue - Iluminada: Hexen-Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:10 Uhr
Zimmer 166
Zimmer 166
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:41 Uhr
Rosecliff Manor Haunting (Addison Lockhart Serie 2)
Rosecliff Manor Haunting (Addison Lockhart Serie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:14 Uhr
Sonnenweber und Sturmherz
Sonnenweber und Sturmherz
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:08 Uhr
Das Erbe der Wächter: Ein alter Feind
Das Erbe der Wächter: Ein alter Feind
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:17 Uhr
Süße Saboteurin (Gemütliches Café-Krimi-Reihe 1)
Süße Saboteurin (Gemütliches Café-Krimi-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:14 Uhr
Kommissar Jörgensen und die Sieben: Hamburg Krimi
Kommissar Jörgensen und die Sieben: Hamburg Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:37 Uhr
Die Tasse mit dem falschen Henkel: Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Amateurdetektivin, Hund
Die Tasse mit dem falschen Henkel: Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Amateurdetektivin, Hund
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:11 Uhr
Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1)
Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:51 Uhr
Im Schatten der Wahrheit: Unschuldig verurteilt
Im Schatten der Wahrheit: Unschuldig verurteilt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:58 Uhr
Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 1)
Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 04:44 Uhr
Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 2)
Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 04:34 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
