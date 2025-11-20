Home-Office einrichten: So wird Büro zu Hause erst richtig produktiv

Von zu Hause aus arbeiten ist effizient und macht Spaß – aber nur, wenn man sich vorher gut vorbereitet hat. Wir zeigen euch, welche Ausstattung Home-Office-Profis nutzen, um auch bei wenig Platz produktiv und bequem arbeiten zu können.
Was braucht man unbedingt, was macht die Arbeit angenehmer? Hier sind die Tipps der GIGA-Redaktion.
Die Basis: Ein höhenverstellbarer Schreibtisch
„Der Schreibtisch ist der Ort, an dem sich die Welt entscheidet“, so lautet ein Sprichwort unbekannter Herkunft. Nun, da ist was dran – zumindest ist der Schreibtisch die Basis jedes Büroarbeitsplatzes. Da liegt es nahe, hier nicht zu knausrig zu sein, sondern sich bestmöglich auszustatten. Der Schreibtisch von Ergotopia (bei Amazon anschauen) ist elektrisch höhenverstellbar. Umgesetzt ist diese praktische Funktion mit besonders leisen Motoren.
Günstige Alternative: IKEA Rodulf für 329 Euro.
Für die Stromversorgung: Steckdosenleiste
Diese Steckdosenleiste von Brennstuhl schützt die angeschlossenen Geräte bei Gewitter. Sie verfügt über 6 Buchsen und einen zentralen Ein-/Ausschalter. Clever gelöst: Die Buchsen sind im 45-Grad-Winkel angeordnet, was bei klobigen Netzteilen von Vorteil sein kann.
Für den Luxus-Schreibtisch kommt Desk 2 von Bachmann in Frage: Hier sind Buchsen mit HDMI und USB 3.0 verbaut – die Module lassen sich aber bei Bedarf auch ersetzen.
Für die USB, Lightning & Co.: Desktop-Kabel-Organizer
Wenn das Ladekabel fürs Handy schon wieder hinter den Schreibtisch gefallen ist und eine Suchaktion auf allen Vieren losgeht – dann ist es Zeit für einen Kabel-Organizer!
Auch einen Blick Wert ist Signum, der Kabelkanal von IKEA. Ebenfalls bei IKEA zu haben sind übrigens günstige USB-Kabel („Sittbrunn“) zum Aufladen von Handys, Kopfhörern und Lautsprechern, mehr Infos in unserer News dazu.
Für die Konzentration: Eine leise Maus
Warum klicken Computermäuse eigentlich so laut – geht das nicht auch leise? Für geräuschempfindliche Menschen ist eine sogenannte „Silent Mouse“ ein Segen, etwa von Logitech die M330 Silent Plus (bei Amazon anschauen) oder die M650 L (bei Amazon anschauen). Sie bieten zwar nicht den Funktionsumfang einer Gaming-Maus, dafür sind sie aber kabellos, nicht allzu teuer und vor allem angenehm leise.
Für die Füße: Hausschuhe und Fußablage
Wenn die Füße frieren, dann sind Stimmung und Konzentration im Eimer. Die beste Maßnahme sind wärmeisolierende Hausschuhe. Unsere Empfehlung sind die Thermoball Tent (bei Amazon anschauen) von der Outdoor-Marke The North Face. Flexibel, schick und vor allem warm.
Ebenfalls einen Blick wert ist die ergonomische Fußstütze von Feela (bei Amazon anschauen) mit hervorragenden Amazon-Bewertungen.
Für den PC: Monitor mit integrierter Webcam
Jeden Tag virtuelle Meetings? Der Monitor Viewsonic VG2440V (bei Amazon anschauen) ist ein 24-Zoll-Bildschirm für den PC, bei dem eine Webcam im Rahmen eingebaut ist. Ein Mikrofon und Lautsprecher sind auch drin, zudem ist das Modell höhenverstellbar.
Für die Freude: Fitness-Reifen
Wie soll man bitte traurig sein, während man einen „Hula Hoop“-Reifen um die Taille kreisen lässt? Das bereits in den 1950er-Jahren beliebte Sportgerät sorgt für Freude, lässt die Home-Office-Pfunde purzeln erfährt gerade ein Comeback.
Schnell mal sauber machen: Wiederverwendbare Reinigungsmasse
Krümel und Schmutz in der Tastatur lassen sich schnell und leicht entfernen, indem man die Cyber Clean Reinigungsmasse (bei Amazon anschauen) zur Hand nimmt. Das mehrfach verwendbare High-Tech-Produkt aus der Schweiz besitzt sogar eine antibakterielle Wirkung.
