Huawei feiert mit besonderem Smartphone einen unerwarteten Erfolg

Manchmal reicht eine einzige Designentscheidung, um den Smartphone-Markt komplett durcheinanderzuwirbeln.

Huawei sorgt derzeit für Aufsehen: Das vertikal faltbare Smartphone Pura X hat seit seiner Markteinführung einen Rekord gebrochen und innerhalb von nur sechs Monaten über 700.000 Geräte ausgeliefert. Für ein Foldable ist das eine Zahl, die selbst Branchenriesen wie Samsung beeindrucken dürfte. Bereits in der ersten Woche gingen 100.000 Exemplare über den Ladentisch – ein klarer Hinweis auf die enorme Nachfrage.

Huawei Pura X setzt auf besonderes Design

Das Erfolgsrezept liegt im mutigen Schritt, das Design grundlegend zu überarbeiten. Erstmals hat Huawei seiner vertikalen Foldable-Reihe ein frisches Konzept verpasst. Im Gegensatz zu anderen Flip-Phones lässt sich das Fold X nicht nach oben, sondern zur Seite aufklappen. Das kommt besonders gut an.

Der Bildschirm des Huawei Pura X im 16:10-Format macht das Lesen, Arbeiten und Surfen bequemer als je zuvor. Hinzu kommt ein großes Außendisplay und die neue Generation des Kirin-9020-5G-Chipsatzes, der mit besserer Energieeffizienz punktet. In Kombination mit HarmonyOS 5.0 und cleveren Bildschirmfunktionen hat das Pura X für viele Nutzer das gewisse Etwas.

Huawei dominiert China

Allein in China hat Huawei mit dem Pura X 75 Prozent Marktanteil im Foldable-Segment erobert. Ein beachtlicher Wert, der zeigt, wie stark sich die Marke trotz internationaler Restriktionen behaupten kann. Die Konkurrenz – allen voran Samsung mit dem Galaxy Z Flip 7 und Motorola – gerät damit unter Druck. Zwar war das Pura X ursprünglich gar nicht für einen weltweiten Marktstart vorgesehen, doch die jüngsten Verkaufszahlen könnten Huawei zum Umdenken bewegen. Offiziell bestätigt ist aber noch nichts (Quelle: HuaweiCentral).

Parallel dazu kursieren bereits Gerüchte über das nächste Foldable aus der Pura-Reihe. Insider sprechen von einem breiteren Bildschirm und zusätzlichen Features, die das Gerät noch stärker von bisherigen Modellen abheben sollen. Sollte Huawei diesen Weg konsequent weitergehen, könnte das Unternehmen seine Dominanz im Heimatmarkt festigen und womöglich auch international neue Maßstäbe setzen.