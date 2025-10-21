Huawei hat einen einzigartigen Router gebaut, an dem sich die Fritzbox ein Beispiel nehmen sollte

Wer hätte gedacht, dass ein WLAN-Router so schön aussehen kann.

Huawei will mit seinem neuen Router X3 Pro zeigen, dass Technik nicht hässlich sein muss. Statt eckiger Plastikbox wie bei der Fritzbox setzt das chinesische Unternehmen auf ein Design, das aussieht, als käme es aus einem Einrichtungshaus – nicht aus der Elektronikabteilung. Der Router wird im November in China vorgestellt und soll mit modernster Technik und einem Design überzeugen, das in jedem Wohnzimmer zum Blickfang wird.

Huawei Router X3 Pro erscheint bald

Der X3 Pro hat eine zylindrische Form mit einer transparenten Oberseite, in der eine kleine Berglandschaft aus leuchtendem Material sitzt. Das Licht strahlt sanft nach außen und erinnert an Sonnenuntergang oder Schneegipfel – je nachdem, welche Farbe man wählt. In Promo-Bildern leuchtet die Struktur in Rot und Weiß, doch Huawei hat bisher offengelassen, ob sich das Licht individuell anpassen lässt oder verschiedene Farbvarianten geplant sind.

Auf Weibo rührt Richard Yu bereits die Werbetrommel. (© Huawei / Richard Yu / Weibo / Screenshot: GIGA)

Doch der Router ist nicht nur hübsch. Huawei kombiniert den X3 Pro mit einem kleineren Begleitgerät, das als Reichweitenverstärker dient. Beide Geräte lassen sich kabellos zu einem Mesh-Netzwerk verbinden – für stabile Verbindungen in größeren Wohnungen. Technische Details gibt es zwar noch keine, doch Experten erwarten, dass der Router Wi-Fi 7 unterstützt. Damit wären extrem schnelle Übertragungen, geringere Latenzzeiten und eine reibungslose Nutzung mehrerer Geräte gleichzeitig möglich.

Ein weiteres Highlight dürfte die Integration des sogenannten NearLink-Gateways sein. Diese Technologie ist Huaweis eigene Alternative zu Bluetooth – schneller, stromsparender und ideal für die Verbindung vieler Smart-Home-Geräte. Der X3 Pro könnte so zum zentralen Hub für Lampen, Lautsprecher oder Sicherheitskameras im Huawei-Ökosystem werden.

Technik muss sich nicht verstecken

Mit diesem Gerät verfolgt Huawei einen klaren Trend: Technik soll nicht mehr versteckt werden, sondern sich harmonisch in moderne Wohnräume einfügen. Während viele Router noch aussehen wie futuristische Insekten mit Antennen, zeigt Huawei, dass Funktion und Ästhetik auch gemeinsam funktionieren.

Bleibt die Frage, ob Hersteller wie FRITZ! (ehemals AVM) – mit ihrer altbekannten Fritzbox – bald nachziehen. Denn wenn Router künftig aussehen wie Designobjekte, dann könnte das WLAN bald das schönste Accessoire im Wohnzimmer sein.

Huawei bietet seine Router auch in Deutschland an. Ob der Router X3 Pro den Weg zu uns findet, ist nicht bekannt. Sobald das Gerät im November komplett enthüllt wurde, werden wir euch informieren.