  Home-Office einrichten: So wird Büro zu Hause erst richtig produktiv

Home-Office einrichten: So wird Büro zu Hause erst richtig produktiv

Stefan Bubeck
Stefan Bubeck
6 min Lesezeit
Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar an einem iMac 27 Zoll© GIGA1 / 28
Von zu Hause aus arbeiten ist effizient und macht Spaß – aber nur, wenn man sich vorher gut vorbereitet hat. Wir zeigen euch, welche Ausstattung Home-Office-Profis nutzen, um auch bei wenig Platz produktiv und bequem arbeiten zu können.

Was braucht man unbedingt, was macht die Arbeit angenehmer? Hier sind die Tipps der GIGA-Redaktion.

Die Basis: Ein höhenverstellbarer Schreibtisch

Der Tisch RODULF lässt sich per Knopfdruck elektrisch in der Höhe verstellen© Ikea2 / 28
„Der Schreibtisch ist der Ort, an dem sich die Welt entscheidet“, so lautet ein Sprichwort unbekannter Herkunft. Nun, da ist was dran – zumindest ist der Schreibtisch die Basis jedes Büroarbeitsplatzes. Da liegt es nahe, hier nicht zu knausrig zu sein, sondern sich bestmöglich auszustatten. Der Schreibtisch von Ergotopia (bei Amazon anschauen) ist elektrisch höhenverstellbar. Umgesetzt ist diese praktische Funktion mit besonders leisen Motoren.

Ergotopia Desktopia Pro X
Ergotopia Desktopia Pro X
Elektrisch höhenverstellbar, Tischplatte: 160 x 80 cm, Höhe: 62,5 cm bis 125 cm
549,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 15:41 Uhr

Günstige Alternative: IKEA Rodulf für 329 Euro.

Für die Stromversorgung: Steckdosenleiste

Die Steckdosenleiste Desk 2 kann mit nützlichen Kommunikationsmodulen bestückt werden, etwa HDMI oder USB© Bachmann3 / 28
Diese Steckdosenleiste von Brennstuhl schützt die angeschlossenen Geräte bei Gewitter. Sie verfügt über 6 Buchsen und einen zentralen Ein-/Ausschalter. Clever gelöst: Die Buchsen sind im 45-Grad-Winkel angeordnet, was bei klobigen Netzteilen von Vorteil sein kann.

Brennenstuhl Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz-
Brennenstuhl Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz-
8,79 € Zu Amazon
15,99 € Zu Notebooksbilliger
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:44 Uhr

Für den Luxus-Schreibtisch kommt Desk 2 von Bachmann in Frage: Hier sind Buchsen mit HDMI und USB 3.0 verbaut – die Module lassen sich aber bei Bedarf auch ersetzen.

Bachmann Desk2
Bachmann Desk2
149,17 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:58 Uhr

Für die USB, Lightning & Co.: Desktop-Kabel-Organizer

Kabelkanal Signum© Ikea4 / 28
Wenn das Ladekabel fürs Handy schon wieder hinter den Schreibtisch gefallen ist und eine Suchaktion auf allen Vieren losgeht – dann ist es Zeit für einen Kabel-Organizer!

Kabelhalter, 3 Stück
Kabelhalter, 3 Stück
6,76 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:29 Uhr

Auch einen Blick Wert ist Signum, der Kabelkanal von IKEA. Ebenfalls bei IKEA zu haben sind übrigens günstige USB-Kabel („Sittbrunn“) zum Aufladen von Handys, Kopfhörern und Lautsprechern, mehr Infos in unserer News dazu.

IKEA SITTBRUNN USB-C-Kabel 1 Meter
IKEA SITTBRUNN USB-C-Kabel 1 Meter
1,50 € Zu Ikea
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:40 Uhr

Für die Konzentration: Eine leise Maus

Silent Mouse: Logitech M650© GIGA5 / 28
Warum klicken Computermäuse eigentlich so laut – geht das nicht auch leise? Für geräuschempfindliche Menschen ist eine sogenannte „Silent Mouse“ ein Segen, etwa von Logitech die M330 Silent Plus (bei Amazon anschauen) oder die M650 L (bei Amazon anschauen). Sie bieten zwar nicht den Funktionsumfang einer Gaming-Maus, dafür sind sie aber kabellos, nicht allzu teuer und vor allem angenehm leise.

Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech M330 SILENT PLUS
17,95 € Zu Amazon
19,99 € Zu MediaMarkt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:51 Uhr

Für die Füße: Hausschuhe und Fußablage

Thermoball Tent V Pantoletten© The North Face6 / 28
Wenn die Füße frieren, dann sind Stimmung und Konzentration im Eimer. Die beste Maßnahme sind wärmeisolierende Hausschuhe. Unsere Empfehlung sind die Thermoball Tent (bei Amazon anschauen) von der Outdoor-Marke The North Face. Flexibel, schick und vor allem warm.
Ebenfalls einen Blick wert ist die ergonomische Fußstütze von Feela (bei Amazon anschauen) mit hervorragenden Amazon-Bewertungen.

Feela Ergonomische Fußstütze für Schreibtisch & Co
Feela Ergonomische Fußstütze für Schreibtisch & Co
33,12 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:13 Uhr

Für den PC: Monitor mit integrierter Webcam

Viewsonic VG2440V: Eine neigbare Webcam ist oben im Gehäuserahmen integriert© Hersteller7 / 28
Jeden Tag virtuelle Meetings? Der Monitor Viewsonic VG2440V (bei Amazon anschauen) ist ein 24-Zoll-Bildschirm für den PC, bei dem eine Webcam im Rahmen eingebaut ist. Ein Mikrofon und Lautsprecher sind auch drin, zudem ist das Modell höhenverstellbar.

Viewsonic VG2440V (24 Zoll, Full-HD, Webcam)
Viewsonic VG2440V (24 Zoll, Full-HD, Webcam)
266,79 € Zu Amazon
205,00 € Zu Cyberport
209,90 € Zu Notebooksbilliger
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:55 Uhr

Für die Freude: Fitness-Reifen

© IMAGO / Pond5 Images8 / 28
Wie soll man bitte traurig sein, während man einen „Hula Hoop“-Reifen um die Taille kreisen lässt? Das bereits in den 1950er-Jahren beliebte Sportgerät sorgt für Freude, lässt die Home-Office-Pfunde purzeln erfährt gerade ein Comeback.

Hoopomania Light Hoop, Hula Hoop mit Schaumstoff
Hoopomania Light Hoop, Hula Hoop mit Schaumstoff
49,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 13:55 Uhr

Schnell mal sauber machen: Wiederverwendbare Reinigungsmasse

Cyber Clean Home & Office Reinigungsmasse© Hersteller9 / 28
Krümel und Schmutz in der Tastatur lassen sich schnell und leicht entfernen, indem man die Cyber Clean Reinigungsmasse (bei Amazon anschauen) zur Hand nimmt. Das mehrfach verwendbare High-Tech-Produkt aus der Schweiz besitzt sogar eine antibakterielle Wirkung.

Cyber Clean Reinigungsmasse
Cyber Clean Reinigungsmasse
10,95 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:03 Uhr

Für den Rücken: Ein richtiger Bürostuhl

© IMAGO / Science Photo Library10 / 28
Stundenlanges Sitzen auf dem falschen Stuhl, das ist nicht zu empfehlen. Deshalb lohnt sich die Investition in einen guten Bürostuhl, der verstellbar ist und auf dem es sich bequem sitzt. Einer der Bestseller beim Versandriesen Otto ist der Homimaster Drehstuhl.

Homimaster Bürostuhl
Homimaster Bürostuhl
Statt 329,99 Euro (UVP).
109,99 € Zu Otto
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:45 Uhr

Für das Wohlbefinden: Ein Luftreiniger

Luftreiniger Uppatvind© Ikea11 / 28
„Es genügt nicht zu denken, man muss atmen“ – diese Worte werden dem Schweizer Schriftsteller Elias Canetti zugeschrieben. Moderne Luftreiniger filtern Staub, Pollen und sogar Zigarettenrauch aus der Luft und sorgen so für eine „frische Brise“, die dem Denken bei der Arbeit sicherlich nicht abträglich ist. Besonders günstig ist der kleine Uppatvind von Ikea. Wer ein High-End-Modell möchte, sollte einen Blick auf den Bosch Air 4000i mit App-Steuerung werfen (bei Amazon anschauen).

Ikea UPPÅTVIND Luftreiniger
Ikea UPPÅTVIND Luftreiniger
30,00 € Zu Ikea
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:22 Uhr

Für den Papierkram: Ein Drucker

Der Canon Maxify GX6050 druckt, scannt und kopiert gut.© Canon12 / 28
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den alten Drucker zu entsorgen und sich einen modernen Nachfolger zu holen. Der Canon Maxify GX6550 (bei Amazon anschauen) kann beidseitig drucken und unterstützt WiFi.

