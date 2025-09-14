Hey Apple, was soll das Chaos beim iPhone 17?

Apple hat auf seinem Event neue iPhones, Smartwatches und Kopfhörer vorgestellt – und die Bezeichnungen sind einfach nur noch verwirrend.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Apple steht eigentlich für Einfachheit. Wenn es um die Bezeichnung seiner Produkte geht, dann sehe ich da eigentlich nur Chaos mit den verschiedensten Bezeichnungen, die teilweise nicht einmal einen Bezug zu den Eigenschaften haben.

Apple muss seine Bezeichnungen ändern

Schauen wir uns dazu die Bezeichnungen der kürzlich vorgestellten Geräte einmal an:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3

Wo ist das 17 beim Air? Wieso Watch Ultra 3 und SE 3 – aber ohne Serie, dann wiederum Watch Series 11. Der Zahlensalat macht doch überhaupt gar keinen Sinn mehr – besonders für normale Leute, die nicht in der Produktwelt von Apple stecken.

So würde ich mir die Produktbezeichnungen im kommenden Jahr wünschen:

iPhone 27

iPhone 27 Pro

iPhone 27 Pro Max

iPhone 27 Air

Apple Watch 27

Apple Watch Ultra 27

Apple Watch SE 27

AirPods Pro 27

Ich persönlich würde die Bezeichnungen an die Jahreszahl binden, in der das Produkt vorgestellt wurde – oder wo es die meiste Zeit im Lebenszyklus verbringen wird. Dann wissen alle auf einen Blick, dass es sich um das aktuellste Modell handelt.

Und das nicht nur bei den oben genannten Produkten, sondern auch bei den iPads, Macs, MacBooks und so weiter. Apple sollte zudem noch einmal über die Bezeichnung Air nachdenken, denn das iPad Pro ist mit 5,1 mm dünner als das iPad Air mit 6,1 mm. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, denn beim iPhone steht Air für ein besonders dünnes Gehäuse.

Apple hat das schon gemacht

Dass Apple den Schritt machen könnte, sieht man sehr schön an der Software. Plötzlich ist iOS 26 um die Ecke gekommen – oder iPadOS 26. Das sorgt für Klarheit, dass es sich um die Version handelt, die sich im Jahre 2026 die längste Zeit im Einsatz befinden wird. Sie wurde zwar 2025 eingeführt, wird in 2026 aber am längsten aktiv sein.

Ich würde mir also wirklich wünschen, dass Apple seine Produktbezeichnungen spätestens beim iPhone-18-Event in einem Jahr komplett überarbeitet und alles anpasst. Für mich ist das einfach nur noch ein wildes Chaos ohne System. Ich denke, viele Kundinnen und Kunden würden das auch begrüßen.