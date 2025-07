Honor schafft mit neuem Smartphone, woran Samsung seit Jahren scheitert

Honor stellt bald ein Smartphone vor, dessen Akku größer ist als manche Powerbank.

Wenn euch das tägliche Laden eures Smartphones zum Hals heraushängt, dann könnte das Honor X70 etwas für euch sein. Dort ist ein gigantischer Akku verbaut. Davon kann Samsung nur träumen – sowohl von der Kapazität, als auch von der verbauten Technologie.

Honor X70 mit absurd großem Akku

Honor wagt mit dem X70 einen technologischen Durchbruch: Als erster Hersteller überhaupt verbaut das Unternehmen einen gigantischen 8.300-mAh-Akku in einem Smartphone. Der Clou: Trotz der enormen Batteriekapazität bleibt das Gerät mit knapp 8 Millimetern erstaunlich schlank und soll mit unter 200 Gramm sogar relativ leicht sein.

Möglich macht dies eine neue Silizium-Karbon-Batterie der dritten Generation. Diese bietet nicht nur eine hohe Kapazität auf recht kleinem Raum und einem niedrigen Gewicht, sondern kann sowohl per Kabel als auch kabellos mit bis zu 80 Watt aufgeladen werden.

Trotz des riesigen Akkus wirkt das Honor X70 recht schlank. (© Honor)

Das Smartphone hat aber noch mehr zu bieten: Das 6,79-Zoll-Display löst mit 2.640 x 1.200 Pixeln auf und bietet eine 120-Hz-Bildwiederholrate für flüssige Darstellung. Im Inneren arbeitet Qualcomms Snapdragon 6 Gen 4. Die Hauptkamera mit 50 Megapixeln verfügt über optische Bildstabilisierung, während die Frontkamera mit 8 Megapixeln für Selfies bereitsteht.

Honor positioniert sich mit dem X70 also in der Mittelklasse. Die Präsentation des Akku-Riesen erfolgt am 15. Juli in China. Ob das Smartphone den Weg nach Deutschland findet und der Akku dann ebenfalls eine so hohe Kapazität besitzt, steht in den Sternen. Ein Limit macht das fast unmöglich.

Konkurrenz kann nur zuschauen

Während andere Hersteller wie Samsung beim Galaxy S25 Ultra (Test) weiterhin auf maximal 5000-mAh-Akkus setzen, die mit bis zu 45 Watt laden, demonstriert Honor mit dem X70 eindrucksvoll die technischen Möglichkeiten moderner Smartphone-Entwicklung – und das in der Mittelklasse (Quelle: FoneArena).