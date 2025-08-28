Huawei legt los: 19. September jetzt schon mal vormerken

Huawei lädt zur großen Produktsause in Paris ein.

Der 19. September 2025 wird ein wichtiger Tag für Huawei und Fans der Marke. Im Rahmen einer großen Produktshow, live aus Paris, setzt das Unternehmen seine Wearables-Offensive fort und präsentiert nicht nur die neue Generation der GT-Smartwatches, sondern auch weitere Geräte wie Smartphones und Tablets. Mit einem Rabatt-Angebot will Huawei sowohl Fitnessbegeisterte als auch Technikliebhaber ansprechen.

Ein neues Kapitel für Huawei-Wearables

Unter dem Motto „Ride the Wind“ zeigt Huawei in Paris die Zukunft seiner Produktpalette. Im Mittelpunkt steht die WATCH-GT-6-Series, die mit neuen Funktionen speziell bei Sportlern, Outdoor-Fans und allen, die ihre Fitnessdaten im Detail verfolgen möchten, punkten soll (Quelle: Huawei Pressemitteilung).

Besonders interessant ist das neue Sunflower-Positioning-System – ein präzises GPS-Tracking, das Lauf- und Radrouten noch exakter aufzeichnet. Dazu kommen die bekannten Features wie Herzfrequenzmessung, Kalorienverbrauch und Trainingseffekte, verpackt in einem Design, das eher Lifestyle-Accessoire als klassisches Sport-Gadget ist.

Auch die Akkuleistung hat Huawei verbessert: Bis zu 14 Tage Laufzeit sollen möglich sein – ein starkes Argument auf dem Smartwatch-Markt. Vorbestellungen starten direkt zum Event am 19. September. Wer sich bis dahin für den Newsletter anmeldet, erhält zusätzlich 15 Prozent Rabatt im offiziellen Store.

Markt im Aufwind – und Huawei mittendrin

Die Präsentation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt rund um Wearables deutlich an Fahrt gewinnt. Laut Angaben des Unternehmens hat Huawei seit 2015 mehr als 200 Millionen Geräte ausgeliefert und konnte somit allein im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum verzeichnen. Damit ist klar: Fitness-Tracker und Smartwatches sind längst fester Bestandteil des digitalen Alltags.

Ob die neue GT 6 Series den Nerv der Sport-Community trifft, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Huawei hat neben den Smartwatches auch noch weitere Highlights wie Smartphones und Tablets im Gepäck. Derzeit sorgt vor allem das Pura 80 Pro von Huawei für große Erfolge.