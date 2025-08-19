Huawei: Günstiges MatePad bringt Papier-Feeling aufs Tablet

Das Tablet mit ungewöhnlichem Display ist ab sofort zu haben.

Huawei hat ein neues Android-Tablet vorgestellt. Das MatePad 11,5“ setzt auf ein mattes Display, das Reflexionen reduzieren und eine papierähnliche Oberfläche bieten soll. Technisch bleibt der Hersteller sonst im soliden Mittelfeld.

Huawei: Neues MatePad mit speziellem Display

Auffällig ist beim Huawei MatePad 11,5“ das sogenannte PaperMatte-Display. Laut Hersteller kommt hier eine beschichtete Oberfläche ins Spiel, die Spiegelungen besonders effektiv minimiert und zusätzlich noch das Schreibgefühl per Stift verbessern soll. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung soll der Bildschirm gut ablesbar bleiben, meint Huawei.

Für Eingaben per Stift ist das Tablet vorbereitet, der passende M-Pencil muss aber separat gekauft werden. Ein Smart Keyboard ist dafür je nach Variante bereits im Paket enthalten. Die Software ist an die Verwendung per Stift angepasst: Die Notizen-App unterstützt Handschrift-Erkennung, neue Pinsel und Multitasking-Funktionen. Ein Floating-Multi-Window sowie die Super-Device-Verknüpfung sollen produktiveres Arbeiten ermöglichen.

Das neue MatePad mit Tastatur und Stift. (© Huawei)

Im Inneren arbeitet ein nicht näher benannter Chip. Der Akku bietet laut Huawei 10.100 mAh und soll bis zu 14 Stunden Videowiedergabe ermöglichen. Aufgeladen wird mit maximal 40 Watt. Neu ist ein verbessertes Kühlsystem. Klang liefern vier Lautsprecher in Kombination mit einem neuen Audio-Algorithmus (Histen 9.0).

Huawei: Neues MatePad ab 299 Euro

Huawei bietet das MatePad 11,5“ in drei Varianten an. Das Modell mit PaperMatte-Display, 256 GB Speicher und beiliegender Tastatur kostet regulär 399 Euro. Im Aktionszeitraum bis zum 30. September 2025 sinkt der Preis auf 369 Euro.

Wer auf die Tastatur verzichten kann, zahlt für das gleiche Tablet mit PaperMatte-Display 349 Euro, beziehungsweise 319 Euro im Aktionszeitraum. Die günstigste Variante kommt mit einem einfachen FullView Display und 128 GB Speicher und kostet 299 Euro.