Für den Rücken: Ein richtiger Bürostuhl
Stundenlanges Sitzen auf dem falschen Stuhl, das ist nicht zu empfehlen. Deshalb lohnt sich die Investition in einen guten Bürostuhl, der verstellbar ist und auf dem es sich bequem sitzt. Einer der Bestseller beim Versandriesen Otto ist der Homimaster Drehstuhl.
Für das Wohlbefinden: Ein Luftreiniger
„Es genügt nicht zu denken, man muss atmen“ – diese Worte werden dem Schweizer Schriftsteller Elias Canetti zugeschrieben. Moderne Luftreiniger filtern Staub, Pollen und sogar Zigarettenrauch aus der Luft und sorgen so für eine „frische Brise“, die dem Denken bei der Arbeit sicherlich nicht abträglich ist. Besonders günstig ist der kleine Uppatvind von Ikea. Wer ein High-End-Modell möchte, sollte einen Blick auf den Bosch Air 4000i mit App-Steuerung werfen (bei Amazon anschauen).
Für den Papierkram: Ein Drucker
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den alten Drucker zu entsorgen und sich einen modernen Nachfolger zu holen. Der Canon Maxify GX6550 (bei Amazon anschauen) kann beidseitig drucken und unterstützt WiFi.
Für Videokonferenzen: Eine Webcam mit USB-Anschluss
Webcam gesucht? Ein echter Preis-Leistungs-Tipp ist die Logitech C920s HD PRO (bei Amazon anschauen), die man einfach oben am Monitor befestigt und per USB mit dem Rechner verbindet.
Für den Hintern: Ein gutes Kissen
Sitzen kann anstrengend werden, wenn die Unterlage nicht gut ist. Daher empfiehlt sich die Investition in ein ergonomisches Sitzkissen mit weicher Memory-Schaum-Einlage (bei Amazon anschauen).
Für Hand und Handgelenk: Vertikale Maus und Handballenauflage
„Noch nie hat sich das Arbeiten mit einer Maus so leicht und unbeschwert angefühlt,“ so GIGA-Redakteur Robert im Test der Logitech MX Vertical Maus. Das kabellose Eingabegerät ist zwar deutlich teurer als herkömmliche Computermäuse, aber durch seine außergewöhnliche vertikale Ausrichtung besonders für stundenlange Bürotätigkeit zu empfehlen. Wichtig: Dieses ergonomische Produkt ist nur für Rechtshänder geeignet.
Sieht vielleicht gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein Segen für die Handgelenke: Spezielle Auflagen mit Memory-Schaum machen die Büroarbeit zuhause um einiges angenehmer. Als Set aus Mauspad und Tastatur-Handballenauflage für rund 12 Euro erhältlich. Und mal ehrlich: Wen interessiert schon, wie das aussieht – es erfüllt seinen Zweck und das ist gut so. Zusatz-Tipp: Ein Handtrainer-Set, das hält die Muskeln fit.
Für die Ohren: Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Gehörschutz
In einer ruhigen Umgebung lässt es sich konzentriert arbeiten. Wer zuhause tobenden Kinder, Baustellenlärm, Flugzeugen und vorbeirauschenden Autos ausgesetzt ist, holt sich einen guten Noise-Cancelling-Kopfhörer, den man auch mal mehrere Stunden am Stück tragen kann. Unsere aktuelle Empfehlung ist der bequeme Bose QuietComfort (mit Softcase, bei Amazon anschauen). Eignet sich auch als Headset für Skype- und Slack-Calls.
Eine günstige Alternative (ohne Musik und ohne Headsetfunktion) ist ein Gehörschutz in Profiqualität für rund 25 Euro bei Amazon. Auch interessant: Unser Bericht über die Sennheiser SoundProtex.
Und falls es die lärmenden Kinder sind, die von der Arbeit zu Hause abhalten: Familie.de hat Empfehlungen für Kinder-Indoorspiele zusammengestellt. Die könnten Rabauken abhalten, auf dem Schreibtisch zu tanzen.
Für Notizen: Gute Stifte
Ein gut ausgestattetes Home-Office hat Schreibinstrumente, auf die man sich verlassen kann. Unsere Empfehlung ist der Uni-ball UB-157ye Fine Kugelschreiber (5er-Pack, bei Amazon anschauen) – ein Qualitätsprodukt aus Japan.
Für den ganzen Körper: Smartwatch oder Fitnesstracker mit Bewegungserinnerung
Wer während der Arbeit viel sitzt, vergisst ganz leicht, zwischendurch aufzustehen und sich zu bewegen. Ein nützlicher Helfer ist da eine Smartwatch wie die Apple Watch Series 11 (bei Amazon ansehen), die regelmäßig daran erinnert, dass jetzt Zeit für etwas Bewegung ist.
