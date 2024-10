Huawei nimmt Abschied von Android: Diese Smartphones sind zuerst dran

Huawei hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass das Unternehmen mit HarmonyOS Next Abschied von Android als Grundlage für die eigenen Smartphones nehmen wird. Im Hintergrund lief bereits eine geschlossene Beta, doch jetzt können auch normale Huawei-Nutzer darauf zugreifen – zumindest in China. Entsprechend gibt es eine Liste, die verrät, welche Modelle HarmonyOS Next zuerst erhalten und sich von Android lösen.

Huawei nimmt langsam Abschied von Android

Es ist seit längerer Zeit bekannt, dass Huawei mit HarmonyOS Next zukünftig auf Android als Grundlage für seine Smartphones und weitere Geräte verzichtet. Stattdessen hat man eine eigene Basis entwickelt und viele Entwickler für sich gewonnen, die ihre Apps und Spiele daran anpassen. Nun startet der offene Beta-Test und damit ist auch bekannt, welche Modelle die Android-freie Software zuerst erhalten:

Huawei Mate 60

Huawei Mate 60 Pro

Huawei Mate 60 Pro+

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design

Huawei Mate X5

Huawei Mate X5 Collector’s Edition

Huawei MatePad Pro 13.2-inch

Huawei MatePad Pro 13.2-inch Collector’s Edition

Weiterhin werden folgende Modelle von der geschlossenen Beta in die offene Beta von HarmonyOS Next aktualisiert:

Huawei Pura 70

Huawei Pura 70 Beidou Satellite Messaging Edition

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Pura 70 Pro+

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pocket 2

Huawei Pocket 2 Art Edition

Huawei MatePad Pro 2024

Alle oben genannten Geräte werden HarmonyOS Next direkt erhalten, wenn die finale Version da ist. Laut HuaweiCentral werden weitere Geräte folgen, denn Huawei möchte so viele Modelle wie möglich aktualisieren.

HarmonyOS Next nur für China

Huawei bringt HarmonyOS Next ohne Android-Basis zunächst nur in China an den Start. Dort laufen viele Smartphones bereits mit HarmonyOS, das Android als Grundlage verwendet. In Deutschland sind die Handys weiterhin mit EMUI und Android ausgestattet. Hier gibt es HarmonyOS nur auf Tablets und Smartwatches. Ob Huawei irgendwann den Neuanfang ohne Android auch hierzulande startet, ist nicht bekannt.