Canon MAXIFY GX6550
Canon MAXIFY GX6550
Drucker + Scanner + Kopie
434,14 € Zu Amazon
539,99 € Zu Notebooksbilliger
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:03 Uhr

Für Videokonferenzen: Eine Webcam mit USB-Anschluss

C920 HD PRO Webcam© Logitech13 / 28
Webcam gesucht? Ein echter Preis-Leistungs-Tipp ist die Logitech C920s HD PRO (bei Amazon anschauen), die man einfach oben am Monitor befestigt und per USB mit dem Rechner verbindet.

Logitech C920s HD PRO
Logitech C920s HD PRO
Webcam mit Abdeckblende
52,49 € Zu Amazon
65,90 € Zu Alternate
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:14 Uhr

Für den Hintern: Ein gutes Kissen

Orthopädisches Sitzkissen© Feela14 / 28
Sitzen kann anstrengend werden, wenn die Unterlage nicht gut ist. Daher empfiehlt sich die Investition in ein ergonomisches Sitzkissen mit weicher Memory-Schaum-Einlage (bei Amazon anschauen).

Feela Orthopädisches Sitzkissen jetzt ab 37,20 € bei Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:05 Uhr

Für Hand und Handgelenk: Vertikale Maus und Handballenauflage

Logitech MX Vertical© GIGA15 / 28
„Noch nie hat sich das Arbeiten mit einer Maus so leicht und unbeschwert angefühlt,“ so GIGA-Redakteur Robert im Test der Logitech MX Vertical Maus. Das kabellose Eingabegerät ist zwar deutlich teurer als herkömmliche Computermäuse, aber durch seine außergewöhnliche vertikale Ausrichtung besonders für stundenlange Bürotätigkeit zu empfehlen. Wichtig: Dieses ergonomische Produkt ist nur für Rechtshänder geeignet.

Logitech MX Vertical: Ergonomische Maus, kabellos
Logitech MX Vertical: Ergonomische Maus, kabellos
54,90 € Zu Amazon
89,99 € Zu Saturn
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:51 Uhr

Sieht vielleicht gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein Segen für die Handgelenke: Spezielle Auflagen mit Memory-Schaum machen die Büroarbeit zuhause um einiges angenehmer. Als Set aus Mauspad und Tastatur-Handballenauflage für rund 12 Euro erhältlich. Und mal ehrlich: Wen interessiert schon, wie das aussieht – es erfüllt seinen Zweck und das ist gut so. Zusatz-Tipp: Ein Handtrainer-Set, das hält die Muskeln fit.

Mauspad mit Gelkissen
Mauspad mit Gelkissen
12,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:48 Uhr

Für die Ohren: Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Gehörschutz

Sennheiser SoundProtex© GIGA16 / 28
In einer ruhigen Umgebung lässt es sich konzentriert arbeiten. Wer zuhause tobenden Kinder, Baustellenlärm, Flugzeugen und vorbeirauschenden Autos ausgesetzt ist, holt sich einen guten Noise-Cancelling-Kopfhörer, den man auch mal mehrere Stunden am Stück tragen kann. Unsere aktuelle Empfehlung ist der bequeme Bose QuietComfort (mit Softcase, bei Amazon anschauen). Eignet sich auch als Headset für Skype- und Slack-Calls.

Bose QuietComfort
Bose QuietComfort
159,00 € Zu Otto
199,99 € Zu MediaMarkt
279,28 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:33 Uhr

Eine günstige Alternative (ohne Musik und ohne Headsetfunktion) ist ein Gehörschutz in Profiqualität für rund 25 Euro bei Amazon. Auch interessant: Unser Bericht über die Sennheiser SoundProtex.

Senner MusicPro Soft Gehörschutz
Senner MusicPro Soft Gehörschutz
19,95 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 15:50 Uhr

Und falls es die lärmenden Kinder sind, die von der Arbeit zu Hause abhalten: Familie.de hat Empfehlungen für Kinder-Indoorspiele zusammengestellt. Die könnten Rabauken abhalten, auf dem Schreibtisch zu tanzen.

