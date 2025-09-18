Hintergrund beim iPhone 17: Diese Specials gibt es

Mit dem Launch des iPhone 17 und seiner Pro-Varianten hat Apple eine Reihe neuer Hintergrundbilder herausgebracht. Welche das sind, erklären wir euch.

Neue Farbenvielfalt beim iPhone 17

Nicht nur das Gehäuse der neuen iPhone-17-Modelle kommt in spannenden neuen Farben wie Salbeigrün und Lavendel daher. Auch der Hintergrund des neuen iPhone 17 präsentiert sich in passenden satten Tönen. Welche das sind und wie ihr das Hintergrundbild nach eurem Geschmack anpassen könnt, erfahrt ihr hier.

Unterschiedliche Modelle und Hintergründe

Je nachdem, für welches Modell ihr euch aus der iPhone 17-Reihe entscheidet, warten auf euch unterschiedliche Hintergründe mit ganz speziellen Merkmalen. Apple hat die Hintergründe so gestaltet, dass sie farblich und stilistisch genau zu den jeweiligen iPhone-Modellen passen:

Die Farbpalette der Hintergrundbilder passt exakt zu den neuen Gehäusefarben von Apple, damit euer Display und das Gehäuse optisch perfekt zusammenwirken. Für das Standard-iPhone 17 wählt Apple dezente, aber dennoch frische Töne wie Lavendel, Nebelblau, Salbeigrün oder klassisches Weiß und Schwarz. Pro-Modelle: Sie haben einen besonderen Design-Ansatz: Hier findet ihr Hintergrundbilder mit dem auffälligen „PRO“-Schriftzug, der kosmisch schimmert und je nach Lichteinfall lebendige Farbreflexe zeigt. Die eigentlichen Farbtöne der Pro-Modelle reichen von edlem Tiefblau über dezentes Silber bis hin zu einem neuen, warmen Kupfer-Orange.

Was gibt es an iPhone 17, 17 Pro und iPhone Air zu kritisieren? Wir erklären es euch im Video:

Hintergrund-Specials beim iPhone 17

Mit iOS 17 sind die Live-Hintergründe mit noch besseren Animationen zurück, die sich beim Entsperren oder durch Berührung lebendig bewegen. Neben den systemeigenen Live Photos bieten Apps wie „Wall 17“ oder andere Wallpaper-Apps animierte Designs an, die zusätzliche Effekte und Tiefenwirkung zeigen.

Diese Animationen starten entweder durch Berührung oder automatisch, wenn ihr das Display aktiviert.

Mit AI-gesteuerten Apps könnt ihr kreative, individuelle Wallpaper erstellen, die euren Stil unterstreichen. Ladet einfach die coolen Designs herunter oder gestaltet eure eigenen und übertragt sie aufs iPhone 17. Hier einige Beispiele:

AI Art Wallpaper & Widgets : Damit beschreibt ihr einfach euer Wunschbild mit wenigen Stichwörtern, wie „Alien-Landschaft“ oder „Regenbogen-Einhorn“, und die KI erzeugt ein entsprechendes Kunstwerk für euren Sperr- oder Homebildschirm. Die App bietet auch diverse Effekte, Animationen und Widgets für eine besonders lebendige Bildschirmgestaltung.

: Damit beschreibt ihr einfach euer Wunschbild mit wenigen Stichwörtern, wie „Alien-Landschaft“ oder „Regenbogen-Einhorn“, und die KI erzeugt ein entsprechendes Kunstwerk für euren Sperr- oder Homebildschirm. Die App bietet auch diverse Effekte, Animationen und Widgets für eine besonders lebendige Bildschirmgestaltung. Xole AI : Diese App nutzt verschiedene KI-Modelle, um aus euren Ideen, Farbvorstellungen und Stilen professionelle und künstlerisch hochwertige Wallpaper zu erzeugen. Ihr könnt dabei verschiedene Themen wie abstrakte Kunst, Natur, futuristische Designs oder minimalistische Muster eingeben, die KI übersetzt eure Eingaben in hochauflösende Wallpaper in perfekter Auflösung für das iPhone 17.

: Diese App nutzt verschiedene KI-Modelle, um aus euren Ideen, Farbvorstellungen und Stilen professionelle und künstlerisch hochwertige Wallpaper zu erzeugen. Ihr könnt dabei verschiedene Themen wie abstrakte Kunst, Natur, futuristische Designs oder minimalistische Muster eingeben, die KI übersetzt eure Eingaben in hochauflösende Wallpaper in perfekter Auflösung für das iPhone 17. Tenorshare iCareFone: Neben der bekannten Funktion als iOS-Datenmanager enthält diese App auch einen AI Wallpaper Creator. Damit könnt ihr in wenigen Schritten ganz persönliche Wallpapers kreieren, die farblich und stilistisch exakt zu eurem iPhone passen. In die App integriert ist auch, die Wallpaper zu verwalten und zu übertragen.

Neben der bekannten Funktion als iOS-Datenmanager enthält diese App auch einen AI Wallpaper Creator. Damit könnt ihr in wenigen Schritten ganz persönliche Wallpapers kreieren, die farblich und stilistisch exakt zu eurem iPhone passen. In die App integriert ist auch, die Wallpaper zu verwalten und zu übertragen. Wallpaper Expert Pro: Diese App vertritt das Konzept, über Texteingabe lebendige, teils fotorealistische oder künstlerisch abstrakte Wallpaper zu erzeugen, die genau euren Vorstellungen entsprechen. Die KI trainiert auf Millionen von Bildern, um einzigartige Designs zu schaffen, die ihr sofort als 4K-Hintergrund herunterladen und verwenden könnt.

AI Art Wallpaper & Widgets 长珠 谷

Wallpaper Expert Pro Sahitya P

iPhone 17: So ändert ihr euer Hintergrundbild

Ihr wollt euer iPhone 17 ganz einfach mit neuen Hintergründen verschönern? So geht ihr laut Apple-Beschreibung vor:

Öffnet „Einstellungen“ und tippt auf „Hintergrundbild“. Navigiert zu „Neues Hintergrundbild auswählen“. Entscheidet euch für einen der Apple-Hintergründe, ein Live Photo oder eure eigenen Fotos. Passt das Bild an, falls ihr das möchtet. Legt das ausgewählte Motiv als Hintergrundbild für euren Sperrbildschirm und Homebildschirm, das geht gleichzeitig fest oder auch getrennt voneinander.

Alternativ könnt ihr auf dem Sperrbildschirm lange drücken, um die Galerie aufzurufen, neue Hintergründe auszuprobieren oder unerwünschte zu löschen.

