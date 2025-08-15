Honor zeigt Samsung, wie es geht: Von so einem Smartphone können Galaxy-Nutzer nur träumen

Mit seinem neuen Klapphandy setzt Honor die Konkurrenz unter Druck.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der chinesische Hersteller bringt mit dem Magic V Flip 2 bald ein Smartphone auf den Markt, das technisch weit mehr zu bieten hat als viele aktuelle Galaxy-Modelle. Bereits vor der offiziellen Vorstellung sind einige interessante Details zum Handy durchgesickert.

Anzeige

Honor Magic V Flip 2 mit Top-Ausstattung

Wer faltbare Handys bisher vor allem mit Kompromissen verbindet, darf beim Magic V Flip 2 endlich umdenken. Neuen Leaks zufolge setzt Honor auf eine 200-MP-Hauptkamera, einen großen 5.500-mAh-Akku und den Snapdragon-8-Gen-3-Chip von Qualcomm. Das klappbare Handy dürfte sich damit ziemlich genau Nutzer richten, die sowohl Wert auf starke Technik als auch auf lange Laufzeiten legen.

Laut Berichten bietet der 4-Zoll-Außenschirm genau wie das 6,82-Zoll-Innendisplay eine LTPO-AMOLED-Technik mit Full-HD+-Auflösung und eine schnelle 120-Hz-Bildwiederholrate. Damit bewegt sich das Handy technisch auf dem Niveau vieler Top-Modelle, trotz des Klappmechanismus.

Auch die Kameraausstattung kann sich wohl sehen lassen: Neben dem 200-MP-Hauptsensor gibt es Leaks zufolge einen Ultraweitwinkel mit 50 MP. Für Selfies steht eine 50-MP-Frontkamera bereit, heißt es. Die Ladegeschwindigkeit soll bei flotten 80 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos liegen (Quelle: Android Headlines).

Honor Magic V Flip 2: Flach, faltbar, leicht

Trotz der verbauten High-End-Technik bleibt das Gehäuse anscheinend vergleichsweise schlank. Im geöffneten Zustand soll das Flip-Handy nur 6,9 mm dünn sein, im zusammengeklappten Zustand 15,5 mm. Laut Leak wiegt das Handy um die 200 Gramm. Für ein faltbares Handy mit dieser Ausstattung ist das ein guter Wert.

Anzeige

Zum Vergleich: Das Galaxy Z Flip 7 von Samsung bringt es zwar auf nur 188 Gramm, bietet dafür mit 4.300 mAh aber auch deutlich weniger Akkukapazität.

Mit der offiziellen Präsentation des Honor Magic V Flip 2 ist am 21. August zu rechnen. Wahrscheinlich erscheint das Smartphone zunächst nur auf dem chinesischen Markt. Ob und wann es nach Europa kommt, ist offen.