Huawei schafft mit neuem Handy, was bisher als nicht machbar galt

Huawei stellt die Smartphone-Regeln auf den Kopf und schafft, was es bisher noch nie gab.

Mit der kommenden Mate-80-Serie will Huawei zeigen, dass Grenzen im Smartphone-Design neu definiert werden können. Das Mate 80 Pro Max setzt erstmals auf ein vollständig aus Metall gefertigtes Gehäuse – und erlaubt dennoch kabelloses Laden. Ein Widerspruch, der bisher als technisch unlösbar galt.

Huawei Mate 80 Pro Max mit Metallgehäuse

Metall schirmt elektromagnetische Wellen eigentlich ab und verhindert damit den Energietransfer, der bei Wireless Charging nötig ist. Wie Huawei diesen Konflikt umgeht, bleibt vorerst geheim. Ein Brancheninsider vermutet beim Mate 80 Pro Max den Einsatz spezieller Materialien oder leitfähiger Schichten, die die Abschirmung durchbrechen, ohne Stabilität und Design zu beeinträchtigen.

In vier Farben möchte Huawei das Mate 80 Pro Max anbieten. (© Huawei / Weibo / Screenshot: GIGA)

Huawei bleibt mit dieser Entscheidung nicht nur beim Design, sondern auch bei der Ingenieurskunst kompromisslos. Das Unternehmen verzichtet auf eine Glasrückseite, die zwar funktional, aber anfällig für Brüche ist. Das neue Metallkonzept könnte nicht nur die Robustheit erhöhen, sondern auch die Wärmeabfuhr verbessern – ein Vorteil für den neuen Kirin-9030-Prozessor, der im Inneren arbeitet.

Neue Huawei-Smartphones mit High-End-Hardware

Neben dem Gehäuse setzt Huawei bei den Mate-80-Modellen auf deutliche Leistungssteigerungen. Der Kirin-9030-Chip stammt erneut aus Huaweis eigener Entwicklung und soll Energieeffizienz und Rechenleistung auf ein neues Niveau heben. Es werden bis zu 20 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher erwartet.

Auch fotografisch will der Konzern ein Zeichen setzen: Gerüchten zufolge kommt in mindestens einem Modell der Serie eine 200-Megapixel-Hauptkamera zum Einsatz. Das Spitzenmodell Mate 80 RS Ultimate Design bietet darüber hinaus ein auffälliges 3D-Rückseitenmuster, das optisch an Luxusuhren erinnert.

Wenn die Mate-80-Reihe wie angekündigt Ende November von Huawei vorgestellt wird, dürfte vor allem ein Detail die Branche elektrisieren: das erste Smartphone, das kabellos durch Metall lädt – und damit ein jahrzehntelanges Tabu bricht.