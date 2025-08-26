Huawei hat es geschafft: Beliebtes Smartphone steckt Xiaomi-Alternative in die Tasche

Huawei kann sich in China gut gegen Xiaomi behaupten und hat einen wichtigen Rivalen überholt.

Huawei hat mit dem Mate 70 einen Volltreffer gelandet. Während viele erwartet hatten, dass Xiaomi mit seinem 15 Pro das Rennen macht, zeigt die aktuelle Entwicklung ein anderes Bild: Das Standardmodell des Mate 70 hat die Xiaomi-Alternative klar überholt. Für die Spitze reicht es trotzdem nicht.

Huawei Mate 70 ist ein riesiger Erfolg

Huawei konnte in diesem Jahr rund 2,9 Millionen Geräte seines Mate 70 verkaufen. Damit lag das Smartphone deutlich vor dem Xiaomi 15 Pro, das nur 1,85 Millionen Verkäufe erreichte. Seit dem Launch im vergangenen Jahr summieren sich die Verkäufe des Mate 70 inzwischen auf knapp 5,9 Millionen Einheiten – ein bemerkenswerter Erfolg für das chinesische Unternehmen, das seit 2019 unter einem US-Bann steht.

Auch wenn das Huawei Mate 70 das Xiaomi 15 Pro geschlagen hat, ist ganz oben in der Rangliste noch das Xiaomi 15 mit 3,76 Millionen zu finden. Für Huawei dürfte das ein weiterer Ansporn sein, um wieder ganz nach oben zu kommen. Dabei ist das günstigere Mate 70 erfolgreicher als die teureren Versionen – genau wie bei Xiaomi.

Huaweis Mate 70 Pro+ landete mit 1,43 Millionen Einheiten nämlich nur auf Platz fünf. Oppo sicherte sich mit dem Find X8 Platz drei im Verkaufsranking. Rund 2,07 Millionen Käufer griffen bisher zu, was einem Verkaufsplus von 130 Prozent gegenüber dem Vorgänger entspricht. Für das Xiaomi 15 Pro reichte es entsprechend für Platz vier.

Chinesische Hersteller dominieren Heimatmarkt

Das Ergebnis ist ein spannender Schlagabtausch zwischen den großen Playern des Marktes. Huawei beweist, dass die Nachfrage nach seinen Geräten trotz internationaler Hürden ungebrochen ist. Xiaomi zeigt mit dem 15, dass es im Massenmarkt stark bleibt. Und Oppo arbeitet sich mit neuen Modellen weiter nach vorn (Quelle: HuaweiCentral).

Für die zweite Jahreshälfte 2025 zeichnen sich die nächsten Showdowns bereits ab: Xiaomi plant den Launch der 16er-Serie, Oppo bringt das Find X9, und Huawei hat mit dem Mate 80 schon den nächsten großen Wurf in der Pipeline. Wer am Ende die Nase vorn hat, wird sich zeigen – doch das Rennen ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Samsung und Apple spielen hier im Vergleich zu Europa und den USA keine große Rolle.