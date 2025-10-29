Huawei entwickelt ein Smartphone, das es in dieser Form bisher nicht gab

Huawei will sich auch zukünftig bei seinem Kamera-Flaggschiff nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Huawei plant offenbar den nächsten großen Technologiesprung – und diesmal steht nicht der Chip, sondern die Kamera im Mittelpunkt. Laut neuen Informationen aus China arbeitet das Unternehmen an einem Smartphone, das gleich zwei 200-Megapixel-Sensoren besitzen soll. Das kommende Pura 90 Ultra könnte damit als erstes Gerät weltweit mit einem Dual-200-MP-Kamerasystem auf den Markt kommen – und den bisherigen Standard in der mobilen Fotografie deutlich verschieben.

Huawei Pura 90 Ultra setzt auf einmalige Kamera

Huawei soll demnach die Kombination aus einer 200-MP-Hauptkamera und einem 200-MP-Periskop-Teleobjektiv intern testen. Beide Sensoren sollen maßgeschneiderte Linsen mit größerer Fläche besitzen, um mehr Licht und Details einzufangen. Damit will Huawei die Qualität bei Zoom- und Nachtfotografie weiter verbessern.

Interessant ist, dass Huawei ursprünglich mit der Mate-Serie an einem 200-MP-Ansatz gearbeitet haben soll. Doch während die Mate-Reihe sich traditionell auf Performance, Display und Chips konzentriert, bleibt die Pura-Serie der kreative Spielplatz für Foto-Innovationen. Bereits beim Pura 70 Ultra zeigte Huawei mit seiner XMAGE-Technologie, wie stark die hauseigene Bildverarbeitung geworden ist – trotz fehlender Leica-Partnerschaft. Mit der neuen 200-MP-Dualkamera könnte das Unternehmen diese Entwicklung nun krönen.

Huawei will sich absetzen

Auch der Zeitpunkt passt: Während Samsung und Motorola längst auf 200-MP-Hauptsensoren setzen, hat bisher kein Hersteller ein System mit zwei Sensoren dieser Auflösung vorgestellt. Sollte Huawei tatsächlich als erster Konzern diesen Schritt gehen, wäre das ein klares Signal – technologisch und marketingstrategisch. Besonders in China, wo Huawei im Premiumsegment wieder an Boden gewinnt, könnte das Pura 90 Ultra zum Symbol für die Rückkehr der Marke in den Innovationskampf werden (Quelle: HuaweiCentral).

Ob das Smartphone den Weg nach Europa findet, wird sich zeigen müssen. Das Pura 80 Ultra wird mittlerweile auch in Deutschland angeboten und ist aktuell laut DxOMark das beste Kamera-Smartphone. Das Pura 90 Ultra könnte da mit den neuen Sensoren noch einmal ordentlich nachlegen.