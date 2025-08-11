Hitzepeitsche schlägt zu: Wer die nächsten Tage rausgehen will, sollte vorher auf diesen Wert achten

Der Sommer kehrt zurück. Wer sich draußen aufhalten will, sollte vorher nicht nur einen Blick auf das Thermometer werfen, sondern auch nach dem „UV-Index“ (UVI) schauen. Das ist eine international standardisierte Skala, die angibt, wie stark die ultraviolette Strahlung der Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ist. Wie kann man den aktuellen Wert für den UV-Index in der Nähe herausfinden?

Wie findet man den aktuellen UV-Index heraus?

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt die App SunSmart Global UV. Die Anwendung kann man kostenlos für Android und iOS herunterladen. Hier findet ihr den Download:

SunSmart Global UV Cancer Council Vic.

Die App liefert ein paar Wetterdaten, konzentriert sich aber vor allem auf Angaben zur UV-Strahlung in der Umgebung. Der Halbkreis gibt dabei Zeiträume für den Tag an, die hinsichtlich der UV-Strahlung besonders kritisch sind. Die App greift auf die allgemeine Skala für den UVI zurück. Eine Vorhersage liefert auch Werte für die kommenden Tage.

So bietet die Global UV-App fünftägige UV- und Wettervorhersagen für jeden Ort, bereits ab Dorfgröße. Weiterhin zeigt euch die App an, zu welchen Zeiten Sonnenschutz empfohlen wird und wie der UV-Index des gewählten Standorts aussieht. Die App gibt außerdem Tipps, wie ihr euch bei hohen UV-Werten schützen könnt und kann euch auf Wunsch benachrichtigen, wenn an eurem gewählten Ort Sonnenschutz empfohlen wird.

Ab welchem UV-Index soll man Sonnencreme nutzen?

Die App informiert über die Sonnenintensität und nutzt für diese UV-Informationen nationale und lokale Datenquellen, wie beispielsweise das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. Mit den Angaben in der App kann man sein Verhalten bei Tagen mit hoher Sonnenstrahlung anpassen. Das sagen die Werte (Quelle: WHO):

0 bis 2 : Keine Belastung, ein Aufenthalt im Freien ist unbedenklich

: Keine Belastung, ein Aufenthalt im Freien ist unbedenklich 3 bis 7 : Vor allem die Mittagsstunden sollte man an einem schattigen Ort verbringen. Haut sollte bedeckt sein. So sollte man bei diesen Werten auch nicht auf einen Hut verzichten. Sonnencreme ist dann ebenfalls empfohlen.

: Vor allem die Mittagsstunden sollte man an einem schattigen Ort verbringen. Haut sollte bedeckt sein. So sollte man bei diesen Werten auch nicht auf einen Hut verzichten. ist dann ebenfalls empfohlen. 8 und höher: Bei diesen Werten sollte man den Aufenthalt im Freien in den Mittagsstunden komplett vermeiden und nicht auf ein Hemd, eine Sonnenbrille, Sonnencreme sowie eine Kopfbedeckung verzichten.

Hier lest ihr, welche Sonnencremes besonders gut schützen:

Ab welchem UV-Index wird man braun?

Aus den Daten kann man auch ablesen, ab wann die Haut braun werden kann. Allerdings ist Bräune kein harmloser Schönheitseffekt. Stattdessen handelt es sich um eine Schutzreaktion auf UV-Schaden. UV-Strahlung sorgt für Schäden am Erbgut der Hautzellen (Quelle: Hautkrebsprävention).

Ab einem UV-Index von etwa 3 bis 5 beginnt eine merkliche Bräunung bei empfindlicher Haut.

beginnt eine merkliche Bräunung bei empfindlicher Haut. Ab UV 6+ verstärkt sich dieser Effekt, allerdings steigt auch das Sonnenbrandrisiko sehr schnell.

Die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) e.V. warnt vor den Gefahren eines gezielten Bräunens:

Eine gesunde Bräune gibt es demnach nicht, denn die Pigmentierung ist eine Reaktion auf bereits erfolgte Schädigung durch UV-Strahlung und stellt immer nur einen begrenzt wirkenden Schutz der Haut vor krebserregender UV-Strahlung dar. Aufgrund dessen sollte Hautbräunung weder unter der natürlichen Sonne, noch im Solarium gezielt herbeigeführt werden.

Ab wann sollte man Sonnencreme benutzen?

Bereits ab einem UV-Index 3 empfehlen Fachleute konsequent den Gebrauch einer Sonnencreme mit mindestens Lichtschutzfaktor 30. Das gilt vor allem für den Zeitraum zwischen 11 und 16 Uhr, wenn die UV-Belastung am höchsten ist. Mindestens alle 2 Stunden oder direkt nach dem Schwimmen oder beim Schwitzen sollte man nachcremen.

Was steckt hinter dem UV-Index?

Entwickelt wurde der Index von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und anderen Gesundheitsbehörden. Der Wert dient als Orientierung, wie hoch das Risiko für Hautschäden wie Sonnenbrand, Hautalterung und Hautkrebs sowie Augenschäden durch UV-Strahlen ist. Die Skala reicht von 0 (keine UV-Belastung) bis 11+ (extreme UV-Belastung).

Die Indexwerte reichen von Null aufwärts – je höher der UVI, desto größer das Risiko einer Schädigung von Haut und Augen und desto kürzer ist die Zeitspanne, bis eine Schädigung eintritt. WHO zum UV-Index

UV-Index ohne App

Wollt ihr keine zusätzliche App installieren, könnt ihr den UV-Index für einige Orte in Deutschland auch auf einer Karte sehen. Die Karte wird vom Bundesamt für Strahlenschutz zur Verfügung gestellt.

Die Daten stammen aus dem solaren UV-Messnetz, das Werte an aktuell 43 Orten in Deutschland erhebt. Klickt auf einen Punkt auf der Karte, um den aktuellen UVI-Wert für die jeweilige Messstelle zu erfahren.

Weitere Apps mit UV-Index

Die Angabe für den aktuellen UV-Index in der Nähe findet man auch in den meisten gängigen Wetter-Apps. Möglicherweise muss man bei den Tagesdaten nach unten scrollen oder eine Detail-Ansicht öffnen. Einige Alternativen zur WHO-Empfehlung sind diese kostenlosen Apps:

UVI Mate berücksichtigt auch Vitamin D3

UVI Mate zeigt euch nicht nur den UV-Index und unter Berücksichtigung von Hauttyp und anderen Parametern die Zeit an, die ihr maximal in der Sonne verbringen könnt, sondern auch wie lange ihr euch mindestens sonnen solltet, um euren Vitamin D3-Speicher aufzufüllen. Außerdem enthält die App wie auch UVLens eine Alarmfunktion, die euch daran erinnert, wann ihr Sonnencreme neu auftragen solltet. UVIMate ist derzeit nur für Android verfügbar:

UVIMate - UV Index Forecast Full Stack Cafe Pty Ltd

UV-Index-Vorhersage mit UVLens

UVLens zeigt euch wie auch UV-Check den UV-Index an eurem aktuellen Aufenthaltsort an, beinhaltet aber ebenfalls eine Vorhersage für den aktuellen und den nächsten Tag. Unter Berücksichtigung verschiedener Parameter wie beispielsweise Hauttyp zeigt euch die App an, wie lang ihr momentan ohne Sonnenbrandgefahr in der Sonne baden könnt. Auch kann das Auftragen von Sonnencreme berücksichtigt werden. UVLens erinnert euch daran, wenn ihr diese neu auftragen müsst.

UVLens - UV Index ElementX Limited

