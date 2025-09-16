Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Heute wieder kostenlose E-Books bei Amazon: 17 Thriller, Lovestorys und Fantasyromane

Heute wieder kostenlose E-Books bei Amazon: 17 Thriller, Lovestorys und Fantasyromane

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books.
Gratis für den Kindle: Alle 3 Bände der Inferno-Reihe, FBI-Krimi, Mondlegenden, Defcon One und ein Ponyhof. Schnappt euch die E-Books, solange sie kostenlos sind.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Wingmen are a Girl's Best Friend (Die Laketown Otters Eishockey Serie 4)
Das Leben ist ein Ponyhof - oder etwa nicht? (Das Glück des Neubeginns) - moderner Liebesroman I Hum
Hawk: Beschützender Held/dralles Mädchen (Savage Saints-MC 1)
Bad Boy Beschützer (Die Jungs von der Südseite 1)
FEINDE MIT VORTEILEN: Eine heiße zeitgenössische Liebesgeschichte, in der aus Feinden Liebende werde
Devil: Inferno-Reihe Band 1
Angel: Inferno-Reihe Band 2
Sinner: Inferno-Reihe Band 3
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Seelenband: Das Erbe der Götter
Im Herzen des Wolfes: Mondlegenden
Die Bibel: Lutherbibel 1912
Daimonion: Essenz
Krimis, Romane und Thriller

Defcon One 1: Angriff auf Amerika
Die Kathedrale: SILBER ODER BLEI (Ein düsterer historischer Roman)
Sag Stirb (Ein Alison-Payne-Thriller – Band 1)
Das mörderische Spiel (Ein Alexa Chase Thriller – Buch 1)
Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner. Kriminalgeschichten. Maurice Leblanc: Band 1 der Lupin-Reihe. Ne
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Das Spielchen Spielen
Whitneys Versuchung (Reizend & Ruchlos 1)
Die Tochter des heiligen Feuers: Die Dame, die den Laird erzittern ließ (Zwischen Ehre und Loyalität
Fluffy: Nicht schon wieder!
Maia Zafón : Lebenswasser
Willow : Und in mir dein Licht
Smartwolf: Die Föhrenbach Chroniken
Das Zeitbeben: Erster Teil (Zeitbeben Trilogie 1)
Das Zeitbeben: Zweiter Teil (Zeitbeben Trilogie 2)
Das Zeitbeben: Dritter Teil (Zeitbeben Trilogie 3)
Der Sandmann - Alte Geister: Nordkrimi
Ein tödlicher Fund (Ein Darla-Digby-Cozy-Krimi – Band 1)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

