Historischer Bestpreis: Dieser handliche Staubsauger von Dyson gehört in jedes Auto

Nach einer längeren Autofahrt sammeln sich Krümel, Staub und Schmutz gerne in den Ecken, und die Reinigung mit einem normalen Staubsauger ist umständlich. Ein kompakter Handstaubsauger wie der Dyson Car+Boat macht die Pflege deutlich einfacher – und ist jetzt so günstig wie nie zuvor erhältlich.

Für die gründliche Reinigung von Auto, Boot oder schwer erreichbaren Stellen in den eigenen vier Wänden ist ein leistungsstarker Handstaubsauger unerlässlich. Der Dyson Car+Boat macht sich dabei besonders durch seine Kompaktheit und hohe Saugkraft einen Namen. Bei Coolblue gibt es das Gerät aktuell für 199 Euro statt der ursprünglich angesetzten 279 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 28 Prozent (Angebot bei Coolblue ansehen). Günstiger war der Dyson-Sauger noch nie zu haben.

Dyson Car+Boat Handstaubsauger Statt 279 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 13:41 Uhr

Für wen lohnt sich der Dyson Handstaubsauger?

Alle, die Wert auf hohe Qualität und starke Saugleistung legen

Eltern, Tierbesitzer, etc., die häufig zum Handstaubsauger greifen

Wenig-Sauger, denen günstigere Handstaubsauger ausreichen

Der Dyson Car+Boat wirbt damit, der kabellose Staubsauger mit der höchsten Saugkraft im Dyson-Portfolio zu sein. Mit seinem digitalen Motor, der mit bis zu 110.000 U/min läuft, erzeugt das Gerät eine Saugkraft von 115 AW. Diese Leistung soll auch bei hartnäckigem Schmutz in Fahrzeugen, auf Matratzen oder in Polstermöbeln für gründliche Reinigungsergebnisse sorgen.

Besonders praktisch: Der Handstaubsauger verfügt über zwei verschiedene Saugmodi. Der Eco-Modus bietet laut Dyson die optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit für die tägliche Reinigung, während der MAX-Modus für kurze, intensive Reinigungsarbeiten gedacht ist. Mit dem Lithium-Ionen-Akku soll eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten möglich sein.

Dyson Car+Boat: vielseitig & flexibel einsetzbar

Der Dyson Car+Boat eignet sich nicht nur für die Autoreinigung, sondern auch für die Säuberung von Booten, Wohnwagen, Häusern, Garagen, Teppichen, Haustierbetten und Treppen. Das kompakte und leichte Design soll dabei die Handhabung erleichtern.

Dyson Car+Boat Handstaubsauger jetzt ab 199,00 € bei Coolblue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 13:41 Uhr

