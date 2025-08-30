Huawei ist gelungen, wovon Apple und Samsung bisher nur träumen können

Nachdem Huawei vor einiger Zeit vom Smartphone-Kamera-Thron gestoßen wurde, ist das chinesische Unternehmen nun wieder ganz oben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit einem Rekordwert von 175 Punkten im DxOMark-Kameratest thront das Huawei Pura 80 Ultra wieder an der Spitze der Smartphone-Fotografie. Der chinesische Technologieriese beweist eindrucksvoll, dass echte Innovation nicht nur Marketingversprechen sind: Die hauseigene „Red Maple Imaging“-Technologie vereint einen gewaltigen 1-Zoll-Hauptsensor mit ausgeklügelter KI-Bildverarbeitung und Multispektral-Sensorik.

Anzeige

Huawei Pura 80 Ultra ist der neue Kamera-König

Mit 180 Punkten im Foto-Teilbereich pulverisiert das Huawei Pura 80 Ultra bisherige Bestmarken. Die Aufnahmen überzeugen durch lebensechte Farben, natürliche Hauttöne und eine präzise Belichtungssteuerung. Selbst unter schwierigen Lichtbedingungen liefert das Gerät dank seiner variablen Blende und dem großformatigen Sensor gestochen scharfe Bilder mit beeindruckender Detailtiefe.

Im direkten Vergleich mit Top-Konkurrenten wie dem Vivo X200 Ultra zeigt sich die überlegene Technologie besonders bei Porträtaufnahmen und im Zoom-Bereich. Während andere Hersteller auf künstliche Verschönerungseffekte setzen, bleiben die Aufnahmen des Pura 80 Ultra authentisch und natürlich. Bei zehnfacher Vergrößerung distanziert das Gerät die Konkurrenz deutlich – ein Beweis für die ausgefeilte Teleobjektiv-Technologie.

Auch in Sachen Videografie setzt Huawei neue Standards: Mit 166 Punkten teilt sich das Pura 80 Ultra den Spitzenplatz mit dem iPhone 16 Pro Max und dem Oppo Find X8 Ultra. Die Bildstabilisierung ermöglicht butterweiche Aufnahmen aus der Hand, während die verbesserte Detailwiedergabe und Rauschunterdrückung für tolle Clips sorgen (Quelle: DxOMark).

Anzeige

Apple und Samsung weit abgeschlagen

Mit einer Gesamtpunktzahl von 175 Punkten hat Huawei mit dem Pura 80 Ultra nicht nur ein wenig nachgelegt, sondern den Abstand zum zweitbesten Smartphone, dem Oppo Find X8 Ultra, mit 169 Euro deutlich ausgebaut.

Der Abstand zum iPhone 16 Pro Max von Apple mit 161 Punkten, Google Pixel 9 Pro XL mit 160 Punkten und Samsung Galaxy S25 Ultra mit 151 Punkten ist noch viel größer. Es wird spannend zu sehen, ob Apple mit dem iPhone 17 Pro Max und Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra mithalten können.