Für die Kommunikation: Ein verlässliches Headset
Schon wieder ein Slack-Call, bei dem dich keiner versteht? Schlechte Tonqualität ist nicht nur nervig, sie wirkt auch unprofessionell gegenüber Kollegen und Kunden. Man sollte nicht dem eingebauten Mikro im Laptop vertrauen. Besser: Ein Headset (für rund 20 Euro bei Amazon) genügt, um die Situation deutlich zu verbessern.
Für die Stromversorgung: Ein Netzteil für Profis
Das Anker Nano II (bei Amazon anschauen) ist hervorragend dafür geeignet, um den heimischen Schreibtisch etwas aufgeräumter zu gestalten. Das kompakte Netzteil für die Wandsteckdose kann mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen, etwa ein Smartphone und ein Macbook Air.
An der Stelle ein wichtiger Tipp: Der Wechsel des Stromanbieters ist einfacher, als viele denken. Je mehr Zeit man zuhause verbringt, desto entscheidender ist ein günstiger Stromtarif.
Für leistungsfähiges WLAN: Ein Router der Spitzenklasse
Alles hängt am Internet. Wenn das heimische WLAN andauernd Probleme macht, dann wird das Home-Office zur Geduldsprobe. Deshalb unser Rat: Nicht am Router sparen! Sehr zu empfehlen ist die AVM FritzBox 7690 für DSL-Anschlüsse – nicht gerade billig, aber dafür technisch überragend. Dank Multi-User-MIMO gerade in Haushalten mit vielen Endgeräten (Laptops, Tablets, Smart TV etc.) eine gute Investition.
Für mehr Bildschirmfläche: Ein zweiter (Mini-)Monitor
Viele Menschen haben auf Arbeit zwei Monitore zur Verfügung – zuhause aber nur einen. Wer in den eigenen vier Wänden etwas Platz sparen möchte, holt sich einen portablen und kompakten Zweitmonitor. Perfekt für Slack oder Skype, während der Hauptmonitor der eigentlichen Arbeit dient.
Tipp: Für Apple-User kommt eventuell auch die Funktion „Sidecar“ in Frage, für die aber ein iPad benötigt wird.
Für das Wohlbefinden: Zimmerpflanzen
Schön anzusehen und gut für die Gesundheit: Pflanzen können die Raumluft säubern, indem sie schädliche Stoffe aus der Luft holen – das ist wissenschaftlich bestätigt. Was viele nicht wissen: Bei Onlinehändlern wie Amazon oder Blume2000 kann man Zimmerpflanzen bequem von zu Hause aus bestellen und liefern lassen.
Für die Augen: Eine Monitorlampe
Die Xiaomi Lichtleiste wird an der oberen Kante des Monitors befestigt und strahlt gleichmäßiges Licht nach unten ab. So ist die Tastatur perfekt ausgeleuchtet und es ergibt sich eine angenehme und augenschonende Atmosphäre am Arbeitsplatz. Wer es einmal hatte, wird es nicht mehr missen wollen.
Alle Infos zur Monitorlampe von Xiaomi lest ihr in unserem Erfahrungsbericht:
Für die Pausen zwischendurch: Ein Bluetooth-Lautsprecher mit gutem Klang
Im Büro zwischendurch den Lieblingssong bei gehobener Lautstärke hören? Eher schwierig – außer die Kollegen teilen den Musikgeschmack. Zuhause ist es einfacher, den Kopf frei zu bekommen, indem man einige Minuten Musik hört. Der Sonos Roam 2 unterstützt neben Bluetooth auch WLAN und klingt klasse. Natürlich auch perfekt dafür geeignet, um die Nachrichten per Radio-App anzuhören.
Alternative: Der JBL Tuner 2, ein Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem DAB-Radio.
Weitere Infos zu Bluetooth-Lautsprechern erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:
Und nach geleisteter Arbeit kann man die Lautsprecher gleich nutzen, um Hörbücher anzuhören – wenn man sich nicht lieber die besten Serien für eine Quarantäne ansieht.
Für den ganzen Schreibtisch: Ein Mega-Mauspad
Ein Mauspad darf ruhig groß sein – die Hardcore-Gamer-Szene macht es seit Jahren vor.
Für die Muskeln: Ergometer oder Crosstrainer
Strampeln tut gut! Statt im Home-Office langsam neue Pfunde anzusetzen, sollte man lieber etwas Sport treiben. Crosstrainer aktivieren viele Muskelgruppen auf einmal und sind hilfreich, wenn es darum geht ein paar Pfunde loszuwerden.
Für die Ordnung: Schreibtisch-Organizer
Früher waren es Tintenpatronen und Büroklammern, heute sind es SD-Karten, Adapter und USB-Sticks. Damit der fiese Kleinkram den Schreibtisch nicht zum Wühltisch macht, braucht man einen Organizer. Der sorgt dafür, dass nichts mehr verloren geht.