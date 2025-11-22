HR verrät, was wirklich zählt: So steigert ihre eure Chancen bei Bewerbungen sofort

Schnelligkeit ist das A und O bei Bewerbungen. Bei uns erfahrt ihr, mit welchen Tricks ihr ganz vorne im Rennen um euren Traumjob landet.

Der perfekte Zeitpunkt für eure Bewerbung

Erfahrungsberichte aus Karrierenetzwerken und Foren wie Reddit zeigen, dass Bewerbungen, die innerhalb der ersten Stunden nach Veröffentlichung der Stellenausschreibung eingehen, in der Regel bessere Chancen auf eine Rückmeldung haben. Bei vielen Job-Plattformen gibt es dafür die „Easy Apply“-Funktion.

Was bedeutet „Easy Apply“?

„Easy Apply“ findet ihr auch unter den Bezeichnungen „Express-Bewerbung“, „Apply Now“ oder „Schnellbewerbung“. In jedem Fall ermöglicht euch die jeweilige Plattform, euch mit nur wenigen Klicks direkt über euer Profil auf eine Stelle zu bewerben.

Das heißt, ihr müsst keine weiteren Formulare ausfüllen oder externe Webseiten besuchen. Meist reicht das Hochladen des Lebenslaufs und einige Basisangaben. So könnt ihr besonders schnell auf neue Ausschreibungen reagieren.

Warum Schnelligkeit bei der Bewerbung entscheidet

Frisch eingegangene Bewerbungen landen ganz oben auf dem Stapel.

auf dem Stapel. Viele Recruiter sichten die Bewerbungen in chronologischer Reihenfolge nach Eingangsdatum und -uhrzeit.

nach Eingangsdatum und -uhrzeit. Die besten Jobs sind oft schon nach kurzer Zeit vergeben.

LinkedIn-Hack für einen Bewerbungsboost

Damit ihr zuerst von den neuesten Ausschreibungen erfahrt, haben wir einen besonderen Tipp aus der Reddit-Community für euch. Mit dem URL-Parameter TPR=r3600 könnt ihr euch die neuesten Stellenanzeigen – und zwar die aus der letzten Stunde – ausspielen lassen. Geht dafür folgendermaßen vor:

Öffnet die LinkedIn-Jobseite und filtert die Anzeigen nach „past 24 hours“. Ihr erhaltet nun die Stellenangebote der letzten 24 Stunden. Werft nun einen Blick auf das Ende der URL. Dort steht: TPR=r86400. Das steht für die letzten 86400 Sekunden (24 Stunden). Wenn ihr den Parameter TPR=r86400 durch TPR=r3600 in der URL ersetzt, bekommt ihr die Ergebnisse der letzten 3600 Sekunden (eine Stunde) angezeigt. Schaltet außerdem alle Alerts und Push-Nachrichten für eure Suchanfragen ein, damit ihr die Updates sofort aufs Handy bekommt.

Ihr braucht noch mehr Tipps für die Jobsuche? Unsere Kollegen von familie.de erklären euch im Video, wie ihr eure Bewerbung optimiert!

So macht ihr euer Profil fit

Recruiter nutzen auf verschiedenen Plattformen auch gerne die Suchfunktion, um sich gezielt nach passenden Kandidaten umzusehen. Deswegen lohnt es sich für euch, euer Profil möglichst vollständig und ansprechend zu gestalten.

Tragt dafür alle bisherigen Stationen eurer Laufbahn und Qualifikationen ein, wählt ein professionelles Profilbild und ergänzt einen kurzen Absatz, in dem ihr eure Stärken hervorhebt. Zudem ist das Bildbearbeitungsprogramm Canva bei der Erstellung des Lebenslaufs eine große Hilfe.