Hingucker bei Lidl: Dieser 20-Euro-Küchenhelfer ist schön und praktisch

Ein Küchenhelfer, der Gäste zum Staunen bringt? Das gibt es bei Lidl: Für 19,99 Euro verkauft der Discounter einen magnetischen Messerhalter aus geräuchertem Bambus, der Funktionalität und Landhaus-Charme perfekt vereint.
Herkömmliche Messerblöcke verstecken die Klingen in engen Schlitzen, wo sie abstumpfen und schwer zu reinigen sind. Anders der magnetische Messerhalter „Mesina“ von Wenko: Er präsentiert Küchenmesser offen und griffbereit an seiner magnetischen Oberfläche. Bei Lidl kostet der Küchenhelfer aus geräuchertem Bambus 19,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen). Zum gleichen Preis ist er auch bei Amazon erhältlich. Für Versand zahlt man bei Lidl 5,95 Euro. Die können sich zumindest Prime-Abonnenten bei Amazon sparen.
Für wen lohnt sich der magnetische Messerhalter bei Lidl?
- Hobbyköche mit Landhaus-Küchen, die Funktionalität und rustikale Optik schätzen
- Qualitätsbewusste Nutzer, die ihre hochwertigen Messer schonend aufbewahren möchten
- Besitzer keramischer oder spezieller nicht-magnetischer Klingen, die am Bambus-Halter keinen Halt finden
Der Messerhalter besticht nicht nur durch seinen schönen Namen, sondern auch durch sein Material: Geräuchertes Bambusholz verleiht ihm eine dunklere, edlere Optik als herkömmliche helle Bambusprodukte. Die warme Farbgebung fügt sich harmonisch in Küchen im Landhaus-Stil ein und wird zum dekorativen Element auf der Arbeitsplatte. Der rückseitige Standfuß gewährleistet dabei sicheren Stand auch bei einseitiger Belastung durch schwere Kochmesser.
Die integrierten starken Magneten halten Messer verschiedener Größen zuverlässig – vom kleinen Schälmesser bis zum großen Kochmesser. Besonders praktisch: Die Klingen haften an der magnetischen Fläche, während die Griffe oberhalb der Platte frei bleiben. So lassen sich die Messer sicher greifen, ohne Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen.
Mit den Maßen von 13 x 21 x 23,5 cm und einem Gewicht von 1,03 Kilo bringt der Halter genug Masse mit, um auch bei der Entnahme schwerer Messer stabil zu bleiben. Die offene Lagerung sorgt zudem für bessere Hygiene als geschlossene Messerblöcke, da Luftzirkulation die Klingen schneller trocknet.
Magnetischer Messerhalter mit Wandhalterung auf Amazon
Wer Platz auf der Arbeitsplatte sparen möchte, kann auch zu einem magnetischen Messerhalter mit Wandhalterung greifen. Dieses Modell bei Amazon ist genauso schick, hervorragend bewertet und aktuell sogar günstiger.
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.