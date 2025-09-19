Huawei Watch GT 6 Pro im Test: Wunderschöne Smartwatch mit einzigartiger Funktion

Die Huawei Watch GT 6 Pro hat im Test mit ihrem schicken Design für ordentlich Aufsehen gesorgt.

Huawei Watch GT 6 Pro im Test: Fazit GIGA-Wertung: 8,4 /10 Huawei hat mit der Watch GT 6 Pro eine wunderschöne Smartwatch gebaut. Normalerweise werde ich nie auf die Uhren angesprochen, die ich teste. Sie fallen im Alltag nämlich kaum auf. Dieses Mal wurde ich mehrfach auf die Uhr angesprochen. Die Kombination aus dem kantigen Gehäuse und dem schicken Armband sorgt für Aufsehen. Das große und helle Display hat genauso einen guten Eindruck hinterlassen wie das Sport-Tracking. Die automatische Erkennung von Aktivitäten funktioniert zumindest beim Laufen, Gehen und Radfahren besser als früher. Und bei der Akkulaufzeit muss man sich keine Sorgen machen. Huawei verspricht 21 Tage, gekommen bin ich bei täglichem Sport auf über 10 Tage, habe aber auch frühzeitig bei 20 Prozent geladen. Mir fehlt etwas die X-TAP-Technologie von der Watch 5. Die Idee vom Scan per Fingerkuppe fand ich super. Ihr könnt Werte wie Puls, EKG und so weiter ganz normal erfassen – nur halt auf die normale Methode. Das funktioniert auch wunderbar. Als ich die Watch GT 6 Pro bekommen hatte, kannte ich den Preis noch nicht. Geschätzt hätte ich um die 500 Euro. Als ich dann erfahren habe, dass es doch „nur“ 379 Euro für die getestete Version sind, war ich wirklich positiv überrascht. Vorteile: Design

Display

Verarbeitungsqualität

Materialwahl

Gesundheitstracking

Leistung

Akkulaufzeit Nachteile: Keine X-TAP-Technologie

Bezugsquelle der Huawei-Apps

Genau mein Geschmack

Optisch ist die Huawei Watch GT 6 Pro ein echter Leckerbissen. (© GIGA)

Es gab bisher keine Smartwatch, die meinen Geschmack so gut getroffen hat wie die Watch GT 6 Pro. Das eckige Design mit dem hellen Braunton und fast schon einem Retro-Armband ist voll mein Ding.

Das Armband gefällt mir optisch auch sehr. (© GIGA)

Normalerweise wechsel ich die Armbänder von Smartwatches mit der Zeit, doch das würde ich hier nie machen. Die ganz Uhr wirkt für mich wie eine Einheit und sieht in jeder Situation extrem hochwertig und elegant aus.

Die Smartwatch wirkt nicht zu groß am Arm. (© GIGA)

Das geschickte Design sorgt zudem dafür, dass die Uhr an meinem doch recht dünnen Handgelenk nicht so sehr aufsetzt. Sie sitzt bequem und ist mit ihren recht üppigen 46 mm nicht zu groß und dick.

Extrem helles Display

Das Display der Huawei Watch GT 6 Pro lässt sich immer perfekt ablesen. (© GIGA)

Huawei verbaut in der Watch GT 6 Pro ein 1,47-Zoll-AMOLED-Display mit 466 × 466 Pixeln und einer Helligkeit von bis zu 3.000 Nits. Das flache Saphirglas schützt das Panel nicht nur, sondern es lässt sich selbst bei direkter Sonneneinstrahlung wunderbar ablesen.

Ihr könnt aus verschiedenen Watchfaces wählen. (© GIGA)

Genau wie bei anderen Huawei-Smartwatches könnt ihr die Optik der Uhr mit verschiedenen Watchfaces individuell anpassen. Ich habe gern viele Informationen auf dem Display. Die lassen sich durch das hochauflösende Panel auch gut ablesen. Es gibt aber auch andere Watchfaces, die mehr aufs Design gehen.

Das Alleinstellungsmerkmal

Huawei hat ein virtuelles Powermeter integriert. (© GIGA)

Jede neue Uhr von Huawei hat ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Bei der Huawei Watch 5 (Test) war es die X-TAP-Technologie, die ich hier wirklich vermisse, bei der Watch GT 6 Pro ist es das virtuelle Powermeter.

Wenn ihr wie ich viel mit dem Fahrrad fahrt, dann zeigt die Huawei-Smartwatch auf Basis der Werte, die die Uhr sammelt, eine Wattzahl an. Aktuell habe ich nur E-Bikes zur Verfügung und habe es damit getestet. Leider sind die Werte dann nicht sehr aussagekräftig, da die Uhr keine E-Bikes erkennt.

