Huawei legt beim Mate 80 Pro nach, wo Samsung beim Galaxy S26 Ultra schwächelt

Während Samsung beim Akku auf der Stelle tritt, scheint Huawei einen Sprung nach vorn zu wagen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei schraubt die Kapazität beim Akku des kommenden Mate 80 Pro deutlich nach oben – und setzt damit ein Signal an die Konkurrenz. Während das Galaxy S26 Ultra von Samsung voraussichtlich bei einer Kapazität von 5.000 mAh bleibt, will Huawei laut aktuellen Leaks die Marke von 6.000 mAh knacken.

Anzeige

Huawei setzt auf größere Akkus

Das wäre ein klares Upgrade gegenüber dem Vorgänger Mate 70 Pro, der mit 5.500 mAh bereits ordentlich ausgerüstet war. Für Huawei ist der Schritt mehr als eine Zahlenspielerei. In den letzten Jahren konzentrierte sich der Hersteller zunehmend auf Energieeffizienz und Akkulanglebigkeit – ein Bereich, in dem Apple und Samsung nur langsam Fortschritte machen. Mit dem Mate 80 Pro will Huawei zeigen, dass sich hohe Leistung und große Ausdauer nicht ausschließen.

Ein größerer Akku bedeutet nicht nur längere Laufzeiten, sondern auch weniger „Charge Anxiety“ – die Sorge, dass das Smartphone mitten am Tag den Geist aufgibt. Gerade für Nutzer, die ihr Handy intensiv für Streaming, Gaming oder Navigation einsetzen, kann der Unterschied von 1.000 mAh spürbar sein. Huawei plant laut Insidern, die Ladeleistung des Mate 80 Pro ähnlich wie beim Vorgänger bei 100 Watt zu halten, dafür aber die Zellstruktur zu optimieren. Das soll die Lebensdauer des Akkus verlängern und die Wärmeentwicklung beim Laden reduzieren.

Anzeige

Huawei hat schon nachgelegt

Schon die Pura-80-Serie hatte Anfang 2025 mit Akkus zwischen 5.600 und 5.700 mAh vorgelegt. Das zeigt: Huawei verfolgt eine klare Akku-Offensive. Gerüchten zufolge arbeitet das Unternehmen sogar an 7.000-mAh-Zellen für die kommende Pura-90-Serie im Jahr 2026 – ein Wert, der bisher eher im Tablet-Bereich üblich ist (Quelle: HuaweiCentral).

Während Samsung bei seinen Flaggschiffen offenbar auf bewährte, aber stagnierende Akkukonzepte setzt, nutzt Huawei seine wachsende Unabhängigkeit von westlicher Technologie, um eigene Wege zu gehen. Mit der Kombination aus Kirin-5G-Chip, verbesserter Effizienz, größerem Akku und besseren Kameras könnte das Mate 80 Pro ein ernstzunehmender Kandidat für alle werden, die genug von der täglichen Steckdosen-Suche haben.