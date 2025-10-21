Hilfe bei E-Mails: Copilot in Outlook aktivieren

Copilot ist die microsoftinterne KI-Assistenz, die euch bei Office-Anwendungen unterstützt. Wir verraten euch, wie ihr den fleißigen Helfer auch in Outlook nutzen könnt.

Ihr braucht die neueste Outlook-Version

Um Copilot als E-Mail-Assistenz zu nutzen, braucht ihr die neueste Version von Outlook. In eurem Konto könnt ihr prüfen, ob es Aktualisierungsoptionen gibt. Falls ja, zieht ihr alle Updates und habt damit auch die neuesten Funktionen zur Verfügung.

Tipp: Nutzt ihr die klassische Version von Outlook, navigiert ihr über „Datei“ – „Officekonto“ – „Microsoft 356“ und „Office-Aktualisierungen“ zum entsprechenden Menüpunkt.

Habt ihr bereits das neue Outlook installiert, kommt ihr über das Zahnradsymbol und den Reiter „Allgemein“ zu euren Einstellungen. Bei „Über Outlook“ findet ihr dann die aktuelle Versionsnummer.

So aktiviert ihr Copilot für Outlook

Habt ihr die neueste Version am Start, öffnet euer Outlook und navigiert zu den Optionen. Dort findet ihr die Rubrik „Add-ins“.

Wenn ihr Add-ins installieren dürft und die entsprechenden Berechtigungen habt, müsstet ihr Copilot auswählen können. Findet ihr den Eintrag nicht, meldet euch mit eurem Hauptkonto an und nicht mit möglicherweise untergeordneten E-Mail-Konten.

Habt ihr den Copilot-Eintrag gefunden, klickt ihr auf „aktivieren“ und meldet euch einmal neu bei eurem Microsoft-Konto an.

Wenn ihr nach dem Neustart das Symbol für Copilot im Menüband oder seitlich bei Outlook seht, hat es funktioniert. Alternativ startet das Programm noch einmal neu und prüft gegebenenfalls eure Web-Security. Sie könnte die Aktivierung von Add-ins verhindern.

Was nutzt Copilot in Outlook?

Mit Copilot könnt ihr eure E-Mails schneller und effizienter organisieren und schneller auf eingehende Nachrichten antworten. Der KI-Assistent sortiert auf Wunsch eure E-Mails nach Absendern oder Dringlichkeit, um euch den Posteingang übersichtlicher zu gestalten.

Wenn ihr eine Mail beantworten wollt, schlägt euch Copilot automatisch eine mögliche Antwort vor. Entscheidet ihr euch dafür, könnt ihr sie sofort senden oder alternativ noch nach eurem Geschmack modifizieren.

Ihr könnt dem KI-Agenten auch die Herrschaft über eure anstehenden Aufgaben und Termine übertragen. So bekommt ihr bei geplanten Meetings automatisch freie Terminvorschläge und verhindert doppelte Belegungen von Zeitslots. Ihr werdet täglich an eure anstehenden Termine erinnert und wisst immer, was gerade ansteht.

Mit der Zeit werdet ihr Veränderungen bemerken. Copilot wirkt gerade am Anfang ungelenk, denn das System nutzt seine Grundfunktionen. Je länger ihr damit arbeitet, desto mehr passt sich die KI-Assistenz an eure Bedürfnisse an. Die Wahrscheinlichkeit einer korrekt formulierten E-Mail-Antwort in eurem Stil und korrekte Aktionsempfehlungen steigt dadurch deutlich.