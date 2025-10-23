Huawei überrascht: Neues Software-Update zündet Smartphone-Turbo

Mit HarmonyOS 6 zündet Huawei auf seinen Smartphones den Turbo.

Mit HarmonyOS 6 bringt der chinesische Konzern Huawei ein Update, das nicht nur optisch glänzt, sondern vor allem technisch überrascht. Die öffentliche Beta der neuen Software ist jetzt in China gestartet – und verspricht eine bis zu 40 Prozent schnellere Performance im Vergleich zu älteren Versionen.

Huawei steigert Leistung mit HarmonyOS 6

Laut Huawei wurde das System auf Basis des Feedbacks von über zwei Millionen Nutzern komplett überarbeitet. Herzstück des neuen Betriebssystems ist der sogenannte „Ark Engine“, der Software, Hardware und Cloud tief miteinander verzahnt. Das Ergebnis: deutlich flüssigere Abläufe und schnellere Reaktionen in allen Anwendungen. App-Starts beschleunigen sich um 11 Prozent, Seitenaufbau um 21 Prozent und Inhalte laden 30 Prozent schneller als zuvor. Gleichzeitig verlängert sich die Akkulaufzeit um bis zu 50 Minuten.

Doch nicht nur unter der Haube hat sich etwas getan. HarmonyOS 6 bekommt ein modernes Design, neue Animationen und eine personalisierbare Sperrbildschirm-Oberfläche. Dazu kommt der KI-Assistent XiaoYi, der nicht nur Fragen beantwortet, sondern Aufgaben eigenständig erledigt – etwa Termine anlegt oder Einstellungen anpasst. Huawei spricht von einem „autonomen Begleiter“, der den Alltag der Nutzer spürbar vereinfachen soll.

Auch beim Gaming zieht Huawei die Schrauben an. Das neue „Instant Start“-Feature startet Spiele wie Genshin Impact ohne Wartezeiten. Und wer länger spielt, profitiert von der verbesserten Energieverwaltung: Bei Top-Modellen wie dem Mate 70 Pro sind jetzt bis zu vier Stunden Gaming am Stück drin.

Die überarbeitete „Galaxy Interconnection“-Architektur steigert zudem die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Geräten auf 160 MB/s und reduziert den Energiebedarf um 20 Prozent. Das zahlt sich vor allem beim Datenaustausch zwischen Smartphone, Tablet und PC aus – ein Kernpunkt der HarmonyOS-Philosophie, alle Geräte in einem einheitlichen Ökosystem zu vereinen.

Im Video könnt ihr euch HarmonyOS 6 in Aktion anschauen:

Neue Software für viele Huawei-Modelle

Die Beta-Version steht zunächst für über 16 Geräte bereit – darunter die Serien Mate 70, Pura 80, Nova 14 und mehrere MatePad-Pro-Modelle. Wer teilnehmen möchte, registriert sich über die My-Huawei-App. Im Laufe des Monats sollen außerdem Smartwatches wie die Watch 5 und Kopfhörer wie die FreeBuds 6 in die geschlossene Beta aufgenommen werden. Viele weitere dürften folgen (Quelle: HuaweiCentral).

Mit HarmonyOS 6 setzt Huawei auf intelligente Software-Optimierung. Der Fokus liegt klar auf Geschwindigkeit, Effizienz und KI-Integration. Auch wenn die Beta bislang nur in China läuft, dürfte die neue Software zumindest auf Tablets, Smartwatches, Kopfhörern und weiteren Geräten auch Deutschland erreichen, wenn sie final erscheint.