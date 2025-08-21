Huawei kann es kaum glauben: Neues Smartphone ist ein gigantischer Erfolg

Obwohl es nicht das beste Huawei-Handy der Serie ist, feiert es einen riesigen Erfolg.

Huawei erlebt mit seinem neuesten Smartphone einen Triumph, der selbst die eigenen Erwartungen übertrifft. Das Pura 80 Pro hat die Verkaufszahlen seines Vorgängers Pura 70 Pro förmlich zerschmettert. In den ersten 65 Tagen stiegen die Verkäufe um beeindruckende 160 Prozent – ein Erfolg, der zeigt, wie stark Huawei trotz internationalen Gegenwinds wieder im Premiumsegment angreift.

Huawei Pura 80 Pro ist nicht das beste Smartphone der Serie

Auch die anderen Modelle der Serie können sich sehen lassen. Das Standardmodell Pura 80 erzielte innerhalb der ersten 20 Verkaufstage ein Plus von 46 Prozent im Vergleich zum Vorgänger. Selbst die stärkeren Varianten Pura 80 Pro+ und Pura 80 Ultra legten um 30 Prozent zu.

Besonders bemerkenswert: Nicht die beste Ultra-Version führt das Feld an, wie es bei Samsung und dem Galaxy S25 Ultra der Fall ist, sondern das Pro-Modell, das mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis offenbar genau den Nerv der Käufer trifft.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Huawei setzt seit einigen Jahren auf eine klare Doppelstrategie: Einerseits wird die technische Ausstattung von Generation zu Generation weiter aufgerüstet, andererseits lockt das Unternehmen Käuferinnen und Käufer mit Rabatten und gezielten Marketingaktionen. So schafft es der Konzern, neue Geräte schnell in die breite Masse zu bringen, anstatt sie nur als teure Nischenprodukte im Premium-Segment zu positionieren.

Nächste Smartphone-Generation steht vor der Tür

Huawei ruht sich nicht auf diesem Erfolg aus, sondern arbeitet bereits an der nächsten großen Smartphone-Welle. Mit der Mate-80-Reihe will das Unternehmen noch einmal einen draufsetzen – inklusive neuem Chip und einer innovativen Kühltechnologie. Außerdem kursieren Berichte über weitere, bislang geheime Geräte, die noch vor dem Mate-80-Debüt erscheinen könnten (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei ist damit wieder auf dem Weg nach oben. Der Erfolg des Pura 80 Pro könnte nicht nur die eigene Marke neu beflügeln, sondern auch den Druck auf Apple und Samsung im chinesischen Markt erheblich verstärken.