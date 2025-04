Huawei gibt Gas: Größte Smartphone-Schwäche soll bald Geschichte sein

Huawei hat sich nach dem US-Bann in 2019 wieder zurück nach oben gekämpft, hängt technologisch in einigen Bereichen aber weiterhin zurück. Das soll sich ändern. Das chinesische Unternehmen pumpt viel Geld in die Entwicklung und will besonders Apple nacheifern.

Huawei will Chip-Design voranbringen

Der chinesische Tech-Gigant Huawei arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung seiner hauseigenen Kirin-Chips. Nach Jahren der US-Sanktionen will das Unternehmen seine Smartphone-Sparte wieder an die Weltspitze führen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Huawei die Herausforderungen der US-Sanktionen kreativ meistert.

Mit den Mate-60-Smartphones gelang Huawei der Durchbruch zur Unabhängigkeit. Plötzlich hatte das chinesische Unternehmen wieder eigene Chips zur Verfügung, die ohne US-Technologien auskommen. Diese hängen leistungstechnisch zwar etwas zurück, holen aber immer mehr auf. So hat Huawei zuletzt die Leistung und Effizienz stetig gesteigert.

Zukünftig soll sich Huawei beim Chip-Design mit seinen chinesischen Partnern mehr an Apple und dem bisher einzigartigen Design orientieren. Dadurch erhoffen sich die chinesischen Hersteller einen weiteren Sprung bei der Leistung, sodass sie besser mit der Konkurrenz mithalten können. Der US-Bann sorgt zwar weiterhin für Probleme, Huawei investiert aber viel Geld, um wieder Anschluss zu erhalten (Quelle: HuaweiCentral).

Software-Einschränkung bleibt

Während Huawei an der Beseitigung der Chip-Schwäche der Smartphones arbeitet, lässt sich ein Nachteil, der besonders in Europa ins Gewicht fällt, nicht so einfach ausmerzen. Es werden keine Google-Dienste und -Apps unterstützt. Auch der Play Store läuft nicht einfach so. Darauf hat Huawei am Ende keinen Einfluss und ist so in Europa indirekt abgeschnitten von einem sehr großen Markt, während das in China keine Rolle spielt.

Huawei hat zuletzt mit diesem besonderen Smartphone überrascht:

Huawei Pura X vorgestellt

