Heute sind diese 17 E-Books bei Amazon kostenlos: Drachen, Zukunft, Herzreparatur, Watt und Bergtour

Deckt euch schon jetzt für ein Lesewochenende ein! Ich habe eine schöne Mischung kostenlose Bücher für euch gefunden. Ihr bekommt dunkle Romantik, achtsame Morde, Ostfriesland, Serienkiller, Drachen und Liebes-Urlaub kostenlos.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Love Holidays: Roman | Vier Frauen, eine Insel und jede Menge Herzklopfen (Vier Frauen und die Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:16 Uhr

Rücksichtslose Loyalität: Eine MM-Mafia-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:18 Uhr

Kleinstadtherz: Zwischen Stethoskop und Schraubenschlüssel zum Glück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:19 Uhr

Wintermärchen: Verflucht und zugenäht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:22 Uhr

Als der Mechaniker mein Herz reparierte: Moderne Romance über Vertrauen und Nähe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:23 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

KÖNIGREICH DER VERBOTENEN WÜNSCHE: Eine dunkle Romantik über verbotene Macht, gefährliche Liebe und Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:21 Uhr

Kairos: Die Kinder der Zukunft (Die Kairos-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:27 Uhr

Erding: Militärische Urban Fantasy mit tödlichen Prüfungen, dunkler Magie und Verrat (Der Krieg um d Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:28 Uhr

Ferryl Shayde - Der Anfang Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:29 Uhr

Parilar (Die Codices von Tyrsenor 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:30 Uhr

Funkennacht: Die Drachenfunken-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:30 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Abbild (Amber Fearns London-Thriller 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:17 Uhr

Todesgebet (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:19 Uhr

Die Wattwächterin: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:20 Uhr

Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:51 Uhr

Mord am Leuchtturm von Polgwynn Cove: Ein Cornwall-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:32 Uhr

Mords Bergtour im Karwendel: Achtsam ermitteln zwischen Almen und Abgrund (Erna Ermittelt - Ein Orig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:32 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Liebe auf Schottisch, Wenn Whisky, Regen und Herzklopfen den Weg weisen: Manchmal findet man die gro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:02 Uhr

Liebe braucht (k)einen Plan B: Opposites Attract: Eine Rockstar Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:15 Uhr

Mein Babysitter Bodyguard: Love on Lies Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:51 Uhr

Liebe ohne Hüllen, Manchmal muss man alles fallen lassen, um die große Liebe zu finden Eine romantische Sommerkomödie 18+ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 04:58 Uhr

Das Erbe des Wüstenmagnaten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:35 Uhr

Verlobung made in Manhattan: Eine romantische Komödie voller Herzklopfen und Chaos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:16 Uhr

Daughters of Moonsight Avenue - Iluminada: Hexen-Romantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:10 Uhr

Zimmer 166 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:41 Uhr

Rosecliff Manor Haunting (Addison Lockhart Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:14 Uhr

Sonnenweber und Sturmherz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:08 Uhr

Das Erbe der Wächter: Ein alter Feind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:17 Uhr

Süße Saboteurin (Gemütliches Café-Krimi-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:14 Uhr

Kommissar Jörgensen und die Sieben: Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 05:37 Uhr

Die Tasse mit dem falschen Henkel: Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Amateurdetektivin, Hund Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:11 Uhr

Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 09:51 Uhr

Im Schatten der Wahrheit: Unschuldig verurteilt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 06:58 Uhr

Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 04:44 Uhr

Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 04:34 Uhr