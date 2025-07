Huawei Mate 80 Pro: Diese Handy-Kamera sorgt endlich für frischen Wind

Huaweis Handy-Kameras sollen heißer denn je werden, aber cool bleiben.

Smartphones mit großem Kamerabuckel haben sich längst eingebürgert. Jetzt denkt der chinesische Hersteller Huawei einen Schritt weiter: Im Mate 80 Pro könnte erstmals ein Lüfter direkt im Kameramodul stecken.

Huawei Mate 80 Pro: Kamera-Kühlung per Lüfter?

Um die Kameras in seinem kommenden Topmodell zu entlasten, plant Huawei offenbar einen etwas ungewöhnlichen Schritt. Ein jetzt veröffentlichtes Patent zeigt ein rundes Kameramodul mit integriertem Lüfter, Luftkanälen und seitlichen Lüftungsschlitzen. Laut einem bekannten Leaker ist das Design bereits in einem frühen Testmodell des Huawei Mate 80 Pro aufgetaucht (Quelle: Huawei Central).

Der Mini-Lüfter soll vor allem bei hitzeintensiven Aufgaben wie 4K-Videoaufnahmen oder Mobile Gaming zum Einsatz kommen. Die Luft strömt dabei durch das Kameramodul und sorgt so für niedrigere Temperaturen. Der Lüfter selbst soll die Gesamtgröße des Smartphones nicht spürbar erhöhen, heißt es.

Die neue Hauptkamera der Mate-80-Serie soll erneut 50 MP ermöglichen, diesmal aber mit einer noch größeren Blendenöffnung. In Kombination mit einem leistungsstärkeren Chip könnte das neue Modell einen echten Leistungssprung bedeuten – und das anscheinend nicht nur bei der Kamera selbst, sondern auch beim Temperaturmanagement.

Kamera-Lüfter für Content-Creator und Gamer

Ein Lüfter im Kamerabereich mag zunächst ungewohnt klingen, könnte sich aber als nützliche Ergänzung für alle erweisen, die ihr Smartphone regelmäßig an seine Grenzen bringen. Vor allem Content-Creator und Gamer würden von einer besseren Leistung ohne thermisches Drosseln profitieren. Huawei verfolgt hier also kein unnötiges Extra, sondern ein klares Ziel – auch wenn noch offen ist, ob die Funktion wirklich in Serie geht.