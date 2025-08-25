Honor zeigt Samsung, was in ein kompaktes Falt-Handy reinpasst

Honor setzt mit seinem Magic V Flip 2 neue Maßstäbe.

Mit dem neuen Magic V Flip 2 will Honor die Grenzen des Machbaren bei kompakten Falt-Handys verschieben. Das Gerät wurde in China vorgestellt und setzt auf zwei Eigenschaften, die Flip-Phones bisher nicht für sich beanspruchen konnten: einen riesigen Akku und eine Kamera, die beide in einer ganz eigenen Liga spielen.

Honor Magic V Flip 2 ist da

Honor quetscht in sein Magic V Flip 2 ein 5.500-mAh-Silizium-Karbon-Akku, der das größte Energiepaket darstellt, das je in einem Flip-Phone verbaut wurde. Dazu kommen 80-Watt-Schnellladen per Kabel, 50 Watt kabellos und Reverse Charging für Zubehör. Damit attackiert Honor einen der größten Schwachpunkte dieser Smartphone-Klasse – die notorisch schwache Akku-Laufzeit.

Noch beeindruckender wirkt die Kamera: Es kommt ein 200-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung zum Einsatz, der von einem 50-MP-Ultraweitwinkel und einer 50-MP-Frontkamera unterstützt wird. Honor will damit nicht nur bei der Hardware, sondern auch mit KI-Funktionen punkten. Werkzeuge wie „AI Smart Cutout“ oder „AI Stylized“ sollen Bilder automatisch verbessern und kreativ aufbereiten – ganz ähnlich wie bei Googles Pixel-10-Smartphones oder Samsungs „Galaxy AI“.

Honor will beim Magic V Flip 2 mit besonders hellen Displays punkten. (© Honor)

Das Display des Magic V Flip 2 ist auch nicht zu verachten: Das faltbare 6,82-Zoll-Panel erreicht eine Helligkeit von bis zu 5.000 Nits, während das 4,0-Zoll-Außendisplay immer noch beeindruckende 3.600 Nits schafft. Beides sind Werte, die kaum ein anderes Foldable erreicht. Dazu gibt es eine 120-Hz-Bildwiederholrate und die flexible LTPO-Technologie, um Energie zu sparen.

Allein beim verbauten Chip wird etwas gespart. Unter der Haube läuft der ältere Snapdragon 8 Gen 3, kombiniert mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Für den normalen Alltag dürfte das aber reichen. Das Ganze wird von MagicOS 9.0.1 auf Basis von Android 15 gesteuert.

Honor Magic V Flip 2 ist ziemlich günstig

In China startet das Magic V Flip 2 bei 5.499 RMB (rund 660 Euro), der Marktstart ist auf den 28. August 2025 datiert.

Offiziell gibt es noch keine Ankündigung für den globalen Markt – sollte Honor aber den Schritt wagen, könnte das Gerät zu einer echten Alternative zu Samsungs Galaxy Z Flip 7 und Motorolas Razr 60 Ultra werden.