Für Notizen: Gute Stifte

Uni-ball ist laut Hersteller der weltweit beliebteste Tintenroller. Zu sehen in rot auf einem weißen Zettel mit einem aufgemalten Herzen.
Uni-ball ist laut Hersteller der weltweit beliebteste Tintenroller.© GIGA17 / 28
Ein gut ausgestattetes Home-Office hat Schreibinstrumente, auf die man sich verlassen kann. Unsere Empfehlung ist der Uni-ball UB-157ye Fine Kugelschreiber (5er-Pack, bei Amazon anschauen) – ein Qualitätsprodukt aus Japan.

Uni-ball Fine Kugelschreiber 5 Stück blau
Uni-ball Fine Kugelschreiber 5 Stück blau
9,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:41 Uhr

Für den ganzen Körper: Smartwatch oder Fitnesstracker mit Bewegungserinnerung

Eine Apple Watch Series 9 liegt auf einer oxidierten Metalloberfläche. (Bildquelle: GIGA)
Apple Watch Series 9© GIGA18 / 28
Wer während der Arbeit viel sitzt, vergisst ganz leicht, zwischendurch aufzustehen und sich zu bewegen. Ein nützlicher Helfer ist da eine Smartwatch wie die Apple Watch Series 11 (bei Amazon ansehen), die regelmäßig daran erinnert, dass jetzt Zeit für etwas Bewegung ist.

Für die Kommunikation: Ein verlässliches Headset

Logitech ZoneVibe100-Headset© GIGA19 / 28
Schon wieder ein Slack-Call, bei dem dich keiner versteht? Schlechte Tonqualität ist nicht nur nervig, sie wirkt auch unprofessionell gegenüber Kollegen und Kunden. Man sollte nicht dem eingebauten Mikro im Laptop vertrauen. Besser: Ein Headset (für rund 20 Euro bei Amazon) genügt, um die Situation deutlich zu verbessern.

Sennheiser PC 3.2 Chat
Sennheiser PC 3.2 Chat
19,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:50 Uhr

Für die Stromversorgung: Ein Netzteil für Profis

Apple MagSafe mit 20-Watt-Apple-Netzteil (links) und Anker PowerPort Atom PD 1© GIGA20 / 28
Das Anker Nano II (bei Amazon anschauen) ist hervorragend dafür geeignet, um den heimischen Schreibtisch etwas aufgeräumter zu gestalten. Das kompakte Netzteil für die Wandsteckdose kann mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen, etwa ein Smartphone und ein Macbook Air.

Anker USB-C-Ladegerät (Nano II 65W)
Anker USB-C-Ladegerät (Nano II 65W)
25,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:55 Uhr

An der Stelle ein wichtiger Tipp: Der Wechsel des Stromanbieters ist einfacher, als viele denken. Je mehr Zeit man zuhause verbringt, desto entscheidender ist ein günstiger Stromtarif.

Für leistungsfähiges WLAN: Ein Router der Spitzenklasse

AVM Fritzbox 7590© GIGA21 / 28
Alles hängt am Internet. Wenn das heimische WLAN andauernd Probleme macht, dann wird das Home-Office zur Geduldsprobe. Deshalb unser Rat: Nicht am Router sparen! Sehr zu empfehlen ist die AVM FritzBox 7690 für DSL-Anschlüsse – nicht gerade billig, aber dafür technisch überragend. Dank Multi-User-MIMO gerade in Haushalten mit vielen Endgeräten (Laptops, Tablets, Smart TV etc.) eine gute Investition.

FRITZ!Box 7690
FRITZ!Box 7690
DSL-Router mit Wi-Fi 7
219,00 € Zu Amazon
219,00 € Zu MediaMarkt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:39 Uhr

Für mehr Bildschirmfläche: Ein zweiter (Mini-)Monitor

ZenScreen MB166C© Asus22 / 28
Viele Menschen haben auf Arbeit zwei Monitore zur Verfügung – zuhause aber nur einen. Wer in den eigenen vier Wänden etwas Platz sparen möchte, holt sich einen portablen und kompakten Zweitmonitor. Perfekt für Slack oder Skype, während der Hauptmonitor der eigentlichen Arbeit dient.

ASUS ZenScreen MB166C (15,6 Zoll tragbarer USB Monitor)
ASUS ZenScreen MB166C (15,6 Zoll tragbarer USB Monitor)
119,90 € Zu Amazon
154,90 € Zu Cyberport
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:22 Uhr

Tipp: Für Apple-User kommt eventuell auch die Funktion „Sidecar“ in Frage, für die aber ein iPad benötigt wird.