Im Normalfall, wenn ihr mit eurem Rennrad, Gravel Bike oder Mountainbike unterwegs seid, könnt ihr mit der Funktion die Wattzahl sehen. Ein echtes Powermeter am Fahrrad müsst ihr dafür nicht installieren. Ihr könnt verschiedene Fahrräder konfigurieren. So lässt sich die Art und das Gewicht einstellen, wodurch die Werte zuverlässiger sein sollen.

Wie genau die Wattanzeige ist, weiß ich nicht. Im Vergleich zu meinem Hometrainer, der die Leistung in Watt auch anzeigt, kann ich ungefähr anhand meiner körperlichen Belastung schätzen, dass die Werte einigermaßen stimmen könnten. Direkt vergleichen konnte ich es aber nicht. Nett ist das Feature trotzdem, weil es etwas ganz Neues ist.

Umfangreiches Sport-Tracking

Ihr könnt sehr viele Sportarten tracken. (© GIGA)

Natürlich trackt die Huawei Watch GT 6 Pro unzählige Sportarten. Dieses Mal funktioniert die automatische Erkennung viel früher. Praktisch ist, dass die Auto-Pause-Funktion bei vielen Sportarten automatisch aktiviert war. Das war früher nicht der Fall.

Selbst auf dem Laufband funktioniert das Tracking gut. (© GIGA)

Getestet habe ich das Tracking auf dem Laufband, einem Heimtrainer, zwei verschiedenen E-Bikes und beim Schwimmen. Zum Vergleich hatte ich eine Pixel Watch 3 und eine Garmin-Smartwatch. Die Werte waren alle sehr ähnlich.

Wenn ihr der Huawei-Health-App diesen Zugriff entzieht, werden die Schritte richtig gezählt. (© GIGA)

Das Problem mit dem Schrittzähler konnte ich auch endlich lösen. Ich habe der Huawei-Health-App auf dem Smartphone einfach das Tracking entzogen. Damit bekomme ich wirklich nur die Werte angezeigt, die die Uhr aufzeichnet und nicht auch noch die falschen Werte vom Handy. Dass Huawei dafür immer noch keine eigene Lösung hat, bleibt mir weiterhin ein Rätsel. Gefunden habe ich den Tipp im Reddit-Forum.

Smartphone-App nur über Umweg

Es bleibt das Problem mit der Smartphone-App. (© GIGA)

Eine der größten Hürden für Smartwatch-Fans dürfte die Installation von Huawei Health sein. Die App gibt es nicht in den App-Stores von Google und Apple. Ihr müsst sie direkt bei Huawei herunterladen. Das ist ein echter Nachteil und das wird auch nicht jeder so einfach hinbekommen.

Wichtig: Huawei kann nichts für die Umstände. Der seit 2019 geltende US-Bann sorgt dafür, dass das chinesische Unternehmen ausgeschlossen wurde. Anders geht es aktuell also leider nicht.

Generell ist die Huawei-Health-App aber wie immer sehr informativ und aufgeräumt – solange man nicht in den Store geht. Wenn ihr neue Watchfaces wollt, wird es schnell unübersichtlich und werbelastig. Es gibt einige kostenlose Watchfaces, für vieles müsst ihr aber zahlen.

Ohne Huawei-Health-App funktioniert die Watch GT 6 Pro nicht. Ihr müsst sie darüber einrichten und bekommt in der App viele detaillierte Informationen zu eurem Sport-Tracking.

Starke Akkulaufzeit

Huawei hat in der Watch GT 6 Pro einen riesigen Akku verbaut. (© GIGA)

Huawei gibt bei der Watch GT 6 Pro eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen an. Ich selbst bin auf 10 Tage gekommen und hatte dann noch etwa 20 Prozent übrig. Die Always-On-Display-Funktion war dabei immer an.

Insgesamt habe ich während des Testzeitraums nur drei Mal geladen. Einmal nach dem Auspacken und dann jeweils zweimal nach etwa 10 Tagen.

Geladen wird der große 867-mAh-Akku kabellos über einen Ladepuck. Den finde ich mit dem Gehäuse aus Metall deutlich hochwertiger und besser. So bleibt die Uhr in Position liegen. In etwa 1,5 Stunden war die Uhr wieder voll.

Huawei Watch GT 6 Pro: Wertung

Kategorie Wertung (max. 10) Nachhaltigkeit 6 Design und Verarbeitung 10 Display 9 Tragekomfort und Bedienung 9 Software 7 Fitness-Modi 8 Akku 9 Gesamt 8.4

