Hisense schlägt Samsung und LG: Brandneues Feature soll für bessere TV-Bilder sorgen

Dolby stellt neue HDR-Innovation vor.

In Zukunft sollen HDR-Inhalte auf eurem Fernseher noch besser und lebensechter aussehen – dafür soll Dolby Vision 2 sorgen. Dolby hat das brandneue Format vorgestellt, das in zwei unterschiedlichen Ausführungen ausgerollt wird. Zunächst kommt es allerdings nur auf ausgewählte Fernseher der chinesischen Marke Hisense.

Dolby Vision 2: Neuer HDR-Standard startet auf Hisense-Fernsehern

Dolby Vision 2 wird laut der offiziellen Pressemitteilung von einer leistungsstärkeren Engine angetrieben, die zusammen mit neuen KI-Features ein besseres HDR-Bild erzeugen soll.

Die Technologie soll damit vor allem besser auf die Möglichkeiten der Fernsehgeräte eingestellt werden können und somit für klarere und präzisere Bilder sorgen, die im Wohnzimmer besser zur Geltung kommen.

Das Feature Precision Black soll beispielsweise als zu dunkel wahrgenommene Bilder deutlicher darstellen, ohne dabei die künstlerische Ausgangsidee zu verfälschen. Die Funktion Authentic Motion wiederum soll dynamische Szenen cinematischer ohne den gefürchteten Judder-Effekt wiedergeben.

Dolby Vision 2 wird in zwei unterschiedlichen Versionen verfügbar sein – eine Standard-Version und Dolby Vision 2 Max, die bestmögliche Premium-Version. (Quelle: Dolby)

Dass gleich zwei unterschiedliche Versionen eingeführt werden, dürfte bei so manchen Endnutzern auf dem ohnehin bereits etwas unübersichtlichen HDR-Markt für Verwirrung sorgen. Wie groß die Qualitätskluft zwischen den beiden Standards ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen – ebenso wenig, ob im Vergleich zum regulären Dolby Vision tatsächlich ein merklicher Unterschied besteht.

Neues HDR-Feature: Ziehen LG, Samsung und Sony nach?

Zunächst wird Dolby Vision 2 nur auf den Premium-Fernsehern von Hisense vertreten sein. Ob und wann andere Hersteller wie LG und Sony nachziehen, ist noch nicht bekannt. Besonders Samsung dürfte hier ein großes Fragezeichen darstellen, da das Unternehmen bis heute noch immer nicht den Vorgänger Dolby Vision auf seinen TVs anbietet.

Ob sich der neue HDR-Standard durchsetzen wird, steht und fällt derweil natürlich auch mit den dafür produzierten Inhalten. Bislang hat das französische Produktionsunternehmen Canal+ angekündigt, entsprechenden Content anzubieten. Wer in Zukunft dazu kommt, muss sich noch zeigen.