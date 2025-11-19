Huawei hat neues Smartphone nicht einmal vorgestellt und feiert bereits gigantischen Erfolg

Eine Million Vorbestellungen in nur 24 Stunden – und das, bevor irgendjemand das neue Huawei-Smartphone in der Hand hatte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Noch bevor Huawei sein neues Flaggschiff-Smartphone, das Mate 80 Pro, offiziell enthüllt hat, zeichnet sich ein bemerkenswerter Erfolg ab.

Huawei Mate 80 Pro ist jetzt schon ein Kassenschlager

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Öffnung der Vorbestellungen in China gingen bereits über eine Million Reservierungen für das Gerät ein. Dieser Ansturm zeigt das enorme Vertrauen und die hohe Erwartungshaltung der Konsumenten gegenüber dem Technologiekonzern. Die Reservierung kostet 200 Yuan (etwa 24 Euro).

Anzeige

Die Nachfrage ist so stark, dass Analysten bereits jetzt Rekordverkäufe prognostizieren. Einem Bericht zufolge könnte die gesamte Mate-80-Serie die Marke von 20 Millionen verkauften Einheiten durchbrechen. Damit würde die Mate-80-Serie zu den beliebtesten Modellen der letzten Jahre gehören:

Mate-40-Serie: 32 Millionen Einheiten (historischer Spitzenwert)

Mate-50-Serie: 6,8 Millionen Einheiten (Tiefpunkt nach den US-Sanktionen)

Mate-60-Serie: 14 Millionen Einheiten (das Comeback mit neuem Kirin-Chip)

Mate-70-Serie: Bisher 8 Millionen Einheiten verkauft

Mate-80-Serie (Prognose): Erwartete Verkäufe von 20 Millionen Einheiten

Als Hauptgründe für die Beliebtheit des Pro-Modells gelten der hauseigene Kirin-9030-Pro-Chip und ein voraussichtlich attraktiverer Preis im Vergleich zum noch höher positionierten „Pro Max“-Modell (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei hat Krise gemeistert

Dieser Erfolg ist für Huawei alles andere als selbstverständlich und markiert eine beeindruckende Wende. Nach den US-Sanktionen, die dem Unternehmen den Zugang zu westlicher 5G-Technologie und Google-Diensten abschnitten, brachen die Verkaufszahlen dramatisch ein.

Anzeige

Das Comeback wurde mit der Mate-60-Serie im vergangenen Jahr eingeleitet, die überraschend mit einem neuen, in China gefertigten Kirin-5G-Chip ausgestattet war. Dieses Modell verkaufte sich bereits 14 Millionen Mal und signalisierte, dass Huawei technologisch wieder konkurrenzfähig ist. Der Erfolg des Mate 80 baut direkt auf dieser Entwicklung auf und wird in China auch als Zeichen nationaler Stärke und Unabhängigkeit wahrgenommen.