Hohes Gehalt ohne Uni: Nvidia-Chef verrät, welche Jobs bald sehr gefragt sind

Der KI-Boom bringt laut dem Nvidia-Chefs Jobs mit sich, die niemand auf dem Schirm hatte.

Lohnt sich ein Studium überhaupt noch, wenn Künstliche Intelligenz angeblich viele klassische Einstiegsjobs bedroht? Nvidia-Chef Jensen Huang, einer der einflussreichsten Männer im Tech-Sektor, sieht die Zukunft ganz woanders: im Handwerk.

KI-Boom soll Handwerksjobs schaffen

„Wenn ihr Elektriker, Klempner oder Zimmerer seid, dann werdet ihr gebraucht – und zwar hunderttausendfach“, sagte er in einem Interview mit Channel 4 News:

Der Grund liegt im gigantischen Ausbau von Rechenzentren, die für den weltweiten KI-Boom gebaut werden. Jeder dieser Komplexe benötigt eine Armee an Fachkräften: vom Elektriker über den Bauarbeiter bis zum Installateur. Und die Bezahlung kann sich sehen lassen – viele dieser Jobs zahlen über 100.000 US-Dollar im Jahr, ohne dass ein Uni-Abschluss nötig ist (Quelle: Fortune).

In KI-Rechenzentren wird ein Vermögen investiert

Nvidia selbst investiert 100 Milliarden US-Dollar in die Zusammenarbeit mit OpenAI, um die nächste Generation von Rechenzentren aufzubauen. McKinsey schätzt, dass die weltweiten Investitionen bis 2030 auf 7 Billionen US-Dollar klettern werden (Quelle: McKinsey).

Ein einziges Datenzentrum mit 23.000 Quadratmeter Fläche beschäftigt während der Bauphase bis zu 1.500 Arbeiter. Viele davon verdienen dank Überstunden und hoher Nachfrage ein Gehalt, von dem selbst Hochschulabsolventen nur träumen können.

Der KI-Boom könnte also nicht nur die Arbeitswelt verändern, sondern auch die gesellschaftliche Wertschätzung für Berufe, die lange unterschätzt wurden. Während Programmierer zunehmend mit KI-Tools konkurrieren, wird das Anziehen von Kabeln oder das Installieren von Rohren zum Schlüsselfaktor einer ganzen Industrie.