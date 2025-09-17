Hilfe für iPhone-Nutzer: Dieser Fehler passiert euch jetzt nicht mehr

Warum ihr nach dem nächsten Telefonat sofort in eure iPhone-Einstellungen schauen solltest.

Wer während eines Telefonats am iPhone versehentlich die Seitentaste drückt, kennt das Problem: Der Anruf wird sofort beendet. Ein kleiner, unachtsamer Fingerdruck reicht – und das Gespräch ist weg. Apple hat dafür längst eine Lösung parat, die viele Nutzer bisher aber gar nicht kennen. Mit einer einfachen Einstellung könnt ihr ab sofort verhindern, dass ein Anruf ungewollt abgebrochen wird.

So beendet ihr nicht mehr aus Versehen Anrufe auf dem iPhone

Die Funktion versteckt sich in den Bedienungshilfen eures iPhones. Dort lässt sich einstellen, dass die Seitentaste nicht länger als „Auflege-Knopf“ fungiert. Stattdessen wird der Anruf einfach fortgesetzt, auch wenn das Display gesperrt wird.

Die Schritte im Überblick:

Öffnet die Einstellungen-App auf dem iPhone. Tippt auf Bedienungshilfen. Wählt den Punkt Tippen. Aktiviert die Option „Beendigung von Anrufen durch Sperrtaste verhindern“.

Damit ist das Problem gelöst. Ab sofort könnt ihr euer iPhone während eines Telefonats sperren, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird.

Mehr Komfort, weniger Frust

Gerade wer sein iPhone oft einhändig nutzt, dürfte die Einstellung zu schätzen wissen. Ein kleiner Ausrutscher mit dem Finger und schon ist das Gespräch beendet – das passiert schneller, als man denkt. Besonders ärgerlich ist es, wenn man gerade in der Warteschleife hängt oder ein wichtiges Telefonat führt.

Mit der neuen Option seid ihr jetzt auf der sicheren Seite. Ihr könnt euer iPhone wie gewohnt bedienen, ohne die Sorge, einen Anruf unbeabsichtigt zu beenden. Das erhöht nicht nur den Komfort, sondern auch die Zuverlässigkeit im Alltag.

Praktisch für iPhone-Vieltelefonierer

Besonders hilfreich ist das Feature für alle, die beruflich viel telefonieren. Während des Gesprächs lässt sich das iPhone sperren und in die Tasche stecken, ohne dass man befürchten muss, das Gespräch zu verlieren. Auch im privaten Bereich, etwa bei längeren Telefonaten mit Familie oder Freunden, sorgt die Einstellung für Ruhe und weniger Frust.