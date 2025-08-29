Huawei stößt Apple vom Thron: Chinesischer Hersteller feiert großen Erfolg

Apples Vormachtstellung bei Smartwatches hat Risse bekommen.

Apple galt jahrelang als unangefochtener Spitzenreiter im Smartwatch-Markt. Doch im zweiten Quartal 2025 kam die Wende: Huawei überholte den US-Konzern erstmals bei den weltweiten Lieferzahlen. Laut den Analysten von Counterpoint Research stiegen die globalen Auslieferungen von Smartwatches insgesamt um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und Huawei legte dabei mit einem beeindruckenden Plus von 52 Prozent den stärksten Zuwachs hin.

Huawei überholt Apple bei Smartwatches

Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt vor allem in China. Mehr als drei Viertel der verkauften Huawei-Uhren gingen dort über den Ladentisch. Aber auch in Regionen wie Europa, Naher Osten und Asien-Pazifik konnte das Unternehmen Marktanteile hinzugewinnen. Entscheidend war die Strategie, ein breites Preisspektrum abzudecken und gleichzeitig die Smartwatches eng mit dem eigenen Ökosystem zu verzahnen.

Huawei hat Apple auf dem Smartwatch-Markt überholt. (© Counterpoint Research)

Apple dagegen musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Auslieferungen fielen im siebten Quartal in Folge – diesmal um drei Prozent. Zwar bleibt die Apple Watch im Premiumsegment stark, nicht zuletzt wegen ihrer präzisen Gesundheitsfunktionen und der Loyalität der iOS-Nutzer. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Sie bietet mehr Auswahl und günstigere Alternativen, die zunehmend auch internationale Kunden überzeugen.

Auch andere Hersteller bewegten sich deutlich. Xiaomi steigerte seine Lieferungen um 38 Prozent und setzte vor allem auf preisbewusste Käufer. Der Kinder-Smartwatch-Anbieter Imoo konnte mit einem Plus von 21 Prozent seine Führungsrolle in diesem Segment festigen. Dagegen verlor Samsung drei Prozent, da die Galaxy Watch 7 hinter den Erwartungen zurückblieb.

Smartwatch-Markt soll weiter wachsen

Für den Gesamtmarkt erwarten Analysten in diesem Jahr ein Wachstum von rund drei Prozent. Vor allem die Nachfrage nach Multifunktionsgeräten – die Gesundheitstracking, Zahlungen und Navigation in einem Produkt vereinen – sorgt für Rückenwind. Besonders China bleibt dabei der wichtigste Wachstumsmotor.

Der Aufstieg von Huawei zeigt, wie rasant sich die Kräfteverhältnisse in diesem Sektor verschieben können. Wo Apple lange unangefochten dominierte, drängen chinesische Hersteller mit aggressiven Preisen, größerer Modellvielfalt und starken Ökosystemen nach vorn. Für Apple bedeutet das: Die Luft an der Spitze wird dünner – und der Kampf um die Smartwatch-Krone ist neu eröffnet. (Quelle: GizmoChina).