Für das Wohlbefinden: Zimmerpflanzen

Pflanzen verbessern die Raumluft© IMAGO / Pond5 Images23 / 28
Schön anzusehen und gut für die Gesundheit: Pflanzen können die Raumluft säubern, indem sie schädliche Stoffe aus der Luft holen – das ist wissenschaftlich bestätigt. Was viele nicht wissen: Bei Onlinehändlern wie Amazon oder Blume2000 kann man Zimmerpflanzen bequem von zu Hause aus bestellen und liefern lassen.

4x Luftreinigungsmischung - Zimmerpflanze
4x Luftreinigungsmischung - Zimmerpflanze
14,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:28 Uhr

Für die Augen: Eine Monitorlampe

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar© GIGA24 / 28
Die Xiaomi Lichtleiste wird an der oberen Kante des Monitors befestigt und strahlt gleichmäßiges Licht nach unten ab. So ist die Tastatur perfekt ausgeleuchtet und es ergibt sich eine angenehme und augenschonende Atmosphäre am Arbeitsplatz. Wer es einmal hatte, wird es nicht mehr missen wollen.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, Lichtleiste
Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, Lichtleiste
34,99 € Zu Xiaomi
49,10 € Zu Amazon
59,99 € Zu Ebay
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:45 Uhr

Alle Infos zur Monitorlampe von Xiaomi lest ihr in unserem Erfahrungsbericht:

Für die Pausen zwischendurch: Ein Bluetooth-Lautsprecher mit gutem Klang

JBL Boombox 3, Teufel Motiv Go Voice und Marshall Middleton© GIGA25 / 28
Im Büro zwischendurch den Lieblingssong bei gehobener Lautstärke hören? Eher schwierig – außer die Kollegen teilen den Musikgeschmack. Zuhause ist es einfacher, den Kopf frei zu bekommen, indem man einige Minuten Musik hört. Der Sonos Roam 2 unterstützt neben Bluetooth auch WLAN und klingt klasse. Natürlich auch perfekt dafür geeignet, um die Nachrichten per Radio-App anzuhören.

Sonos Roam 2
Sonos Roam 2
154,00 € Zu Amazon
159,00 € Zu MediaMarkt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 15:57 Uhr

Alternative: Der JBL Tuner 2, ein Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem DAB-Radio.

JBL Tuner 2
JBL Tuner 2
81,35 € Zu MediaMarkt
81,35 € Zu Otto
81,35 € Zu Saturn
83,90 € Zu Cyberport
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:01 Uhr

Weitere Infos zu Bluetooth-Lautsprechern erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

Und nach geleisteter Arbeit kann man die Lautsprecher gleich nutzen, um Hörbücher anzuhören – wenn man sich nicht lieber die besten Serien für eine Quarantäne ansieht.

Für den ganzen Schreibtisch: Ein Mega-Mauspad

Meine Logitech Desk Mat in Grau: Auch nach vielen Monaten Dauernutzung praktisch wie neu© GIGA26 / 28
Logitech Desk Mat
Logitech Desk Mat
10,79 € Zu Amazon
11,99 € Zu MediaMarkt
10,90 € Zu Cyberport
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:47 Uhr

Ein Mauspad darf ruhig groß sein – die Hardcore-Gamer-Szene macht es seit Jahren vor.

Für die Muskeln: Ergometer oder Crosstrainer

CX2 Crosstrainer© Sportstech27 / 28
Strampeln tut gut! Statt im Home-Office langsam neue Pfunde anzusetzen, sollte man lieber etwas Sport treiben. Crosstrainer aktivieren viele Muskelgruppen auf einmal und sind hilfreich, wenn es darum geht ein paar Pfunde loszuwerden.

Sportstech Crosstrainer CX700 jetzt ab 664,00 € bei Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 16:48 Uhr

Für die Ordnung: Schreibtisch-Organizer

Schreibtisch Organizer© Relaxdays28 / 28
Früher waren es Tintenpatronen und Büroklammern, heute sind es SD-Karten, Adapter und USB-Sticks. Damit der fiese Kleinkram den Schreibtisch nicht zum Wühltisch macht, braucht man einen Organizer. Der sorgt dafür, dass nichts mehr verloren geht.

Relaxdays Schreibtisch-Organizer
Relaxdays Schreibtisch-Organizer
26,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:16 Uhr
Lesenswert
