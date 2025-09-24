Historisch günstig: Notebooksbilliger haut Acer-Laptop mit AI-Funktionen zum Bestpreis raus

Bei Notebooksbilliger bekommt ihr aktuell ein Acer-Notebook mit AI-Funktionen zum absoluten Spitzenpreis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Laptop Acer Aspire 14 AI kommt mit 14-Zoll-OLED-Display, Intel-Ultra-5-226V-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 als Betriebssystem sowie einer ganzen Reihe nützlicher AI -Features (mehr dazu im folgenden Absatz) für nur 599 Euro statt 999 Euro UVP (Angebot bei Notebooksbilliger ansehen). Laut Preisvergleich ist das der günstigste Preis, zu dem das Laptop bislang erhältlich war.

Was bietet das AI-Notebook von Acer?

Acer Aspire 14 AI OLED Statt 999 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 17:16 Uhr

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Vielfältige AI-Funktionen

Gute Ausstattung

Nicht für rechenintensive Anwendungen wie moderne Games geeignet

Bezüglich seiner AI-Funktionen bietet der Acer-Laptop Copilot+, welches euren Arbeitsfluss unterstützt, indem es sich euren Gewohnheiten anpasst und intelligente Empfehlungen gibt. Ein weiteres, integriertes AI-Feature ist Cocreator, mit welchem ihr anhand von Beschreibungen sowie Text- oder Bildvorgaben eure Ideen zeichnen könnt.

Andere AI-Funktionen auf dem Acer-Notebook sind Live Captures und Windows Studio Effects, welche Sprache bei Videoanrufen oder in Filmen in englische Untertitel verwandelt beziehungsweise Bild und Ton bei Videoanrufen optimiert.

Neben dem Hauptprozessor sind in dem Acer-Notebook ein AI-Boost-Prozessor für die AI-Funktionen verbaut, für die Grafik ist ein Intel-Arc-Grafikchip vorhanden. An Anschlüssen sind einmal HDMI 2.1, einmal DisplayPort über USB-C, einmal Thunderbolt 4 über USB-C, zweimal USB-3.2-Typ-A, einmal USB-4.0-Typ-C sowie ein 3,5-mm-Audioanschluss vorhanden. Für Audio und Video gibt es zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher, zwei eingebaute Mikrofone und eine Full-HD-IR-Webcam.

Für die Konnektivität hält das Acer-Laptop Intel Wi-Fi 6E (802.11 ax) sowie Bluetooth 5.3 bereit. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 22 Stunden.

Für wen lohnt sich das AI-Notebook von Acer?

Das AI-Laptop von Acer lohnt sich für alle, die Bedarf an einem Notebook mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, modernen AI-Funktionen und guter Ausstattung haben. Allerdings ist zu beachten, dass die Hardware nicht für sehr rechenintensive Anwendungen wie moderne Games geeignet ist.

Acer Aspire 14 AI OLED jetzt ab 599,00 € bei Notebooksbilliger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 17:16 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

