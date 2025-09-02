Huawei muss sich vorsehen: Samsungs Smartphone-Revolution beginnt früher als gedacht

Plötzlich könnte die Smartphone-Revolution zum Greifen nah sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung will offenbar schneller liefern, als viele Beobachter gedacht haben: Noch 2025 könnte das erste Trifold-Smartphone des Unternehmens auf den Markt kommen. Es tauchen auch immer mehr Leaks auf.

Samsung Galaxy Z TriFold schon im September?

Laut Berichten aus Südkorea steht eine Präsentation des Galaxy Z TriFold im September im Raum, der Verkaufsstart wäre dann im November. Damit würde Samsung die nächste Stufe im Foldable-Markt zünden – und das pünktlich zum lukrativen Weihnachtsgeschäft.

Anzeige

Die Stückzahlen sollen allerdings klein ausfallen: Gerade einmal 50.000 Einheiten sollen produziert werden. Das wirkt fast wie ein Testballon, mit dem Samsung die Technik in der Praxis erproben will. Zum Vergleich: Huawei meldete für sein erstes Trifold, das Mate XT, Millionen Vorbestellungen. In Kürze bringt das chinesische Unternehmen mit dem Mate XTs schon die zweite Generation an den Start.

Trotz der geringen Stückzahl steckt in Samsungs Galaxy Z TriFold mehr als nur ein weiteres Smartphone. Es ist ein Prestigeprojekt, das zeigen soll, dass Samsung die Innovationsführerschaft im Bereich faltbarer Geräte nicht an Huawei abgibt. Besonders spannend: Laut Leaks könnte das TriFold nicht allein vorgestellt werden, sondern zusammen mit einem XR-Headset („Project Moohan“) und neuen AR-Brillen. Damit würde Samsung seine Foldables in ein größeres Ökosystem aus erweiterter Realität einbetten (Quelle: ETNews).

Konkreter Termin von Samsung nicht bestätigt

Die Termine in der Gerüchteküche unterscheiden sich. Während eine Quelle eine Enthüllung im September nennt, spricht die andere Quelle von einem Unpacked-Event am 29. September.

Anzeige

Noch ein paar Wochen müssen Samsung-Fans Geduld beweisen – dann könnte das Unternehmen ein Gerät zeigen, das sich nicht nur einmal, sondern gleich zweimal aufklappen lässt. Ob es damit wirklich gelingt, Huawei unter Druck zu setzen, hängt nicht nur von der Technik ab, sondern auch von der Verfügbarkeit, dem Preis und der Alltagstauglichkeit.