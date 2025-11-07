Huawei hat es geschafft: Mate 70 Air zeigt, was wirklich möglich ist

Das Huawei Mate 70 Air ist dünner als je zuvor – und trotzdem mit einem Akku ausgestattet, der fast doppelt so groß ist wie beim iPhone Air.

Mit dem neuen Mate 70 Air liefert Huawei ein klares Statement an die Konkurrenz – vor allem an Apple. Das ultradünne Smartphone aus China misst gerade einmal 6,6 Millimeter, bringt aber eine Ausstattung mit, die selbst deutlich dickeren Geräten Konkurrenz macht. Besonders der Akku sorgt für Aufsehen: 6.500 mAh Kapazität stecken in einem Gehäuse, das kaum breiter ist als ein Bleistift. Zum Vergleich: Das iPhone Air kommt mit nur 3.149 mAh aus – und kostet fast das Doppelte.

Huawei Mate 70 Air ist da

Auch beim Thema Kamera will Huawei mit dem Mate 70 Air Maßstäbe setzen. Die Triple-Kamera auf der Rückseite kombiniert einen 50-Megapixel-Hauptsensor mit einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 12-MP-Telelinse inklusive optischem Bildstabilisator. Dazu kommt eine 10,7-MP-Frontkamera für Selfies und Videoanrufe. Damit zeigt Huawei deutlich, dass selbst in einem extrem flachen Design Platz für anspruchsvolle Fototechnik bleibt.

Huawei hat mit dem Mate 70 Air jetzt auch ein besonders dünnes Smartphone im Angebot. (© Huawei)

Während Apple beim iPhone Air auf ein 6,5-Zoll-Panel setzt, geht Huawei noch einen Schritt weiter: 7 Zoll misst das AMOLED-Display des Mate 70 Air, das mit HDR, 120 Hz und bis zu 4.000 Nits Helligkeit beeindruckt. Geschützt wird es durch Kunlun Glass, das besonders bruchfest sein soll. Optional kann das Gerät auch mit einem Stylus bedient werden – perfekt für Notizen oder kreatives Arbeiten unterwegs.

Im Inneren arbeitet wahlweise der Kirin 9020B oder 9020A, je nach Speicherversion. Käufer können zwischen 12 oder 16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher wählen. Aufgeladen wird per USB-C mit bis zu 66 Watt – drahtloses Laden fehlt, vermutlich, weil schlicht kein Platz mehr für die Spule war.

Zunächst nur in China

Für den Moment ist das Mate 70 Air nur in China erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei umgerechnet rund 510 Euro, die Top-Variante mit 512 GB Speicher kostet rund 630 Euro. Ob und wann das Modell nach Europa kommt, ist bislang offen – doch allein durch seine technischen Daten dürfte das Interesse groß sein.

Huawei beweist mit dem Mate 70 Air, dass das Wettrennen um dünne Smartphones nicht zwangsläufig zu Kompromissen führen muss. Im Gegenteil: Das Gerät zeigt, was technologisch derzeit wirklich möglich ist – und dass Apple sich warm anziehen sollte.