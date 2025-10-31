Heute spukt’s bei Kindle – Diese Kindle-E-Books gibt’s gratis bei Amazon

Süßes, sonst gibt’s Saures! Passend zu der Gruselstimmung des heutigen Halloweens bringen wir euch eine schaurige Auswahl an spannenden Krimis, Dark Romance und Endzeit-Fantasy.
Zwischen Wahrheit und Verrat: Eine Liebe, die alles riskiert
Blutjade: Die Rache der Kaiserstochter: Ein dunkler Roman über verbotene Liebe und tödliche Geheimni
Halloween Lullaby: Eine Schauerromanze
Zwischen Haut und Herz: Merles Regeln
Undercity Chronicles 1-4
Ein Halloween-Hookup (Ein Roman der Page Turners 5)
Fell in Love in ... Vietnam: Ein Abenteuerroman auf dem Ha Giang Loop voller Fernweh und Gefühl
Schattenhafte Rubine: Ein fesselnder Second-Chance-Liebesroman
Nie wieder Liebe … im Büro
Verliebt mit Aussicht auf Meer: Ein Ostseeroman (Verliebt am Meer 1)
Der Weihnachtskompromiss (Liebe in Christmas Mountain 1)
Wicked Halloween Eve: Hot-Romantic Wicked Short (Darkstones Wicked Shorts 4)
Der Zorn des Orkami (Neue Heimat Thalassa)
Woodfield Love: Healing our Hearts - New Adult Smalltown Romance
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Das Rezeptbuch der Mondlicht-Magie: Ein zauberhafter Cozy Fantasy Roman über ein kleines Cafe
Himmelsstürmer – Das Erbe des Uhrmachers
Zargoas Erster Krieger - Dort wo das Ende brennt, erhebt sich aus der Asche ein neuer Anfang
Avaria: Elyas und die Schattenwelt
Die Feuerprophezeiung (Hidden Legends: Academy of Magical Creatures Buch 1)
Meeting you again - Fast verheiratet: Ein romantischer Zeitreiseroman
Schluchter
Krimis, Romane und Thriller
Kommissar Leprince und das tödliche Rezept: Frankreich Krimi
Herzjäger
Nebel über Ewig: Sauerlandkrimi
Kaltes Klima
13 Nächte der Finsternis: Der zweite Band der erfolgreichen Horror-Serie
13 Nächte des Wahnsinns: Der dritte und dunkelste Band der Horror-Serie
Sanatorium 1925: Keiner kommt lebend raus
Mord auf dem Stollen-Nachtmarkt
Das Nocturne der Witwe (Das stille Requiem 2)
Mord im Hotel Grand Haven: Ein britischer Cosy-Krimi
Kleines Kaltes Herz: Romance Thriller (Alison-Bishop-Reihe 1)
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Drei Frauen, Meer & Liebe: Drei Ostsee-Küstenromane
Die Maskerade
Glitch: Eine romantische Urban-Fantasy-Komödie
Liebe zähmen: Familie Ivanov
Runesworn: Stein EIns (Band Eins der Runesworn-Serie)
Die Rückkehr: Fünf
Seelenfunke: Romantasy Isekai – Alchemie, Schatzsuche, Slow Burn in Westfantasy
Der fallende Nordstern, Wenn der Kompass lügt: In einer Welt ohne Norden gibt es nur einen Weg: nach
Zeitsprünge gehen anders (Axel Kruses ZEIT-Zyklus 3)
Geheime Truppe (Ein Cole-Hunter-Action-Thriller - Band Eins)
SWORD Sammelband 1 (Eileen Hannigan)
Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1)
DIE KONSTANTINISCHE VERSCHWÖRUNG: Ein forensischer Wissenschaftsthriller
Kehre Um (Ein spannender Morgan-Reid-FBI-Thriller - Band Eins)
REZEPTE FÜR VEGGIE BURGER: Schnelle & einfache vegane rezepte für jeden geschmack
Täglich Huhn Magie
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
