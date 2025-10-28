Hoffnung für Pixel-10-Besitzer: Großes Update verspricht Besserung

Google muss beim Pixel 10 nachlegen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beim Pixel 10 gibt es Beschwerden über schlechte Akkulaufzeit und schwache Grafikleistung. Schuld daran ist laut Insidern ein veralteter GPU-Treiber. Jetzt deutet alles auf ein umfangreiches Update hin, das den Rückstand zum Vorgänger endlich aufholen könnte.

Anzeige

Google: Wichtiges Update für Pixel 10 in Arbeit

Nicht wenige Besitzer eines Pixel-10-Handys berichten von Performance-Problemen, insbesondere bei grafisch anspruchsvollen Spielen und beim Streamen über Netflix. Die Ursache ist anscheinend beim PowerVR-Grafikchip mit Treiberversion 24.3 zu finden, der weder aktuelle Vulkan-Schnittstellen noch wichtige Optimierungen unterstützt.

Der Hersteller des Chips hat mittlerweile Version 25.2 des Treibers veröffentlicht. Diese bringt Android-16-Support, deutlich mehr Grafikleistung und behebt mehrere kritische Sicherheitslücken. Erste Hinweise deuten nun darauf hin, dass Google diese Version bald in seine System-Updates integriert.

Die Leistungsungterschiede der Pixel-10-Reihe im Vergleich zu den Vorgängern sind nicht von der Hand zu weisen. Das Pixel 9 Pro schneidet bei Grafikbenchmarks deutlich besser ab, trotz älterer Hardware. Mit dem Update könnte das Pixel 10 im besten Fall endlich sein volles Potenzial entfalten und die Kritiker verstummen lassen.

Pixel 10 steht vor Generalüberholung

Neben mehr Grafikpower verspricht das Treiberupdate auch eine spürbar längere Akkulaufzeit. Bisher sorgt nämlich die ineffiziente Auslastung der GPU für unnötigen Energieverbrauch. Gleichzeitig behebt Version 25.2 des Treibers mehrere Schwachstellen, die laut Hersteller unter anderem Systemabstürze ermöglichen (Quelle: Forbes).

Anzeige

Angesichts der bekannten Probleme dürfte Google unter Zugzwang stehen. Die Verteilung könnte bereits mit dem nächsten Feature-Drop starten. In der Vergangenheit hatte Google ähnliche Verbesserungen beim Pixel 8 Pro umgesetzt.