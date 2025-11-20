Home-Office einrichten: So wird Büro zu Hause erst richtig produktiv

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar an einem iMac 27 Zoll© GIGA 1 / 28

Von zu Hause aus arbeiten ist effizient und macht Spaß – aber nur, wenn man sich vorher gut vorbereitet hat. Wir zeigen euch, welche Ausstattung Home-Office-Profis nutzen, um auch bei wenig Platz produktiv und bequem arbeiten zu können.

Was braucht man unbedingt, was macht die Arbeit angenehmer? Hier sind die Tipps der GIGA-Redaktion.