Huawei drückt bei neuem Smartphone aufs Tempo

Huawei macht den Nachfolger eines besonders attraktiven Smartphones noch besser.

Huawei steht kurz davor, seine nächste große Smartphone-Serie vorzustellen – und diesmal könnte es einen entscheidenden Sprung in der Leistung geben. Die Mate-80-Modelle sollen nicht nur mit einem frischen Kirin-Chip ausgestattet werden, sondern auch mit einer deutlich stärkeren GPU. Damit will der Konzern vor allem bei Gaming und Grafikverarbeitung neue Maßstäbe setzen.

Huawei Mate 80 mit mehr Leistung erwartet

Die GPU – das Herzstück für Spiele, Kamerafunktionen und KI-Prozesse – soll dynamischer arbeiten und schwere Aufgaben schneller abwickeln. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: flüssigeres Gaming, bessere Sprachsteuerung, optimierte Kameraleistung und eine verbesserte Energieeffizienz. Huawei will damit nicht nur Fans von High-End-Games ansprechen, sondern auch den Alltag mit dem neuen Chip in der Mate-80-Serie spürbar beschleunigen.

Nach den harten US-Sanktionen musste Huawei seine Chip-Strategie komplett neu ausrichten. 2023 stellte das Unternehmen die erste selbst entwickelte GPU vor: die Maleoon 910 mit vier Kernen und 750 MHz, verbaut im Mate 60 Pro. Kurz darauf folgte die Maleoon 920, integriert in den Kirin-9020-5G-Chip der Mate-70-Serie. Mit 840 MHz brachte sie bereits einen deutlichen Schub gegenüber der Vorgängergeneration.

Die Mate-80-Serie soll diese Entwicklung jetzt noch einmal beschleunigen. Zwar verrät der Leak keine exakten technischen Daten, doch die Erwartungen sind klar: ein Grafik-Upgrade, das den Abstand zu westlichen Herstellern weiter verringert. Huawei zeigt damit, dass sich das Unternehmen trotz fehlender High-End-Fertigungstechnologien nicht aufhalten lässt.

Weitere Neuerungen von Huawei erwartet

Neben dem Chip- und GPU-Thema arbeitet Huawei an einer weiteren stillen Revolution: der eSIM. Bisher vor allem in Foldables eingesetzt, könnte die Technologie bald auch in regulären Smartphones Standard werden. Für Nutzer wäre das ein weiterer Schritt hin zu schlankeren Geräten ohne physischen Kartenslot – und für Huawei ein klares Signal, dass man Trends nicht nur mitgeht, sondern aktiv prägt (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei versucht 2025 wieder mit mehr Innovationen aufzutreten. Mit stärkerer GPU, neuer Chip-Architektur und dem Sprung zur eSIM baut der Konzern nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Zukunftsfähigkeit. Die Mate-80-Reihe könnte damit zum Symbol werden, dass selbst politische Hürden technologische Ambitionen nicht stoppen können. Dass der Weg richtig ist, zeigt Huawei mit dem Mate 70, das sich Millionenfach verkauft.