Huawei kommt nicht zur Ruhe: Neues Smartphone legt noch einmal nach

Huawei schraubt wieder an der Kamera – und diesmal soll kein Detail im Dunkeln bleiben.

Huawei will noch einmal nachlegen: Für die kommende Mate-80-Serie entwickelt das Unternehmen neue Kamerasysteme, die sich vor allem in schwierigen Lichtverhältnissen beweisen sollen.

Huawei will Kamera weiter verbessern

Ein maßgeschneiderter Hauptsensor mit variabler Blende und ein spezieller Low-Light-Zoom-Sensor sollen die Bildqualität bei den Mate-80-Smartphones auf ein neues Niveau heben. Besonders der Zoom verspricht spannend zu werden – Huawei setzt hier auf eine neue Prismentechnik, die selbst in der Dunkelheit klare Teleaufnahmen ermöglichen soll.

Die technischen Details lassen erkennen, dass Huawei dabei zwischen den Modellen differenziert. Während die High-End-Versionen des Mate 80 mit SmartSens-Lösungen wie den SC590XS- oder SC595XS-Sensoren ausgestattet sein könnten, werden Standardmodelle vermutlich abgespeckte, aber dennoch leistungsfähige Varianten erhalten. Klar ist: Fotografie bleibt der Schlüssel, mit dem Huawei seine Flaggschiffe von der Konkurrenz absetzen möchte.

Doch nicht nur Fotos sollen profitieren. Huawei arbeitet gleichzeitig an der Optimierung seiner Videotechnologie. Besonders die 4K-Bildstabilisierung bekommt ein Update, das Wackler auch bei Ultra-HD-Aufnahmen zuverlässig glätten soll. Für Nutzer könnte das bedeuten: Videos, die aussehen, als wären sie professionell nachbearbeitet (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei setzt noch mehr auf KI

Parallel dazu treibt Huawei die Entwicklung von HarmonyOS 6.0 voran. Das Betriebssystem soll mit neuer KI-Funktionalität, verbesserter Sicherheit und einer frisch gestalteten Benutzeroberfläche erscheinen. Die Integration von Hard- und Software ist dabei kein Zufall: Huawei will eine engere Verbindung schaffen, die das Nutzererlebnis konsistenter und leistungsfähiger macht.

Schon jetzt dominiert Huawei das Kamera-Ranking bei DxOMark mit spürbarem Abstand. Wenn die Mate-80-Serie noch einmal nachlegt, wird der Vorsprung zur Konkurrenz noch größer.

